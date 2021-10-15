Рецепты от кино-литературных героев, мимо которых невозможно пройти

Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз в своей жизни мечтал оказаться в гостях у любимых книжных персонажей, чтобы с головой окунуться в царящую вокруг атмосферу, полностью прочувствовав тот самый миг блаженства, каково это попробовать блюда, которые подают в Хогвартсе на завтрак, а после отправиться на первый обед на борту легендарного «Титаника», заедая всё это мороженым с Джейн Остин. Мечты – мечтами, а реальность никто не отменял, но это совсем не повод грустить, ведь мы собрали для вас самые вкусные рецепты от кино-литературных героев, а также известных личностей, попробовать которые можно даже сейчас, приготовив всё это самостоятельно дома.
1. Завтрак Шерлока Холмса и доктора Ватсона
Завтрак джентельменов. \ Фото: livejournal.com.
Помните, как знаменитая пара друзей и по совместительству коллег любили проводить время за сытным и невероятно вкусным завтраком, размышляя на тему жития-бытия, после которого однозначно можно было с лёгкостью отправиться на поиски преступника? Так что же мешает и нам подкрепиться запечёнными яйцами с куриной печенью, бриоши, ежевикой со сливками и чашечкой ароматного кофе, чтобы после отправиться на работу, по делам или на прогулку?
Запеченные яйца с куриной печенью
Ингредиенты:
• Целая куриная печень - 6 шт;
• Молоко или пахта;
• Сливочное масло - 2 ст.л;
• Жирные сливки - 12 ст. л;
• Яйца - 12 шт;
• Соль, перец, паприка по вкусу.
Запечённые яйца с куриной печенью. \ Фото: sovkusom.ru.
Способ приготовления:
• Куриную печень замочить в молоке или пахте на 24 часа;
• После отжать и нарезать равномерными кусками;
• Слегка обжарить в масле;
• Распределить печень по формочкам (или выложить аккуратно в одну форму);
• Добавить по 1 ст. л. густых сливок и 1 яйцо в каждую формочку, или же аккуратно вбить яйца поверх печени и сливок;
• Приправить солью, перцем и паприкой;
• Выпекать на водяной бане в разогретой до 176° C духовке в течение 10–15 минут.
Бриоши
Воздушные бриоши. \ Фото: tykvo.ru.
Ингредиенты:
• Сухие дрожжи - 1 пакетик;
• Тёплая вода - (40°–46° C)3 ст. л;
• Сахар - 3 ч. л;
• 1 и 3/4 стакана муки;
• 3 больших взбитых яйца;
• 1 и 1/4 ч. л. соли;
• Сливочное масло (размягчённое) - 170 г;
• 1 взбитое яйцо и 1 ч. л. воды для смазывания булочки.
Восхитительные булочки бриоши. \ Фото: newslab.ru.
Способ приготовления:
• Дрожжи и сахар растворить в тёплой воде;
• Муку, яйца, сахар, соль и дрожжевую смесь хорошо перемешать;
• Замесить тесто, переложив его на посыпанную мукой поверхность (тесто должно получиться упругим);
• Ввести масло, продолжая вымешивать тесто до первоначальной упругой формы;
• Если тесто получилось скользким, то его стоит отправить в холодильник на несколько минут;
• Дать тесту подняться в 2-3 раза;
• После разделить тесто на равные части и поместить в небольшие формочки для запекания (или в одну большую форму);
• Дать тесту снова подняться;
• Смазать каждую булочку яйцом;
• Отправить в разогретую до 246° C духовку, запекая 15 минут или пока булочки не станут золотисто-коричневого цвета.
2. Завтраки в Хогвартсе
Завтрак в Хогвартсе. \ Фото: google.ru.
Что может быть вкуснее завтрака, приготовленного любимой мамой, заботливой женой или мужем, который решил побаловать свою любимую? Правильно, только завтрак в Хогвартсе, где подают жареные котлеты, приправленные специями, жареные помидоры, хрустящий бекон, яичницу-болтунью, густую кашу со сливками и патокой и многие другие вкусняшки.
Жареные котлеты, приправленные специями
Ингредиенты:
• Фарш из телятины - 225 г;
• Фарш из свинины - 225 г;
• Свежие хлебные крошки - 1 стакан;
• Тёртая цедра лимона - 1 ч.л;
• Соль - 1 ч.л;
• 1/4 ч. л. молотого мускатного ореха;
• 1/8 ч. л. сушёного майорана;
• 1/8 ч. л. тимьяна;
• 1/4 ч. л. молотого чёрного перца;
• Шалфей - 1 ч.л;
• Яичный желток - 2 шт;
• Сливочное масло или маргарин - 2 ст.л.
Жареные котлеты со специями. \ Фото: lifehacker.ru.
Способ приготовления:
• Смешать все ингредиенты в миске, за исключением сливочного масла;
• Хорошо перемешать;
• Масло разогреть на сковороде на среднем огне;
• Сформировать котлеты;
• Обжарить с каждой стороны до румяной корочки;
• Готовые котлеты переложить на бумажные салфетки и полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира;
• Подавать как самостоятельное блюдо или с гарниром.
Жареные помидоры
Жареные помидоры. \ Фото: divomix.com.
Ингредиенты:
• Растительное масло - 3 ст. л;
• Спелые красные помидоры среднего размера - 2 шт;
• Соль и молотый чёрный перец по вкусу;
• Мука при необходимости.
Пальчики оближешь! \ Фото: google.ru.
Способ приготовления:
• Масло разогреть на сковороде;
• Помидоры нарезать равномерными ломтиками или кольцами средней толщины;
• Обвалять ломтики в муке (по желанию);
• Обжарить с двух сторон до золотистой корочки;
• Посыпать солью и чёрным перцем;
• Подавать с хрустящими гренками.
Хрустящий жареный бекон
Хрустящий жареный бекон. \ Фото: sovetok.com.
Ингредиенты:
• 8-12 ломтиков бекона;
• Специи по вкусу.
Вкуснейший жареный бекон. \ Фото: kartinki24.ru.
Способ приготовления:
• Разогреть большую сковороду;
• Выложить ломтики бекона;
• Обжарить с каждой стороны до хрустящей корочки;
• Готовый бекон приправить специями;
• Переложить на бумажные полотенца или салфетку для избавления от лишнего жира;
• Подавать как самостоятельно блюдо с соусами или с гарниром.
Яичница-болтунья с сыром и со шнитт-луком
Яичница-болтунья с сыром и со шнитт-луком. \ Фото: smachok.com.
Ингредиенты:
• Сливочное масло - 1 ст. л;
• Яйца - 6 шт;
• 1/4 стакана жирных сливок;
• 1/2 ч. л. соли;
• Молотый чёрный перец по вкусу;
• Свежий нарезанный зелёный лук - 1 ст.л;
• 1/2 стакана тёртого сыра моцарелла.
Приятного аппетита. \ Фото: yandex.ru.
Способ приготовления:
• Масло разогреть в большой сковороде;
• Яйца, сливки, соль и перец взбить;
• Добавить зелёный лук и сыр;
• Перемешать;
• Полученную смесь вылить в сковороду и готовить на среднем огне, постоянно помешивая деревянной ложкой, пока не приготовится;
• Перед подачей посыпать нарезанным зелёным луком сверху;
• Подавать с гренками и помидорами.
4. Обед на Титанике
Обед на Титанике. \ Фото: style.rbc.ru.
Как бы прискорбно это не звучало, но практически каждая девушка во время просмотра фильма «Титаник» мечтала о том, чтобы оказаться на месте очаровательной главной героини, восседающей за обеденным столом с уважаемыми господами и дамами. И несмотря на то, что в последствии один из самых легендарных лайнеров постигла трагическая участь, на данный момент каждой мечтательнице или же мечтателю выпал шанс попробовать блюда, которые подавали на борту судна.
Куриный крем-суп
Куриный крем. \ Фото: deti.mail.ru.
Ингредиенты:
• Курица - 0,5 шт;
• Картофель - 3 шт;
• Морковь - 1 шт;
• Лук - 1 шт;
• Сливки 15-20% - 200 мл;
• Базилик - 1 веточка;
• Петрушка - 1 веточка;
• Мука - 2 ст. ложки.
Куриный крем-суп. \ Фото: google.ru.
Способ приготовления:
• Отварить куриный бульон;
• После процедить бульон через сито;
• Отделить мясо от кожи и костей, отложить на отдельное блюдо;
• Очищенный картофель нарезать мелким кубиком;
• Бульон вернуть на огонь и довести до кипения;
• Добавить в кипящий куриный бульон картошку и варить до мягкости 20 минут;
• Морковь натереть на крупной тёрке;
• Лук измельчить и обжарить до золотистого цвета на растительном масле;
• Муку обжарить до золотистого цвета на небольшом количестве сливочного масла;
• Добавить в сковороду морковь и перемешать, готовить овощи на слабом огне ещё 5 минут;
• Зажарку вместе с куриным мясом добавить в кипящий бульон с картошкой;
• Через минуту влить в куриный суп подогретые сливки и довести до кипения:
• Посолить и поперчить по вкусу:
• Добавить обжаренную муку перемешать, для отсутствия комочков;
• Нашинковать зелень и добавить её в готовый суп-пюре.
Телятина с ветчиной и шпинатом
Блюдо, перед которым невозможно устоять. \ Фото: easytasty.ru.
Ингредиенты:
• Небольшие шницели из телятины - 8 шт;
• Шпинат - 400 г;
• Ветчина - 8 ломтиков;
• 1/2 пучка базилика;
• Помидоры - 4 шт;
• Шалфей - 16 листиков;
• Оливковое масло;
• Соль по вкусу;
• Лук - 1 шт;
• Сладкое вино - 5 ст. л;
• Перец по вкусу;
• Сливочное масло - 1 ст.л.
Сочная телятина с ветчиной и шпинатом. \ Фото: tochka.net.
Способ приготовления:
• Очищенные помидоры нарезать кубиками;
• Базилик измельчить и смешать с помидорами;
• Посолить и поперчить;
• Шпинат припарить тёплой водой и мелко нарезать;
• Лук нарезать мелкими кубиками;
• Масло разогреть на сковороде и обжарить лук;
• Туда же выложить шпинат;
• Тушить вместе с луком несколько минут;
• Каждый шницель посыпать солью и перцем;
• Положить на него ломтик ветчины и 2 листика шалфея;
• Сложить шницели пополам;
• Обжарить по 4 минуты с каждой стороны в оливковом масле;
• Готовое мясо вытащить из сковороды;
• В сок, получившийся при жарке, влить вино и довести до кипения;
• Подавать обжаренные шницели с соусом и овощами.
5. Пир во время «Игры престолов»
Застолье. \ Фото: google.com.
Столь популярный и любимый многими сериал «Игра престолов», а также одноимённая книга авторства Джорджа Мартина попросту наполнены невероятным количеством вкусностей, которые хочется попробовать здесь и сейчас. Начиная от простых перекусов от придворных леди из Королевской Гавани и Юга и заканчивая сытными блюдами от дозорных на Стене, что могут похвастаться изысканными рецептами на любой вкус. Особенные, изысканные с нотками Средневековья они способны украсить как стол английской королевы, так и дополнить привычные завтраки и обеды, позволяя стать ближе к любимым героям.
Нежный цыплёнок под медовым соусом
Нежный цыпленок под медовым соусом. \ Фото: scastje-est.ru.
Ингредиенты:
• Тушка молодого цыплёнка – 1 шт;
• Оливковое масло;
• Соль, перец – по вкусу;
• Яблочный уксус – 1/2 стакана;
• Мёд натуральный – 1/3 стакана;
• Мята – горсть;
• Изюм – 50 г;
• Сухофрукты – 50 г;
• Клюква.
Мясо, которое тает просто во рту. \ Фото: povar.ru.
Способ приготовления:
• Предварительно разогреть духовку до 200°С;
• Тушку цыплёнка промыть, просушить и обтереть полотенцем;
• Посыпать её солью, специями по вкусу, обтереть оливковым маслом;
• Отправить в духовку запекаться, следя за готовностью, прокалывая ножом до выделения сока;
• Остальные ингредиенты смешать в кастрюле, поставив её на огонь;
• Нагревать до тех пор, пока соус не будет равномерным, а сухофрукты не разбухнут;
• Вытащить готовую курицу, покрыть соусом и подавать на отдельном блюде.
Оладьи из кукурузы
Оладьи с кукурузой. \ Фото: gastronom.ru.
Ингредиенты:
• Масло сливочное – 2 ст.л;
• Соль и перец – по вкусу;
• Отварная кукуруза – 2 шт (можно заменить баночкой консервированной);
• Молоко – 1/3 стакана;
• Яйца - 1 шт;
• Мука кукурузная – 1/3 стакана;
• Мука пшеничная – 1/3 стакана;
• Масло растительное.
Оригинальные оладьи. \ Фото: edinstvennaya.ua.
Способ приготовления:
• Масло сливочное отправить на сковороду для растопки;
• Добавить заранее отделённые зёрна кукурузы, обжарить до корочки;
• Посыпать солью, тщательно перемешать и снять с огня;
• В ёмкости сбить яйцо, молоко, два вида муки, перемешать;
• Добавить жареную кукурузу, перец, снова перемешать;
• Смазать сковородку растительным маслом;
• Формировать оладьи и выкладывать на сковороду, обжаривая до румяности;
• Выложить на полотенце, дать стечь жиру;
• Подавать горячими с соусом или вареньем.
Гусь в шелковичном соусе
Гусь в шелковичном соусе. \ Фото: mycooktes.ru.
Ингредиенты:
Основа:
• Гусь – 1 шт;
• Яблоки несладкие – 4 шт;
• Хлеб – 2-3 стакана;
• Смородина – полстакана;
• Чеснок – зубчик;
• Соль, перец – по вкусу;
• Тимьян и майоран;
Для соуса:
• Шелковица – 2 стакана;
• Миндаль молотый – полстакана;
• Сухари;
• Мускатный орех, имбирь – по вкусу;
• Уксус.
Аппетитный гусь. \ Фото: google.ru.
Способ приготовления:
• Тушку гуся тщательно промыть под проточной водой как снаружи, так и внутри;
• Оставить сушиться, обтерев полотенцем;
• Разогреть духовку до 180°С;
• Выложить гуся на противень, смазанный маслом, сделать несколько дырочек на грудинке;
• Обсыпать солью;
• Остальные ингредиенты смешать между собой, нафаршировать ими тушку;
• Отправить в духовку на два часа, тушить до корочки и выделения сока;
• Вытащить из духовки и дать остыть, затем разделать.
Для соуса:
• Сухари, шелковицу и орехи перемешать между собой в ёмкости;
• Тщательно измельчить вручную или в блендере;
• Процедить через сито;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Развести уксусом до жидкой консистенции;
• Отправить в кастрюлю на огонь, проварить 3-5 минут;
• Полить остывшее мясо, посыпать ягодами.
Салат из сладкотравьяhttp://funhere.ru/?p=18872
Салат из сладкотравья. \ Фото: lavkagazeta.com
Ингредиенты:
•Шпинат – 450 г;
•Мята – пара листиков;
•Чернослив – 250 г;
•Орехи грецкие – 100 г;
•Лемонграсс или лайм – 2 шт;
•Съедобные цветы (фиалка, первоцветы и другие) – 100 г;
•Уксус малиновый;
•Крес-салат, зелень;
•Лук.
Экзотический салат. \ Фото: bonduelle.ru.
Способ приготовления:
• В ёмкости соединить шпинат, мяту, чернослив и орехи, перемешать до однородности;
• Добавить лемонграсс или лайм, нарезанные кольцами;
• Полить уксусом из малины или соусом;
• Добавить луковые кольца, зелень и салат;
• Украсить цветами и подавать на стол.
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