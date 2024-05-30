Самые экстремальные и угрожающие мосты мира

Слишком старые, слишком узкие или слишком высокие – сегодня они являются достопримечательностями мирового значения и привлекают внимание тысяч путешественников. Для многих из них прогулка по самым опасным мостам становится любимым развлечением, и если для местных жителей переход по ветхому и раскачивающемуся мосту является вынужденной необходимостью, то для азартных туристов – лучшим способом получить заряд адреналина., один лишь внешний вид которых способен вселить ужас. Именно о таких мостах и пойдет речь в этом обзоре.
Мост Трифт, Швейцария
Одну из лидирующих позиций в списке самых опасных мостов мира занимает мост Трифт, расположенный в швейцарском кантоне Берн. Он был построен сравнительно недавно, в 2004 году, по инициативе одной из крупных энергетических компаний, которая проводила работы на леднике Трифт. Уже пять лет спустя была проведена первая реконструкция моста, его дополнили новыми стабилизирующими канатами из стали. Изначально одной из главных проблем моста была огромная подвижность, на ветру он сильно раскачивался, что делало проход по мосту смертельно опасным мероприятием. Эта опасная особенность сохранилась у моста и сейчас, несмотря на дополнительные укрепления.
Проходящий над одноименным озером, мост Трифт все равно сохранил статус самого опасного и самого высокого подвесного моста в Европе. Его ширина составляет не более метра, а длина – порядка 170 метров. На строительство моста была потрачена довольно внушительная сумма – более 1,5 миллионов швейцарских франков. В настоящее время он является привлекательным аттракционом для туристов, для прогулок мост доступен исключительно в спокойную безветренную погоду. С моста Трифт открывается шикарный панорамный вид на озеро, а в условиях хорошей видимости прекрасно видна часть расположенной поблизости Италии.
Мост Хуссаини, Пакистан
Заслуживает внимания любителей экстремальных развлечений и мост Хуссаини, расположенный в Пакистане. Он был сконструирован для перехода через реку Гунцы, действующий в настоящее время мост является уже вторым. Дело в том, что для данной местности характерна ветреная погода, а потому сконструированный из тонких канатов и досок первый мост был практически полностью разрушен. Его уцелевшие элементы и сейчас можно увидеть рядом с действующим мостом, что только прибавляет азарта туристам.
Конструкция второго моста тоже не отличается надежностью, он был построен из самых простых материалов – канатов и досок. Мост Хуссаини является очень старым, точную дату его постройки не помнят даже местные жители. За годы использования многие доски провалились, а зазоры между оставшимися досками стали довольно внушительные. Огромные дыры в мосту и ледяной ветер, который не перестает дуть буквально ни на минуту, делают переход через реку Гунцы невероятно опасным. Мост Хуссаини расположен вблизи одноименной деревни, по воспоминаниям местных жителей, во время перехода по нему погибло не менее десяти человек. Именно он считается самым опасным мостом в мире, постоянный холодный ветер, который дует с гор Каракорума, делает переход по нему еще более опасным.
Мост Каррик-а-Рид, Северная Ирландия
Расположенный в британском графстве Антрим, мост Каррик-а-Рид уже давно является одной из самых популярных достопримечательностей региона. Основной массив Ирландии он соединяет с миниатюрным островком Каррик, название которого дословно можно перевести как «камень». Название моста, в свою очередь, можно перевести как «дорога к камню», с давних времен миниатюрный островок привлекал местных рыбаков. Именно они и построили первый мост, чтобы в период миграции лосося беспрепятственно добираться до острова и заниматься промыслом. Самый первый мост Каррик-а-Рид был веревочным, каждый год рыбакам приходилось отстраивать его заново.
Шаткий веревочный мост был доступен для перехода только самым отважным людям, одно неловкое движение могло привести к потере равновесия и стоить им жизни. Со временем промысловые места истощились, и мост оказался ненужным, несколько лет назад он стал победителем конкурса самых экстремальных достопримечательностей Северной Ирландии. На реконструкцию моста была выделена крупная сумма, сегодня он является популярнейшим туристическим аттракционом. Несмотря на то, что мост серьезно укрепили и дополнили деревянными балками, он все равно остался невероятно зыбким и подвижным. Ежегодно мост посещает более 250 000 туристов, проход по нему является платным и стоит порядка 5 фунтов.
Мост Капилано, Канада
Год появления: 1956. Длина: 136 метров.
Расположенный в ближайших окрестностях Ванкувера, мост Капилано считается не только экстремальным, но и одним из самых привлекательных на планете. Он служит для перехода через реку Капилано и находится в сказочно красивой природной местности, в окружении вечнозеленых лесов. У входа на мост можно увидеть тотемные столбы, которые были возведены в честь вождя племени сквомиш. Несколько сотен лет назад его племя проживало на территории современного города, его именем была названа река Капилано, а впоследствии и мост.
Самый первый мост был построен в 1889 году, разработкой его проекта занимался шотландский инженер Джордж Грант Маккей. Мост, по которому туристы могут прогуливаться сегодня, был открыт в 1956 году. Его длина составляет 136 метров, конструкция является абсолютно безопасной и единовременно может выдержать вес 96-ти слонов. Несмотря на гарантию полной безопасности, переход по мосту все равно требует немалой выдержки, он расположен на огромной высоте и ощутимо резонирует во время ходьбы. У людей, которые боятся высоты, даже несколько секунд пребывания на мосту могут вызвать приступ головокружения и паники. Также стоит отметить, что мост Капилано является частной собственностью, поэтому проход по нему является платным. Ежегодно уникальную достопримечательность посещает порядка 900 000 туристов, рядом с мостом на территории национального парка построено множество аттракционов и развлекательных заведений.
Мост Охуэла, Мексика
Год появления: 1898. Длина: 275 метров.
Одним из самых опасных и загадочных на планете считается мост Охуэла, расположенный в Мексике. Строительство моста через глубокий каньон проходило в 1898 году, он служил кратчайшим переходом к городу-прииску Охуэла, где велась активная добыча драгоценных металлов и других полезных ископаемых. Над проектом первого моста трудились сыновья всемирно известного инженера Джона Реблинга, самым известным творением которого является Бруклинский мост.
После завершения строительства мост Охуэла долгие годы оставался одним из самых длинных подвесных мостов в мире. Отличался он и высокой прочностью, для укрепления его конструкции разработчики использовали стальные тросы, что для конца 19 столетия было серьезной инновацией. Мост активно использовался рабочими, а когда золотые и серебряные прииски иссякли, пришел в запустение, равно как и город Охуэла. Сегодня проложенный на огромной высоте мост является привлекательным для любителей экстрима. Проход по нему невольно дарит ощущение «невесомости», и все благодаря открытой конструкции моста и внушительной высоте. Прибавляют страха и расположенные со всех сторон острые скалы, прилив адреналина во время прогулки по мосту гарантирован. Сегодня внушительных размеров мост, длина которого составляет более 275 метров, входит в число выдающихся туристических достопримечательностей. Эти места любят посещать поклонники фотоискусства, с моста открывается шикарный вид на каньон. [Далее — Обезьяньи мосты]
Обезьяньи мосты, Вьетнам
Весьма необычные сооружения для переправы находятся в южной части Вьетнама, в различных районах дельты реки Меконг. По внешнему виду они лишь отдаленно напоминают классические мосты, за что и получили необычное название – «Обезьяньи». Вопреки распространенному заблуждению, что пригодны они исключительно для переправы обезьян, мосты уже много лет выручают местных жителей. Для строительства столь необычных конструкций традиционно используются толстые стебли бамбука (довольно скользкие, что осложняет переправу), которые скрепляются канатами. Перила у таких мостов присутствуют исключительно символичные, чтобы благополучно преодолеть один из Обезьяньих мостов, людям приходится передвигаться по ним сгорбившись, издалека они действительно напоминают обезьян.
Строителями конструкций являются самые обычные местные жители, поскольку мосты довольно хрупкие, они постоянно разрушаются и их приходится отстраивать заново. Среди Обезьяньих мостов есть короткие и длинные, довольно высокие и низкие – неизменной остается лишь своеобразная форма этих хрупких сооружений. Разрушиться хрупкий мост может в любой момент, для прохода по нему нужно использовать самую удобную обувь с прорезиненной подошвой, в противном случае с тонких стеблей бамбука можно легко соскользнуть. Несмотря на то, что мосты используются для переправы через мелководные реки, перспектива искупаться в их мутных водах путешественников не прельщает, а только добавляет азарта.
Мост U Pain, Мьянма
Год появления: 19 век. Длина: 1200 метров.
Более 150 лет назад жители Мьянмы построили для переправы через озеро Таунтоме мост U Pain, он разительно отличается от многочисленных подвесных и веревочных мостов, которые можно увидеть в других странах мира. Строительство моста началось во второй половине 19 века, во времена правления царя Миндона. Главным строительным материалом выступали тиковые колонны, оставшиеся после реконструкции старинного дворца. Мощные столбы были в буквальном смысле вбиты в дно мелководного озера, каждый столб был пронумерован.
Мост U Pain, Мьянма Одной из важных отличительных особенностей конструкции является отсутствие перил, что делает переправу невероятно опасной. Высота моста более чем в два раза превышает рост человека, поэтому падение на дно озера, покрытое острыми камнями, может обернуться трагедией. Кажется, что местных жителей такая опасность нисколько не смущает, они передвигаются по мосту с огромными грузами и даже велосипедами. Длина уникального моста, которым ежедневно пользуются сотни местных жителей, составляет порядка 1 200 метров, он располагается на уровне 4,5 метров над водой. Уникальный тиковый мост пользуется невероятной популярностью у туристов. Путешественникам, которые хотят сделать эффектные фотографии моста U Pain, стоит посетить достопримечательность на закате.
Мост Гхаса, Непал
Расположенный в Непале мост Гхаса относится к числу тех сооружений, от одного лишь внешнего вида которых перехватывает дыхание. Он находится недалеко от одноименной деревни и активно используется для переправы не только людей, но и рогатого скота. Для местных жителей скотоводство уже много лет остается главным средством к существованию, именно огромное количество домашних животных и побудило их к строительству моста.
До этого стада животных постоянно скапливались в деревне и ее окрестностях, практически полностью занимая и без того узкие горные дороги. Сегодня пастухи и сотни домашних животных свободно переходят через мост и получают доступ к прекрасным пастбищам.
Узкий мост проложен на огромной высоте, кроме того, он является довольно узким и крайне неустойчив к порывам ветра, которые случаются в этой местности регулярно. Проход по раскачивающемуся на ветру мосту давно стал привычным мероприятием для коренных жителей, на которое отважатся далеко не все путешественники. Несмотря на то, что мост выглядит довольно хрупким и сильно раскачивается, он является очень надежным и, что немаловажно, оснащен высокими перилами. Чтобы животные вели себя на мосту спокойно, некоторые пастухи надевают им шоры, благодаря щиткам животные преодолевают препятствие спокойно и не отвлекаются на открывающиеся с моста пейзажи Гималаев.
Мосты Рут-Бриджс, Индия
Мосты, сконструированные из живых корней деревьев, не являются большой редкостью для Индии. Такие мосты не строят, их в буквальном смысле выращивают из мощных корней каучукового дерева. Чтобы начать выращивать мост, достаточно просто перекинуть через реку проволочный каркас и внимательно следить, чтобы могучие корни деревьев равномерно его оплетали. На «строительство» такого моста может понадобиться несколько десятилетий, в длину мосты из живых корней деревьев могут составлять десятки метров. Авторами столь необычной технологии строительства мостов являются представители племени хаси, еще сотни лет назад таким образом они налаживали коммуникации между берегами стремительных рек.
В этом удивительном ремесле местные жители достигли огромных высот, с каждым годом мосты Рут-Бриджс становятся только крепче, им абсолютно не требуется ремонт. Среди отличительных особенностей таких мостов небольшая высота и маленький вес, у среднего моста он составляет не более 25 кг. Удивительно, что такой мост может уверенно выдержать несколько взрослых людей. Несмотря на вышеозначенные особенности «живых мостов», проход по ним не перестает быть опасным. Хрупкая сеть из живых корней может в буквальном смысле разорваться под ногой в любой момент. Учитывая то, что мосты являются очень узкими, и перила в их конструкции не предусмотрены, потеря равновесия неизбежно приведет к падению.
Мост Котмэйл Оя, Шри Ланка
Экстремальный мост есть и в Шри-Ланке, Котмэйл Оя проходит через бурную и мутную реку с одноименным названием. Мост был построен очень давно, поэтому деревянные доски сильно обветшали и между ними образовались внушительных размеров дыры. Относительную прочность мосту обеспечивают перила, выполненные из стальных прутьев, отпускать которые во время перехода не рискуют даже местные жители.
Мост Котмэйл Оя располагается в невероятно красивой природной местности, его окружают густые тропические заросли, а потому старинное сооружение не обделено вниманием современных туристов. Им старинный мост интересен, в первую очередь, как экстремальный аттракцион. Обветшалые доски, которые могут обрушиться под ногой в любой момент, низкие перила и стремительный поток бурной воды внизу, которому не могут сопротивляться даже большие камни – чтобы решиться пройти по мосту, понадобится огромная отвага и непреодолимая тяга к приключениям.
Мост Саравак, Малайзия
На малазийском острове Борнео есть уникальный мост Саравак, свое название он получил в честь расположенной неподалеку деревни. Конструкция моста поистине уникальна, он полностью выстроен из бамбука, ветви которого скреплены тонкими тросами. Расположенные под углом к основанию перила делают мост еще более экстремальным, также стоит отметить, что конструкция является довольно хрупкой и единовременно может выдержать не более двух взрослых людей.
Когда на мост ступает человек, конструкция начинает сильно раскачиваться, главную опасность для переходящих мост людей составляют огромные щели между стеблями бамбука. Держаться за так называемые «перила» очень неудобно, они предназначены вовсе не для этого, а чтобы сделать конструкцию моста более сбалансированной. Один неверный шаг, и избежать знакомства с изумрудными водами проходящей под мостом реки будет сложно. Примечательно, что на территории одного из парков Борнео установлен точный макет моста Саравак, для местных жителей он стал настоящим национальным символом.
Мост Кешва Чака, Перу
Длина: 36 метров.
Сохранились на планете и опасные веревочные мосты, один из них находится в Перу. Мост Кешва Чака многим путешественникам известен под иным названием – Веревочный мост инков, впервые такие мосты начали строить во времена правления Империи инков. Секрет долговечности и прочности мостов очень прост, их возводили из прочнейшей лозы и прутьев, которые сплетали в тугие канаты. Сотни лет назад инки строили надежные мосты с перилами, за которыми тщательно ухаживали и ремонтировали. В деревне могло быть несколько мостов, через которые осуществлялась переправа через глубокие ущелья, за состоянием каждого моста следили специально назначенные на ответственный пост люди.
До настоящего времени в Перу сохранился лишь один веревочный мост, длина которого составляет порядка 36 метров, он проходит на высоте 67 метров над рекой Апуримак. Им продолжают активно пользоваться местные жители, ежегодно в июне они тщательно ремонтируют мост. Для них проход по мосту давно стал привычным, тогда как для туристов он в буквальном смысле представляет смертельную опасность. Передвигаться по веревочному мосту нужно очень осторожно, чтобы он не раскачивался. Толстые канаты из лозы, заменяющие перила, служат скорее для моральной, нежели для фактической поддержки. При потере равновесия удержаться на мосту будет непросто. Вместе с тем, проведение ежегодных ремонтных работ вызвано вовсе не удручающим состоянием моста, для местных жителей они стали доброй традицией и своеобразной данью предкам. [Далее — Мост Королевского ущелья]
Мост Королевского ущелья, США
Год появления: 1929. Длина: 380 метров.
Самым опасным и впечатляющим на территории Соединенных Штатов считается мост, проходящий над Королевским ущельем в Колорадо. Он является одним из немногих мостов в мире, который изначально был построен для туристических целей. Открытие моста состоялось в 1929 году, без малого сто лет сюда пребывают любознательные туристы, чтобы полюбоваться панорамным видом Королевского ущелья и протекающей по его дну рекой Арканзас. Для поклонников экстремальных развлечений главной привлекательной особенностью моста остается высота его расположения, а также его относительная устойчивость к порывам ветра.
Мост Королевского ущелья, США Масштабы сооружения довольно серьезные, с ущельем его разделяет 291 метр, тогда как длина моста составляет более 380 метров. В 1989 году необычная достопримечательность была серьезно усовершенствована, теперь мост не так сильно раскачивается на ветру и прогуливаться по нему стало намного комфортнее. Путешественникам, которым любования окрестностями с моста покажется недостаточно, предлагают еще один верный способ вызвать приток адреналина – прыжки банджи. Основным строительным материалом при возведении моста служили деревянные доски, ежегодно во время ремонта на мосту заменяют более 200 ветхих досок. Содержание моста в полной мере окупает себя, его современная стоимость оценивается в сумму более 15 млн. долларов США.
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