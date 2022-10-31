10 фильмов, развивающих хороший вкус к киноискусству

Студент факультета кинематографии предлагает подборку отличных фильмов, доказывающую, что фильм любого жанра может быть по-настоящему качественным.
Псы-войны (2002)
Режиссер: Нейл Маршал
Небольшой отряд солдат отправляется на тренировочное задание в горы Шотландии. «Веселье» начинается, когда подразделение сталкивается с настоящими оборотнями. С этого момента единственным заданием героев становится борьба за выживание.
Если вы любите рукопашный бой, в особенности, с оборотнями, это фильм – для вас.
Четыре Льва (2010)
Режиссер: Крис Моррис
События происходят в городе Шеффилд: четыре мусульманина собираются стать террористами, при этом являясь полными идиотами. Как только их идеи начинают противоречить друг другу, новоявленная «террористическая организация» распадается.
Это уморительно смешная британская комедия с черным юмором, так что будьте готовы к нестандартным шуткам.
Основные принципы добра (2016)
Режиссер: Роб Барнет
Бен — неудавшийся писатель. Однажды он решает стать опекуном для Тревора – инвалида, страдающего мышечной дистрофией. Хотя физически Тревор недееспособен, его ум по-прежнему живой и острый. Герои быстро находят общий язык, становятся друзьями и решают отправиться в путешествие по Америке.
Если вы смотрели хоть один фильм Тома Радда – вам следует посмотреть и это кино: очаровательная картина, местами – забавная. Даже Селена Гомес вполне вписалась в сюжет и не напрягает.
Зеленая комната (2015)
Режиссер: Джереми Солнье
Рок-группа, находясь в бедственном положении, соглашается сыграть на концерте у некой националистической организации. Именно во время этого концерта, ребята находят труп за кулисами, и тут начинается…!
Как и в «Псах-войны» в этом фильме вас ждет обилие драк (только не с оборотнями), и гораздо больше крови и травм.
Исчезнувшая (2014)
Режиссер: Дэвид Финчер
Ник и Эми женаты уже несколько лет и их брак не лишен трудностей. На пятую годовщину их свадьбы Эми пропадает без вести, а Ник становится главным подозреваемым. Только он сам может доказать свою невиновность.
Филь проливает свет на проблемы депрессии, брака и современной Америки, а также захватывает вас сюжетом, ведь вы до конца пытаетесь понять, кто же на самом деле – преступник.
Леденец (2005)
Режиссер: Дэвид Слэйд
Хэйли встречается с Джеффом, фотографом, с которым она познакомилась в интернете. Джефф думает, что он играет ведущую партию, но Хэйли знает о том, что Джефф делает с маленькими девочками, и собирается заставить его заплатить за все.
Захватывающий триллер, ставящий перед зрителями вопросы морали и проводящий тонкую грань между добром и злом.
Поцелуй навылет (2005)
Режиссер: Шейн Блэк
Простой мошенник Гарри попадает в мир Голливуда и тут же оказывается втянутым в заговор с целью убийства вместе со своей возлюбленной.
Одна из лучших ролей Роберта Дауни младшего: невероятным образом он создает атмосферу веселья в рамках серьезного сюжета.
Король говорит! (2010)
Режиссер: Том Хупер
Принц Англии Альберт вот-вот должен будет взойти на престол, но проблемы с речью, выраженные в заикании, становятся немалым препятствием для него. Он находит логопеда, который вскоре становится его другом.
Четверть мира следила за Англией до второй мировой войны. Многие имели серьезные сомнения начет восхождения на престол короля, который даже не может произнести обращение к своему народу. Фильм ясно показывает трудности и переживания, через которые должен пройти монарх.
Трудности перевода (2003)
Режиссер: София Коппола
Двое незнакомых людей случайно встречаются в Токио и неожиданно становятся друзьями, найдя в компании друг друга, комфорт и понимание, которых им так не хватало в чужой стране.
В главных ролях Билл Мюррей и Скарлет Йохансен. Сам по себе филь довольно меланхоличен, как и его сюжет: он показывает связь душ, которой суждено быть забытой, ведь оба человека уже имеют устоявшиеся отношения.
Королевство полной луны (2012)
Режиссер: Уэс Андерсон
Двенадцатилетние Сэм и Сюзи влюбляются и решают сбежать, заставив разношерстную группу взрослых бросится на их поиски.
Уэс Андерсон обладает талантом ко всему странному и удивительному. С помощью визуальных эффектов, монтажа и прекрасного актерского состава, включающего таких звезд как Билл Мюррей и Брюс Уиллис, он создает прекрасную историю
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