Лайфхаки для уборки и быта с помощью подручных средств

Существует множество отличных вторичных способов использования уже имеющихся на полочке чистящих средств. С их помощью уборку и решение бытовых проблем можно поднять на новый уровень.

Редакция предлагает несколько полезных советов, благодаря которым чистящие средства не будут копиться под ванной и раковиной, а пойдут на пользу дела.

1. Свежесть матраса

Средство для чистки ковров имеет альтернативное применение.

Чтобы освежить свой матрас, не обязательно покупать что-то специальное или делать многосоставные смеси. Вполне можно обойтись средством для чистки ковров. Неприятный цвет из-за постоянного износа или запах довольно просто и быстро устраниться с помощью небольшого количества порошка. Просто насыпаем его на матрас, даем ему впитаться в течение 30 минут и после этого убираем остатки пылесосом.

2. Простая дезинфекция

Все поверхности будут чистыми, если запастись универсальным средством.

Мы привыкли использовать перекись водорода для дезинфекции ран, однако ей можно найти и другое, не менее полезное применение. Полезное и доступное средство также может привести в порядок кухню. Перекись водорода обладает сильными дезинфицирующими свойствами, поэтому отлично подойдет для чистки кухонных столешниц, посудомоечной машины и даже ванной комнаты.

3. Идеально чистое белье

Есть полезный лайфхак, который поможет вымыть лишнее моющее средство из белья.

Если после стирки белье остается мыльным, липким, то есть простое решение: белый уксус. Чтобы избавиться от остатков порошка, нужно налить кружку уксуса в стиральную машину вместе с одеждой и запустить облегченный цикл стирки. После такого полоскания вещи будут идеально чистыми и приятными.

4. Меньше насекомых, больше комфорта

Борьба с вредными насекомыми, которые стараются проникнуть в дом.

Даже если на окнах есть москитные сетки, комары и прочие надоедливые насекомые все равно умудряются проникать в дом. Чтобы избежать этой проблемы, можно воспользоваться средством для мытья окон. Небольшое его количество нужно распылить вдоль своих оконных уплотнителей и самой сетки, чтобы предотвратить злостное проникновение. Это на какое-то время решит проблему. Следующим вечером можно повторить.

5. Чистый пол в гараже

Даже в гараже нужно следить за чистотой и красотой обстановки.

Упрямые пятна от грязи, масла, бензина или других машинных жидкостей на полу в гараже не способны устоять перед маленькой бутылочкой моющего средства для посуды. Это чудодейственное средство и теплая вода идеально подходят для мытья полов в гараже, а также позволяет быстро справиться с большинством неприглядных загрязнений.

6. Внутренняя чистка

Валик поможет навести порядок в женской сумочке.

Даже вещи не подверженные особому загрязнению нужно время от времени убирать. Тоже самое касается женских сумочек, в которых часто сложены абсолютно неожиданные вещи. Иногда в них нужно наводить порядок и избавляться от мелкого мусора и пыли. Однако в нижней части сумочки это сделать бывает довольно проблематично. В таком случае на помощь можно призвать валик для чистки ворса. Использовать липкую сторону, чтобы собрать мусор — это простой и эффективный лайфхак.

Полезный совет: Липкий валик с успехом можно использовать для чистки автомобильных сидений, торшеров, гардин и других труднодоступных мест, чтобы быстро избавить их от пыли.

7. Быстрое мытье сковороды

Новое применение для давно известного средства.

Чтобы удалить особенно проблематичные загрязнения со сковородки из чугуна, можно воспользоваться очистительным средством для духовки. Оно эффективно размягчит стойкие накопления жира без особых усилий. Несколько капель чистящего средства для духовки нужно распылить на посуду, а затем положить в закрытый пакет и оставить ее на целый день. Затем необходимо протереть сковороду с моющим средством и горячей водой, чтобы удалить остатки чистящего средства. В завершении обязательно тщательно промыть и высушить сковороду, прежде чем использовать ее.

8. Дезинфекция занавесок

Важно позаботиться о безопасности всех предметов в ванной комнате.

Чтобы удалить плесень и грибок с занавесок для душа, а также предупредить их появление, можно использовать отбеливатель. Это эффективное средство действует быстро и безотказно. Просто разводим одну кружку отбеливателя на полтора литра воды и, надев перчатки, наносим его на занавеску для душа. Оставляем самодельное средство на занавеске на 10 минут, после чего протираем губкой и смываем водой.

9. Переносной холод

Новое использование предметов, которые в обилии находятся на кухне.

Использовать целлюлозную губку в качестве переносного льда — отличная идея, когда нужно отправиться на природу или отдых. Это легкое охлаждающее средство для походной сумки, которое довольно просто создать своими руками. Нужно смочите чистую губку, и положить ее в пакет, который затем отправить в морозильную камеру на несколько часов или всю ночь. Когда губка замерзнет, прямо в пакете ее можно положить в сумку для пикника или тормозка, тем самым соорудив переносной холодильник.

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