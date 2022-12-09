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Обалденная закуска из крабовых палочек на новогодний стол

Такая бюджетная, но очень вкусная, лёгкая и быстрая закуска мигом улетит с праздничного стола! Готовьте сразу двойную или даже тройную порцию!

Обалденная закуска из крабовых палочек на новогодний стол

Ингредиенты:

крабовые палочки — 1 упаковка;

отварное яйцо — 1 шт.;

свежий огурец — 1 шт.;

майонез; зелень укропа;

немного грецких орехов.

Мелко нарежьте небольшое количество грецких орехов. Натрите яйцо на тёрке. Также порежьте огурчик мелким кубиком.

Обалденная закуска из крабовых палочек на новогодний стол

Крабовую палочку разверните. Отрежьте примерно 1/3 белую часть. Порежьте отрезанную часть мелко и добавьте в начинку.

Обалденная закуска из крабовых палочек на новогодний стол

Также добавьте майонез, немного посолите, перемешайте.

Обалденная закуска из крабовых палочек на новогодний стол

Отрежьте у оставшейся крабовой палочки край, слегка закруглите его.

Обалденная закуска из крабовых палочек на новогодний стол

Выложите 1 ч. л. начинки, заверните в трубочку.

Обалденная закуска из крабовых палочек на новогодний стол

Украсьте веточками укропа. Получилась морковка! Очень вкусно, оригинально, красиво.

Обалденная закуска из крабовых палочек на новогодний стол

Подробнее о закуске из крабовых палочек на новогодний стол смотрите в видео ниже:


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