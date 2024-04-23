С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 441 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Про смывание витаминов полная хрень😁Бытовые хитрости,...
  • Александр
    Бред " сивой кобылы"Из-за чего рухнул...
  • Алексей
    Если у Вас острый пульпит,ничего уже не поможет.Бегом к стоматологу!Есть быстрый спос...

Натуральное удобрение для крепкой рассады

Не вытянутая, низенькая, ствол толстый. Всё это говорит о том, что рассада растёт крепкой, мощной и ей всего хватает! Чтобы она не болела, непременно дайте ей простую, но удивительно сильную подкормку.
Удобрение органическое, полностью натуральное! Помогает абсолютно любым растениям, в том числе и комнатным.


Натуральное удобрение для рассады



Возьмите 1—2 г сухого чеснока (порошок). Поместите в стеклянную банку. Залейте 0,5 л кипятка. Накройте, поставьте в тёплое место, чтобы настоялось. Затем долейте до 1 л чистой водой.



Поливайте рассаду по 2-3 ст. л. удобрения. Достаточно повторять 1 раз в 3 недели.



Чесночный настой — это абсолютно натуральная подкормка растений! Такое удобрение содержит много полезных макро-микроэлементов, а также витаминов и минералов. Всё это необходимо для полноценного роста и развития любого растения. Кроме того, чеснок отлично борется с мошками и другими вредителями.



От такой шикарной подкормки рассада будет расти толстенькая, низенькая и очень сильная! Обязательно побалуйте свои растения таким удобрением.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
удобрениеРассада

Картина дня

наверх