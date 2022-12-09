Обалденная закуска из крабовых палочек на новогодний стол

Такая бюджетная, но очень вкусная, лёгкая и быстрая закуска мигом улетит с праздничного стола! Готовьте сразу двойную или даже тройную порцию!
Ингредиенты:
крабовые палочки — 1 упаковка;
отварное яйцо — 1 шт.;
свежий огурец — 1 шт.;
майонез; зелень укропа;
немного грецких орехов.
Мелко нарежьте небольшое количество грецких орехов. Натрите яйцо на тёрке. Также порежьте огурчик мелким кубиком.
Крабовую палочку разверните. Отрежьте примерно 1/3 белую часть. Порежьте отрезанную часть мелко и добавьте в начинку.
Также добавьте майонез, немного посолите, перемешайте.
Отрежьте у оставшейся крабовой палочки край, слегка закруглите его.
Выложите 1 ч. л. начинки, заверните в трубочку.
Украсьте веточками укропа. Получилась морковка! Очень вкусно, оригинально, красиво.
Подробнее о закуске из крабовых палочек на новогодний стол смотрите в видео ниже:
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