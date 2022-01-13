Джина Лоллобриджида – самая желанная актриса 1950-х годов

Джина Лоллобриджида олицетворяет собой Золотой век итальянского кино. Эта знойная красавица будоражила воображение мужчин, ей подражали миллионы женщин. Вечная оптимистка, сумевшая себя реализовать и после заката кинокарьеры.
Будущий секс-символ Италии Джина Лоллобриджида родилась в 1927 году в небогатой многодетной семье. Глядя не невероятную красоту девочки, ей пророчили состоятельного жениха и безоблачную жизнь домохозяйки. Но судьба распорядилась иначе.
Кадр из к/ф «Самая красивая женщина мира» (1955).
Поначалу Джина не задумывалась о карьере артистки, несмотря на то, что ее сестры работали статистками на киностудиях. Девушка училась рисованию, пробовала себя в пении. Однажды мать настояла, чтобы Джина приняла участие в конкурсе красоты. Она заняла только второе место, но уже была замечена деятелями киноиндустрии.
Кадр из к/ф «Фанфан-Тюльпан» (1952).
За первую свою роль Джина запросила невероятно высокий гонорар как для начинающей актрисы. Как ни странно, но режиссер пошел ей на уступки. Затем последовали эпизодические роли, которые в течение трех лет никак не способствовали продвижению актрисы. Все изменилось после фильма «Фанфан-Тюльпан» (1952). Это был успех, за которым последовала слава и всеобщее обожание.
Джина Лоллобриджида в роли Эсмеральды из к/ф «Собор Парижской богоматери» (1956).
Говард Хьюз приглашал Лоллобриджиду переехать в Голливуд, но она отказалась, что, впрочем не помешало актрисе сыграть в нескольких фильмах производства Фабрики грез. Среди них были такие ленты как «Собор Парижской богоматери», «Море», «Соломон и Шеба».
Слева: актриса Мишель Мерсье, справа: актриса Джина Лоллобриджида.
В прессе то и дело сравнивали Джину Лоллобриджиду и Мишель Мерсье (знаменитая Анжелика). Между актрисами велась негласная война. Иногда третьей между ними выступала Софи Лорен. Их конкуренцию называли «битвой бюстов».
Но мода в киноиндустрии переменчива. Одни кумиры сменяют других. В «тренде» становятся не сексуальные красотки, а милые наивные девушки, такие, как Одри Хепберн. Джина Лоллобриджида трезво оценивала ситуацию, поэтому она стала переборчивой в выборе ролей: в основном актриса снималась у маститых режиссеров, играя характерных персонажей.
В начале 1970-х кинокарьера актрисы подходит к концу, но та не отчаивается и берет в руки фотоаппарат. Фотография стала ее второй страстью. Пользуясь своей известностью и женским обаянием Джина снимает самых знаменитых людей того времени: Сальвадора Дали, Пола Ньюмена и даже Фиделя Кастро.
Стоит отметить, что актриса выглядит на высоте в любом возрасте. Она даже застраховала грудь на миллион долларов. Каждый год специальный человек должен был измерять расстояние от груди до пупка. Если оно уменьшится до определенного уровня, то женщине выплатят деньги. В 70 лет Джина получила всю страховку.
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