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С нами не соскучишься!

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В новом свете: карикатурные портреты героев комиксов и не только


Цифровые портреты знаменитостей. Автор: Alexandre Salles.

Цифровые портреты знаменитостей. Автор: Alexandre Salles.

 

В цифровых работах современного художника Александра Саллеса (Alexandre Salles) оживают карикатурные портреты знаменитостей кинематографа и не только. Его колоритные персонажи с первых же минут привлекают внимание яркостью и креативностью образов, ведь автор, не теряя времени зря, создаёт поистине забавные шаржи, глядя на которые невольно улыбаешься, заряжаясь позитивом.

Губка Боб квадратные штаны. Автор: Alexandre Salles.

Губка Боб квадратные штаны. Автор: Alexandre Salles.

 
Джокер. Автор: Alexandre Salles.

Джокер. Автор: Alexandre Salles.

 
Сын демона. Автор: Alexandre Salles.

Сын демона. Автор: Alexandre Salles.

 
Хэллбой 2. Автор: Alexandre Salles.

Хэллбой 2. Автор: Alexandre Salles.

 
Сквидвард Щупальца. Автор: Alexandre Salles.

Сквидвард Щупальца. Автор: Alexandre Salles.

 
Дарт Сидиус. Автор: Alexandre Salles.

Дарт Сидиус. Автор: Alexandre Salles.

 

Несмотря на то, что все работы Александра созданы при помощи графических редакторов, все они выглядят достаточно реалистично и эмоционально. Ведь автор не только мастерски передал образ каждого персонажа, но и ловко отразил характер, а вместе с ним и внутренний мир каждого из них. Саркастичные, загадочные, отчасти мрачные и сосредоточенные, все они полны искренних и неподдельных эмоций, рвущихся наружу…
Шелдон Джей Планктон. Автор: Alexandre Salles.

Шелдон Джей Планктон. Автор: Alexandre Salles.

 
Юджин Крабс. Автор: Alexandre Salles.

Юджин Крабс. Автор: Alexandre Salles.

 
Аквамэн, 1941 год. Автор: Alexandre Salles.

Аквамэн, 1941 год. Автор: Alexandre Salles.

 
Бэтмэн, 1939 год. Автор: Alexandre Salles.

Бэтмэн, 1939 год. Автор: Alexandre Salles.

 
Росомаха: Жажда крови. Автор: Alexandre Salles.

Росомаха: Жажда крови. Автор: Alexandre Salles.

 
Дэйв Грол. Автор: Alexandre Salles.

Дэйв Грол. Автор: Alexandre Salles.

 
Мик Джаггер. Автор: Alexandre Salles.

Мик Джаггер. Автор: Alexandre Salles.

 
El chavo del Ocho. Автор: Alexandre Salles.

El chavo del Ocho. Автор: Alexandre Salles.

 
Музыка в крови. Автор: Alexandre Salles.

Музыка в крови. Автор: Alexandre Salles.

 

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