Зачем люди ходят в горы? Мне хорошо, я фотограф и могу выражаться без слов. Ну а размышлять про горы можно бесконечно… Я вот думаю о следующей встрече с горами.
Подборка фотографий без комментариев.
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Зачем люди ходят в горы?
Зачем люди ходят в горы? Мне хорошо, я фотограф и могу выражаться без слов. Ну а размышлять про горы можно бесконечно… Я вот думаю о следующей встрече с горами.
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