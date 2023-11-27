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17 актеров, которые терпели многочасовые муки гримировки ради заветной роли


Рон Перлман в фильме «Хеллбой».

Рон Перлман в фильме «Хеллбой».

На что только не идут актеры, лишь быть стопроцентно вжиться в свою роль. И если одним для своего персонажа нужно лишь пройтись по волосам расческой, то другим приходится ежедневно часами просиживать в кресле гримеров. В этом материале мы собрали 17 знаменитых актеров, которые прошли все муки перевоплощения, чтобы сыграть заветные роли.

1. Каждый съемочный день Дага Брэдли, сыгравшего роль в фильме «Восставший из ада», начинался с закалывания иголок в маску, что занимало около 6 часов


Маска с иголками персонажа из фильма «Восставший из ада».

Маска с иголками персонажа из фильма «Восставший из ада».

 

2. Сложно поверить, что за жутким гримом клоуна из ремейка фильма «Оно» прячется столь милый парень


Шведский актер Билл Скарсгард в роли клоуна Пеннивайза.

Шведский актер Билл Скарсгард в роли клоуна Пеннивайза.

 

3. Грим персонажа Джиперса Криперса занимал около 3-5 часов


Джастин Лонг, сыгравший Джиперса Криперса.

Джастин Лонг, сыгравший Джиперса Криперса.

 

4. Превращение Рэйфа Файнса в Волан-Де-Морта занимало не менее двух часов


Волдеморт из «Гарри Поттера».

Волдеморт из «Гарри Поттера».

 

5. На создание «естественного» образа Вирджинии Вульф уходило ни много, ни мало - три часа


Николь Кидман в образе Вирджинии Вульф.

Николь Кидман в образе Вирджинии Вульф.

 

6. Эффектный образ Хэллбоя равен четырем часам усердной работы визажистов


Рон Перлман в фильме «Хеллбой».

Рон Перлман в фильме «Хеллбой».

 

7. Только по глазам в тщедушном старике можно узнать великолепного Брэда Питта


Брэд Питт в роли Бенджамина Баттона.

Брэд Питт в роли Бенджамина Баттона.

 

8. А за гримом жуткой Самары Морган из «Звонка» скрывается молодая и очень милая девушка


Дейви Чейз в фильме Звонок».

Дейви Чейз в фильме Звонок».

 

9. «Макияж» главного злодея сериала «Кошмар на улице Вязов» занимал около трех часов


Роберт Инглунд в гриме.

Роберт Инглунд в гриме.

 

10. Для роли Гринча Джим Керри мужественно просиживал в кресле гримера по восемь часов ежеденвно


Джим Керри для фильма «Гринч - похититель Рождества».

Джим Керри для фильма «Гринч - похититель Рождества».

 

11. Грим самой сексуальной Рейвен Даркхолм из «Людей Икс» занимал ни менее трех-четырех часов


Ребекка Ромейн в образе Рейвен Даркхолм.

Ребекка Ромейн в образе Рейвен Даркхолм.

 

12. Тильде Суинтон для роли мадам Д. в фильме «Гранд отель «Будапешт» пришлось «состарится» на тридцать лет


Возрастной грим Тильды Суинтон.

Возрастной грим Тильды Суинтон.

 

13. Гвинет Пэлтроу для роли Розмари в «Любовь зла» приходилось не только сидеть по четыре часа в кресле гримера, но и носить 10-ти килограммовый костюм


Гвинет Пэлтроу в роли толстушки Розмари.

Гвинет Пэлтроу в роли толстушки Розмари.

 

14. Над превращением Дэйва Батиста в Дракса гримеры работали по пять часов ежедневно


Дэйв Батиста в фильме «Стражи Галактики».

Дэйв Батиста в фильме «Стражи Галактики».

 

15. Для достижения портретного сходства с Эдит Пиаф Марион Котияр проводила в кресле гримеров по пять часов


Марион Котияр в роли Эдит Пиаф.

Марион Котияр в роли Эдит Пиаф.

 

16. Перевоплощение Джона Траволты для фильма «Лак для волос» занимало около четырех часов


Роль Джона Траволты в ленте «Лак для волос».

Роль Джона Траволты в ленте «Лак для волос».

 

17. Чтобы загримировать восемьдесят процентов тела Дэниэла Рэдклиффа для роли Ига Перриша приходилось тратить по 5-7 часов ежедневно


Дэниэл Рэдклифф в фильме «Рога».

Дэниэл Рэдклифф в фильме «Рога».


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