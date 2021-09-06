В постели с врагом: Архивные снимки француженок, которые стали любовницами нацистов

В постели с врагом: фотографии француженок, вступивших в связь с немцами.
Военное время диктует свои правила, и то, что кажется аморальным в мирной жизни, может стать единственным способом выжить, когда страна находится в оккупации. Шесть недель французы сражались против нацистов после начала Второй мировой войны, но объявили о капитуляции. Сегодня в Интернете доступны фотографии девушек, которые на протяжении последующих четырех лет вступали в отношения с захватчиками…
Французское кафе работает для немецких солдат.
Когда земли Франции были аннексированы Германией, жизнь на оккупированных территориях продолжила течь в привычном ритме. Парижские кафе и кинотеатры все также работали, только вот на них уже были другие вывески и пускали туда исключительно немецких солдат. Продолжали принимать посетителей и ночные заведения. Слава о них разошлась по всей Европе еще до войны, и вот теперь оккупанты не преминули возможностью испробовать все доступные удовольствия.
Знаменитое кабаре Мулен Руж.
Девушки охотно шли на контакт с оккупантами.
Более всего и немецких солдат, и офицеров интересовали, конечно же, француженки. Утонченные и изящные красотки зачастую очень лояльно относились к врагам, и количество образовавшихся союзов было велико. Во-первых, французы не видели всех ужасов войны, а, во-вторых, ситуация с продовольствием в стране ухудшилась, и близкие отношения с немцами давали шанс заполучить дополнительную порцию хлеба и мяса – продуктов, цены на которое взлетели в несколько раз в военное время.
Несколько француженок-аристократок сопровождали нацистских офицеров.
За любые отношения с немцами француженки были жестоко наказаны после освобождения Франции.
В годы оккупации француженки, вступившие в отношения с немцами, чувствовали себя на коне. Все изменилось после окончания войны. Стало понятно, что, пока участники движений сопротивления боролись с оккупантами, эти женщины поддерживали врагов. За это таких француженок считали предательницами и пособницами оккупантов. Их публично наказывали, брея наголо, чтобы заклеймить. Их унижали различными способами, называя отношения с нацистами «горизонтальной коллаборацией».
Проститутками становились многие одинокие женщины, потерявшие мужей.
Оккупанты едут по французской земле.
Всего побрили около 20 тысяч женщин, их презирали и порицали. Правда, были среди пострадавших и те, кого обвинили незаслуженно. В результате этой запретной любви во Франции было рождено более 200 тысяч детей, все они во взрослой жизни тоже столкнулись с дискриминацией, поскольку в обществе их продолжали воспринимать, как потомков оккупантов.
Нацистская форма поверх купальника.
Мужчины и женщины поменялись одеждой.
Девушка в военной форме врага.
http://navote.ru/?p=24345
Прекрасные француженки так и манили мужчин.
Солдат Вермахта провел выходной с девушкой у бассейна.
Девушка с немецкими захватчиками.
Любовницы нацистов.
Любовницы нацистов.
Коллаборация могла быть одним из способов выживания.
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