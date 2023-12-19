Как первые мужчины на обложках глянцевых журналов разрушают стереотипы о мужественности

«Девушка с обложки» - расхожее выражение, и для многих актрис и моделей появление на обложке глянцевого журнала становилось началом нового этапа в карьере. Однако как насчет «юношей с обложки»? Конечно, журналы, посвященные бизнесу, спорту, политике, науке – сферам, которые давно уже не являются исключительно «мужскими» - помещают на обложку мужчин, достигших карьерных высот. Однако до недавнего времени глянцевые журналы оставались изданиями, на обложках которых мужчины появлялись разве что в качестве фона для знаменитой красотки. Но времена меняются – и все же мужчины, оказавшиеся «соло» на обложках некоторых журналов, становятся инициаторами дискуссий о том, что такое настоящая мужественность и как быть мужчиной в меняющемся мире.
Тимоти Шаламе на обложке британского Vogue
Тимоти Шаламе.
«Дюна», «Маленькие женщины», «Зови меня своим именем»… Тимоти Шаламе способен любой фильм превратить в шедевр – впрочем, ему и везет на громкие роли. Однако внимание привлекает не только его неоспоримый актерский талант. Его выходы на красную ковровую дорожку в последние несколько лет – пожалуй, самые ожидаемые модные события фестивалей. Изящное телосложение позволяет актеру примерять наряды с женских показов и выглядеть при этом элегантнее и уместнее большинства коллег по цеху обоих полов. Его фотография на обложке британского Vogue стала сенсацией, причем для кого-то и неприятной. Эдвард Эннинфул, главный редактор журнала, утверждал, что Vogue призван прославлять женщин, предоставлять женщинам голос и свободное от мужского диктата пространство. Но Тимоти заставил его изменить мнение – Эннинфул называет его человеком, ежедневно совершающим «тихую революцию в моде» и способным трансформировать общественное представление о том, что мужчине полагается быть агрессивным и эмоционально недоступным.
Гарри Стайлз в платье на обложке Vogue US
Гарри Стайлз.
Известный исполнитель и актер Гарри Стайлз – кумир многих женщин (да и мужчин), а теперь – первый мужчина на обложке Vogue США. Вполне заслуженно – может быть, его творчество и нельзя назвать феноменальным, но жизненная позиция, безусловно, вызывает уважение. Гарри стремится бороться со стереотипами, которые негативно влияют на мужчин, отстаивает свободу самовыражения, вежлив с поклонницами, ироничен и пропагандирует заботу о собственном здоровье. Эпоха музыкантов, действующих саморазрушительно по отношению к себе, прошла. Теперь в тренде трезвость, медитации и психотерапия! Гарри неизменно выбирает смелые образы для выступлений, не чурается блесток, розового цвета, необычных аксессуаров. Он – амбассадор Gucci и хороший друг (а в каком-то смысле и муза) Алессандро Микеле. И на обложке американского Vogue он позирует в платье – но кто поспорит с тем, что выглядит он в нем на удивление мужественно? Ведь открытость, широкие взгляды, уважение к себе и окружающим – и есть составляющие новой маскулинности.
Джонатан Ван Несс на обложке Cosmopolitan
Джонатан Ван Несс.
И еще немного игр с гендерными стереотипами. Впервые за тридцать пять лет на обложке британской версии Cosmopolitan -мужчина. Американский стилист и парикмахер Джонатан Ван Несс запечатлен в облаке персиковых оборок. Правда, они очень уж контрастируют с его бородой – но никто и не скрывает, что это съемка была своего рода экспериментом. Впрочем, в реальной жизни сам же Ван Несс демонстрирует свободное и ироничное отношение к одежде, появляясь на публике в пышных платьях и на каблуках.
Билли Портер на обложке Allure
Билли Портер.
Американский актер, ведущий и общественный активист, лауреат премий «Тони», «Грэмми» и «Эмми», Билли Портер стал первым мужчиной на обложке журнала Allure. Выпуск посвящен красоте во всех ее проявлениях вне расовых, гендерных и возрастных рамок. Портер известен своим творческим подходом к моде – в пышных длинных платьях он выглядит не хуже, чем в костюме-тройке. Все эти метры золотой парчи и слои шифона – неспроста. Тяжелый жизненный опыт – семейное насилие, дискриминация, ВИЧ – стал для актера поводом праздновать каждый новый день и подчеркивать это выбором одежды. Так и обложка Allure с его фото полна цвета, блеска и радости.
Джаред Лето на обложке греческого Vogue
Джаред Лето.
Актер, музыкант и еще одна муза Gucci, Джаред Лето обогнал Тимоти Шаламе - он снялся для обложки греческого Vogue и стал первым мужчиной на обложке Vogue в Европе. Этот выбор вызвал гораздо больше осуждения, чем все, описанные в этом материале, поскольку Лето сложно назвать общественным активистом, не особенно он известен и как борец с дискриминацией или гендерным неравенством. Однако нельзя не признать, что с подведенными глазами и в розовой шубе он весьма хорош (впрочем, как и всегда). Разве красота – не достаточное основание?
Дэвид Бэкхем на обложке Elle
Дэвид Бэкхем.
А вот знаменитый футболист (он же всем нравится за технику игры, да?) Дэвид Бэкхем, первый мужчина на обложке Elle, никаких модных революции на совершает и одет в обычную футболку. Однако на протяжении веков мужчины не сомневались в своем праве смотреть на женщину как на эстетически привлекательный объект – может быть, настало время и женщинам признаться, что мы обращаем внимание не только на душевные качества представителей «сильного пола»?
Основатель и бунтарь – мужчины на обложке Playboy
Бретман Рок и Хью Хефнер.
А что происходит с изданиями, где женщины на обложке появлялись в основном для того, чтобы услаждать мужской взор? Мужчины на обложке Playboy – явление нередкое, однако исключительно в компании прекрасных дам. «Солировали» они буквально пару раз.
Для обложки одного из цифровых выпусков журнала снимался темнокожий блогер и ЛГБТ-активист Бретман Рок, одетый как традиционный «зайчик Playboy». Ушки, корсет, каблуки… Надо признать, что выглядел он в этом нелепом наряде вполне неплохо. Обложка встретила и критику, и восторги – для одних она стала символом заката мира «белых гетеросексуальных мужчин» (как будто теперь все обложки всех журналов в мире займут цветные красавцы), а для других – веселым экспериментом, громким заявлением о равенстве и принятии, в конце концов, просто очередным красивым фото, радующим глаз. А для любителей более традиционного подхода – обложка с крупным планом основателя издания Хью Хефнера на заре карьеры.
Текст: Софья Егорова.
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