Сентиментальная эстетика: трогательные чёрно-белые фотографии детей и их пушистых питомцев

Трогательная дружба ребенка с домашними животными.

1. Удивительная дружба

Трепетные отношения между мальчиком и любимым псом.

2. Поездка с настоящим другом

Путешествие с собакой на машине.

3. Мальчик и его маленький друг

Оригинальная компания.

4. Знакомство зайца с квакушкой

5. На окне с любимым пушистиком

Дружба, которая завязалась между мальчиком и котом.

6. Мальчик играет с кошкой Лолой

Кошки являются нашими постоянными спутниками с незапамятных времён.

7. Урок рисования

Кошка Лола - свободолюбивое создание.

8. Мыльные пузыри

Развлечение для обоих.

9. В прятки говоришь?

А я тебя нашел.

10. Ребёнок и морская свинка по имени мистер Оззи

Морская свинка, которую можно содержать в домашних условиях.

11. Поцелуйчик

За Оззи легко ухаживать, он не требует много внимания.

12. Нашел теплое местечко

Забавный и милый питомец.

13. Морская свинка

С Оззи легко сладить, а от общения с этим зверьком улучшается настроение.

14. Резвый и умненький Оззи

Породистая морская свинка.

15. Банный день морской свинки

Очень чистоплотное животное.

16. Коронное место на мольберте

В ожидании друга.

17. Вкусненький ужин

Мистер Оззи, который обожает помидоры черри .