Натуральное удобрение для крепкой рассады

Не вытянутая, низенькая, ствол толстый. Всё это говорит о том, что рассада растёт крепкой, мощной и ей всего хватает! Чтобы она не болела, непременно дайте ей простую, но удивительно сильную подкормку.

Удобрение органическое, полностью натуральное! Помогает абсолютно любым растениям, в том числе и комнатным.







Натуральное удобрение для рассады

Возьмите 1—2 г сухого чеснока (порошок). Поместите в стеклянную банку. Залейте 0,5 л кипятка. Накройте, поставьте в тёплое место, чтобы настоялось. Затем долейте до 1 л чистой водой.Поливайте рассаду по 2-3 ст. л. удобрения. Достаточно повторять 1 раз в 3 недели.Чесночный настой — это абсолютно натуральная подкормка растений! Такое удобрение содержит много полезных макро-микроэлементов, а также витаминов и минералов. Всё это необходимо для полноценного роста и развития любого растения. Кроме того, чеснок отлично борется с мошками и другими вредителями.От такой шикарной подкормки рассада будет расти толстенькая, низенькая и очень сильная! Обязательно побалуйте свои растения таким удобрением.