Обалденная закуска из крабовых палочек на новогодний стол

Такая бюджетная, но очень вкусная, лёгкая и быстрая закуска мигом улетит с праздничного стола! Готовьте сразу двойную или даже тройную порцию!







Ингредиенты:



крабовые палочки — 1 упаковка;



отварное яйцо — 1 шт.;



свежий огурец — 1 шт.;



майонез; зелень укропа;



немного грецких орехов.



Мелко нарежьте небольшое количество грецких орехов. Натрите яйцо на тёрке. Также порежьте огурчик мелким кубиком.







Крабовую палочку разверните. Отрежьте примерно 1/3 белую часть. Порежьте отрезанную часть мелко и добавьте в начинку.







Также добавьте майонез, немного посолите, перемешайте.







Отрежьте у оставшейся крабовой палочки край, слегка закруглите его.







Выложите 1 ч. л. начинки, заверните в трубочку.







Украсьте веточками укропа. Получилась морковка! Очень вкусно, оригинально, красиво.







Подробнее о закуске из крабовых палочек на новогодний стол смотрите в видео ниже:



