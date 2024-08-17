Сентиментальная эстетика: трогательные чёрно-белые фотографии детей и их пушистых питомцев

Трогательная дружба ребенка с домашними животными.
О том, что собака – лучший друг человека известно всем. А как по поводу кролика, кошки или морской свинки? Фотограф Ana Rosenberg создала замечательную серию фотографий, на которых её дети – 11-летний Эналис и 8-летний Александр – играют со своими пушистыми питомцами или ухаживают за ними.
1. Удивительная дружба
Трепетные отношения между мальчиком и любимым псом.
2. Поездка с настоящим другом
Путешествие с собакой на машине.
3. Мальчик и его маленький друг
Оригинальная компания.
4. Знакомство зайца с квакушкой
Веселое времяпровождение.
5. На окне с любимым пушистиком
Дружба, которая завязалась между мальчиком и котом.
6. Мальчик играет с кошкой Лолой
Кошки являются нашими постоянными спутниками с незапамятных времён.
7. Урок рисования
Кошка Лола - свободолюбивое создание.
8. Мыльные пузыри
Развлечение для обоих.
9. В прятки говоришь?
А я тебя нашел.
10. Ребёнок и морская свинка по имени мистер Оззи
Морская свинка, которую можно содержать в домашних условиях.
11. Поцелуйчик
За Оззи легко ухаживать, он не требует много внимания.
12. Нашел теплое местечко
Забавный и милый питомец.
13. Морская свинка
С Оззи легко сладить, а от общения с этим зверьком улучшается настроение.
14. Резвый и умненький Оззи
Породистая морская свинка.
15. Банный день морской свинки
Очень чистоплотное животное.
16. Коронное место на мольберте
В ожидании друга.
17. Вкусненький ужин
Мистер Оззи, который обожает помидоры черри.
По материалу сайта mymodernmet.com
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