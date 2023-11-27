17 актеров, которые терпели многочасовые муки гримировки ради заветной роли

Рон Перлман в фильме «Хеллбой».
На что только не идут актеры, лишь быть стопроцентно вжиться в свою роль. И если одним для своего персонажа нужно лишь пройтись по волосам расческой, то другим приходится ежедневно часами просиживать в кресле гримеров. В этом материале мы собрали 17 знаменитых актеров, которые прошли все муки перевоплощения, чтобы сыграть заветные роли.
1. Каждый съемочный день Дага Брэдли, сыгравшего роль в фильме «Восставший из ада», начинался с закалывания иголок в маску, что занимало около 6 часов
Маска с иголками персонажа из фильма «Восставший из ада».
2. Сложно поверить, что за жутким гримом клоуна из ремейка фильма «Оно» прячется столь милый парень
Шведский актер Билл Скарсгард в роли клоуна Пеннивайза.
3. Грим персонажа Джиперса Криперса занимал около 3-5 часов
Джастин Лонг, сыгравший Джиперса Криперса.
4. Превращение Рэйфа Файнса в Волан-Де-Морта занимало не менее двух часов
Волдеморт из «Гарри Поттера».
5. На создание «естественного» образа Вирджинии Вульф уходило ни много, ни мало - три часа
Николь Кидман в образе Вирджинии Вульф.
6. Эффектный образ Хэллбоя равен четырем часам усердной работы визажистов
Рон Перлман в фильме «Хеллбой».
7. Только по глазам в тщедушном старике можно узнать великолепного Брэда Питта
Брэд Питт в роли Бенджамина Баттона.
8. А за гримом жуткой Самары Морган из «Звонка» скрывается молодая и очень милая девушка
Дейви Чейз в фильме Звонок».
9. «Макияж» главного злодея сериала «Кошмар на улице Вязов» занимал около трех часов
Роберт Инглунд в гриме.
10. Для роли Гринча Джим Керри мужественно просиживал в кресле гримера по восемь часов ежеденвно
Джим Керри для фильма «Гринч - похититель Рождества».
11. Грим самой сексуальной Рейвен Даркхолм из «Людей Икс» занимал ни менее трех-четырех часов
Ребекка Ромейн в образе Рейвен Даркхолм.
12. Тильде Суинтон для роли мадам Д. в фильме «Гранд отель «Будапешт» пришлось «состарится» на тридцать лет
Возрастной грим Тильды Суинтон.
13. Гвинет Пэлтроу для роли Розмари в «Любовь зла» приходилось не только сидеть по четыре часа в кресле гримера, но и носить 10-ти килограммовый костюм
Гвинет Пэлтроу в роли толстушки Розмари.
14. Над превращением Дэйва Батиста в Дракса гримеры работали по пять часов ежедневно
Дэйв Батиста в фильме «Стражи Галактики».
15. Для достижения портретного сходства с Эдит Пиаф Марион Котияр проводила в кресле гримеров по пять часов
Марион Котияр в роли Эдит Пиаф.
16. Перевоплощение Джона Траволты для фильма «Лак для волос» занимало около четырех часов
Роль Джона Траволты в ленте «Лак для волос».
17. Чтобы загримировать восемьдесят процентов тела Дэниэла Рэдклиффа для роли Ига Перриша приходилось тратить по 5-7 часов ежедневно
Дэниэл Рэдклифф в фильме «Рога».
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