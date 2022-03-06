Исторические промахи, которые изменили ход событий

С нами не соскучишься!

Как известно, людям свойственно ошибаться. Ошибки бывают разные – мелкие, средние, грубые. Но здесь речь пойдет о величайших просчетах в истории человечества.



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