Что нужно добавить в воду при варке свежих яиц, чтобы потом не маяться с очисткой

Как почистить яйцо, чтобы скорлупа убиралась быстро и без проблем? Опытные хозяйки точно знают все хитрости очищения яиц от ненужной скорлупы. Такие лайфхаки срабатывают даже тогда, когда яйца еще совсем свежие. Что же нужно добавить в воду, чтобы добиться столь удивительного результата.

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КАК ПОЧИСТИТЬ ЯЙЦО

Проверка свежести

Как почистить яйцо просто и легко

Гости на пороге

ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Кто же не любит свежие продукты? И свежие яйца не исключение. Но вот убрать скорлупу с таких яиц по силам разве что волшебникам. Скорлупа трудно отлипает, что приводит к разрушению самого яйца. На выходе можно получить крохотный кусочек яичного желтка, а весь белок останется на скорлупе.Было бы неплохо научиться проверять свежесть яиц. Ведь если человек рассчитывает получить исключительно новый продукт, а ему продали нечто полежавшее, то будет достаточно неприятно. На помощь придет обычная холодная вода. Погрузи яичко в миску с такой водой и наблюдай, как оно будет себя вести.Если яйцо погрузилось на дно емкости, то оно очень свежее. Если тупой краешек яйца балансирует где-то в середине водной плоскости, то такое яйцо еще можно использовать, но после термической обработки. Ну а те яйца, которые всплыли, лучше отправить в мусорное ведро. К их свежести и качеству точно есть вопросы.Разумеется, всегда обращай внимание на длительность срока хранения яиц. Если продукт испортился, то лучше сразу его выбросить. Более того, кроме хитростей с холодной водой можно проверить свежесть яиц и другими методами. Например, потряси яйцо возле уха. Если не услышишь никаких посторонних звуков, тогда можно смело кушать такой дар природы.Для последней проверки понадобится разбить яйцо. Внимательно осмотри белок и желток, а также оцени аромат. Не должно быть даже малейших признаков неприятного запаха, желток свежего яйца должен быть выпуклым, а белок — вязким и плотным. Жидкие и блеклые яйца с подозрительным ароматом лучше сразу выбросить.Со свежестью яиц разобрались. Благодаря таким простым и полезным подсказкам ты без труда сможешь отличать свежие куриные дары от залежавшихся. Тебе обязательно понадобится соль и уксус. Подходи очень щепетильно к готовке свежих яиц, так как лишняя спешка и суетливость тут ни к чему. Осторожно погрузи яйца в кастрюлю с холодной водой, но проследи, чтобы вода полностью покрывала скорлупу. Не спеши сразу же ставить яйца на плиту, они должны постоять в холодной воде 10–15 минут. Затем добавь 1 столовую ложку соли и поставь кастрюлю с яйцами на огонь.Доведи воду до кипения и после этого убавь мощность до минимума. Чтобы яйца варились, но крайне медленно. Спустя 5 минут выключай плиту и оставь яйца в кастрюле еще на столько же. За это время нужно подготовить глубокую емкость с холодной водой, куда нужно влить 1 столовую ложку уксуса. Осторожно перемести яйца из кастрюли в миску с холодной водой и дай им полностью остыть.Уксус вступит в реакцию с кальцием, который содержится в скорлупе, и сделает яичную оболочку хрупкой и ломкой. Очистить такие яйца можно за считаные секунды. Даже несмотря на то, что они очень свежие и ранее ни за что бы не расстались со своей броней так быстро и легко.Знаешь ли ты, что яйца можно использовать для вкуснейших салатов «на скорую руку». Когда гости будут через 10 минут, а угощать их бутербродами как-то не хочется, с отварными яйцами можно сделать достаточно много ароматных салатов, что позволят насытиться не хуже чем мясными блюдами. Например, можно сделать максимально быстрый и простой салатик. Отвари яйца, нарежь их кубиками, нарежь на мелкие кусочки зеленый лук, добавь несколько капель оливкового масла и перемешай все ингредиенты. Ты удивишься, но это действительно вкусно.Можно также сделать более бюджетный и простой вариант знаменитого «Нисуаза». Только у нас всё будет гораздо проще и быстрее. Как раз для того случая, когда гости уже ожидают вкусных угощений.2 яйца6 помидоров черри50 мл оливкового масла1 сладкий перец2 огурца80 г оливок100 г консервированного тунцазеленый лукчеснокспецииПоставь вариться яйца, используя метод, о котором мы писали выше. В это время нарежь все овощи соломкой и разомни вилкой консервированный тунец.Нарежь очищенные яйца на небольшие кусочки и соедини их с остальными овощами. Добавь специи, чеснок, зелень, оливки, а также не забудь заправить салат оливковым маслом.Вот и всё, вкуснейший салат отправляется к гостям. Его приготовление не отнимет у тебя слишком много времени, но вкус явно того стоит. Обязательно попробуй сделать такое угощение для своих домочадцев.