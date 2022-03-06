Исторические промахи, которые изменили ход событий

Как известно, людям свойственно ошибаться. Ошибки бывают разные – мелкие, средние, грубые. Но здесь речь пойдет о величайших просчетах в истории человечества.
Зима расстроила планы Наполеона и Гитлера
И Наполеон Бонапарт (летом 1812 года), и Адольф Гитлер (летом 1941 года) вторглись в Россию, но русские продержались дольше, чем ожидалось. Война затянулась до зимы. Ни армия Наполеона, ни гитлеровская армия не были подготовлены к суровым погодным условиям русской зимы и в итоге потерпели поражение.
Мао Цзэдун приказал уничтожить всех воробьев
В 1958 году в Китае Мао Цзэдун, основатель Китайской Народной Республики, решил, что его страна может обойтись без таких вредителей, как воробьи, и приказал истребить всех этих птиц. Спустя три года 45 миллионов человек умерли от голода, так как уничтожение воробьев привело к массовому распространению насекомых (особенно саранчи), которые съели все посевы.
Рональд Уэйн продал свою долю в компании Apple
Рональд Уэйн был третьим соучредителем компании Apple и владел там 10-процентной долей. В апреле 1976 года Уэйн решил продать свою долю всего за 800 долларов. Если бы он не продал ее, то сегодня 10% доля принесла бы ему ошеломляющих 63 млрд. долларов.
Гибель «Титаника»
На момент ввода в эксплуатацию «Титаник» являлся самым большим пассажирским лайнером в мире. До своего первого и единственного рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк в апреле 1912 года его часто называли «непотопляемым». К сожалению, «Титаник» пошел на дно, столкнувшись с айсбергом в северной Атлантике. В результате крушения погибло более 1500 человек из 2224 пассажиров на борту. Многие из них погибли только потому, что спасательных шлюпок было недостаточно.
Россия продала Аляску США
18 октября 1867 года Соединенные Штаты купили у России Аляску за два цента за акр (7,2 млн. долларов США золотом), поскольку русские считали, что эта территория – просто бесполезная суровая тундра. Вскоре после этого, в 1880-х и 1890-х годах, там началась массовая добыча золота. На Аляске до сих пор добывается больше золота, чем в любом другом штате США, за исключением штата Невада.
Открытие пенициллина
Александр Флеминг, шотландский биолог, фармаколог и ботаник, не очень то заботился о гигиене на своем рабочем месте. Как ни странно, именно такое наплевательское отношение к чистоте, в конечном итоге, и помогло ему изобрести пенициллин – первый в мире антибиотик. Это случилось после того, как на его лабораторной посуде появился плесневый грибок, убивающий бактерии.
Лондонцы истребляли кошек
Во время Великой чумы в Лондоне в 1665 году люди заподозрили кошек в том, что именно они распространяют эту болезнь, поэтому они начали убивать их. Однако, когда количество кошек значительно уменьшилось, эпидемия чумы разгорелась еще больше – потому что кошки как раз и были главными врагами настоящих распространителей чумы – крыс. Всего лишь за 18 месяцев Великая чума унесла жизни около 100 000 человек – в то время почти четверть населения Лондона.
Водитель эрцгерцога Франца Фердинанда повернул не на ту улицу
Убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены Софи в Сараево 28 июня 1914 года считается событием, которое послужило формальным поводом к началу Первой мировой войны. Эту трагедию можно было избежать, если бы водитель эрцгерцога не повернул на ту улицу, где как раз находился убийца Гаврило Принцип. Принцип воспользовался такой неожиданной возможностью и расстрелял эрцгерцога и его жену.
В Константинополе оставили открытыми ворота
С середины V века до начала XIII века Константинополь был самым крупным и самым богатым городом в Европе. Он пережил множество нападений и осад, которые предпринимали варвары, арабы, болгары и русские. В 1453 году город был осажден турками, и кто-то случайно оставил одни из ворот открытыми, что позволило туркам проникнуть внутрь. Жители были перебиты или порабощены, был убит и император Константин XI.
НАСА уничтожило отснятый материал о приземлении на Луну
Когда возникла необходимость представить общественности видео знаменитой высадки на Луну в 1969 году, НАСА обнаружило, что записи были случайно стерты, а пленка, на которой они содержались, была повторно использована в целях экономии. Чтобы создать новую официальную видеоверсию посадки на Луне, НАСА пришлось разыскать кадры, транслировавшиеся телевизионными станциями во всем мире и воссоздать их в цифровой форме.
Чернобыльская катастрофа
26 апреля 1986 года на атомной электростанции проводилось испытание, в ходе которого системы безопасности были намеренно отключены. К тому же, позже выяснилось, что реактор не соответствовал нормам безопасности и имел опасные конструктивные особенности. Персонал также допустил ряд ошибок и нарушил существующие инструкции и программу испытаний. В итоге, всё это привело к тому, что мы сейчас называем самой страшной ядерной катастрофой в истории.
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