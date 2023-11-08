Крем-суп, паштет и плов: 5 сытных блюд из булгура

Библейские ссылки указывают на то, что булгур готовили древние вавилоняне, хетты и еврейское население около 4000 лет назад. А арабские, израильские, египетские и римские цивилизации сообщают, что употребляли сушёную варёную пшеницу ещё в 1000 году до нашей эры. И совсем неудивительно, что своего рода первый в мире полуфабрикат в скором времени распространился по всему земному шару, став главным ингредиентом множества различных блюд. В нашей подборке собраны одни из самых популярных рецептов с булгуром.
1. Баклажаны
Баклажаны с булгуром. \ Фото: biancazapatka.com.
Мясная, овощная, грибная – начинка для баклажанов может быть абсолютно любой, в том числе и из булгура.
Ингредиенты:
• Баклажаны среднего размера – 4 шт;
• Булгур – 1 стакан;
• Чеснок – 1 небольшая головка;
• Лук зелёный – 1 маленький пучок;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное или оливковое – опционально;
• Йогурт греческий или любой другой без добавок – опционально;
• Орехи грецкие ядра – 1 большая горсть;
• Петрушка свежая – для подачи.
Баклажаны, фаршированные булгуром. \ Фото: img.taste.com.au.
Способ приготовления:
• Булгур отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• Откинуть на дуршлаг и остудить;
• Баклажаны вымыть;
• Разрезать вдоль на две равные части;
• Сделать несколько надрезов ножом;
• Приправить баклажаны солью;
• Оставить на полчаса-сорок минут;
• Лишнюю влагу промокнуть салфетками или бумажными полотенцами;
• Сбрызнуть оливковым или подсолнечным маслом;
• Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на полчаса;
• В миске смешать йогурт с мелко нарезанным зелёным лукок с петрушкой, солью, смесью молотых перцев и пропущенным через пресс чесноком;
• Поверх баклажанов выложить булгур;
• Сверху полить йогуртовым соусом, посыпать дроблёнными грецкими орехами и подать к столу.
2. Салат
Салат с булгуром. \ Фото: img.jamieoliver.com.
Для приготовления этого салата можно использовать любые овощи, зелень, травы и специи.
Ингредиенты:
• Булгур – 0,5 стакана;
• Перец красный болгарский – 1 шт;
• Шампиньоны маленькие – 8-10 шт;
• Лук фиолетовый маленький – 1 шт;
• Сыр фета – 100-150 г;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка – 2-3 веточки;
• Кинза – 2-3 веточки;
• Масло подсолнечное или оливковое – опционально.
Салат с булгуром и овощами. \ Фото: dfbkuy5licyr9.cloudfront.net.
Способ приготовления:
• Булгур отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• После откинуть на дуршлаг и остудить;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими кольцами;
• Грибы слегка вымыть;
• Разрезать на половинки или четвертинки;
• Обжарить на сильном огне на небольшом количестве оливкового или подсолнечного масла до золотистого цвета;
• Затем добавить лук;
• Обжарить две-три минуты;
• Перец вымыть;
• Просушить;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком или соломкой;
• Обжарить три-пять минут на той же сковороде, где жарились грибы;
• Добавить булгур и грибы с луком;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Добавить раскрошенный сыр фета;
• Посыпать мелко нарезанной петрушкой и кинзой;
• Перемешать и подать к столу.
3. Плов
Плов. \ Фото: i.pinimg.com.
Зачастую плов готовят из риса, но некоторые хозяйки предлагают попробовать приготовить это блюдо из булгура. Получается очень вкусно и сытно.
Ингредиенты:
• Булгур – 1 стакан;
• Куриное филе крупное – 1 шт;
• Морковка – 1 шт;
• Лук репчатый – 1 шт;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Масло оливковое – для жарки;
• Зелень – для подачи;
• Овощной, грибной или куриный бульон из кубика – опционально.
Плов из булгура с курицей. \ Фото: img.hellofresh.com.
Способ приготовления:
• Булгур отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• Откинуть на дуршлаг;
• Остудить;
• Куриное филе вымыть;
• При необходимости срезать всё лишнее;
• Мякоть промокнуть бумажными полотенцами и нарезать небольшим кубиком или соломкой;
• Выложить в глубокую сковороду с толстым дном;
• Обжарить пять-шесть минут на небольшом количестве оливкового масла;
• Лук и морковь очистить;
• Морковку натереть на мелкой тёрке;
• Добавить к мясу;
• Лук измельчить и также выложить к остальным ингредиентам;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Слегка перемешать;
• Готовить на среднем огне около семи минут;
• После добавить булгур;
• Залить бульоном (количество жидкости регулировать самостоятельно);
• Тушить на среднем огне;
• Готовое блюдо посыпать свежей зеленью и подать к столу.
4. Паштет
Паштет из булгура. \ Фото: culinaryginger.com.
Пряный, ароматный и невероятно вкусный паштет – ещё одно блюдо, которое запросто можно приготовить из булгура. Уж поверьте, такая намазка придётся всей семье по вкусу.
Ингредиенты:
• Булгур – 1 стакан;
• Шампиньоны – 200-300 г;
• Чеснок – 1 головка среднего размера;
• Перец чили – 2 стручка;
• Соль – по вкусу;
• Петрушка – 1 маленький пучок;
• Кинза – 1 маленький пучок;
• Масло оливковое – для жарки.
Намазка из булгура и грибов. \ Фото: rockrecipes.com.
Способ приготовления:
• Булгур отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• Откинуть на дуршлаг и остудить;
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Произвольно нарезать;
• Чеснок очистить;
• Перец чили вымыть;
• Просушить;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать полосками;
• Обжарить две-три минуты вместе с чесноком на небольшом количестве оливкового масла;
• Затем добавить грибы;
• Жарить до полной готовности;
• Остудить до комнатной температуры;
• Выложить в чашу блендера;
• Добавить булгур, свежую петрушку и кинзу;
• Перебить до однородной массы;
• После посолить по вкусу;
• Подавать с тостами, гренками или лавашем;
• Хранить такой паштет в стеклянной таре с крышкой в холодильнике не более пяти дней.
5. Крем-суп
Крем-суп из булгура. \ Фото: c3.primacdn.cz.
Даже если вы равнодушно относитесь к первым блюдам, то рецепт этого крем-супа из булгура с креветками вопреки всему придётся по вкусу.
Ингредиенты:
• Булгур – 1 стакан;
• Бульон овощной, грибной или куриный из кубика – опционально;
• Креветки очищенные – 300 г;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка – для подачи;
• Масло оливковое – для жарки.
Сытный и вкусный крем-суп. \ Фото: thelastfoodblog.com.
Способ приготовления:
• Булгур отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• Откинуть на дуршлаг;
• Остудить до комнатной температуры;
• Креветки обжарить три-пять минут на небольшом количестве оливкового масла;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Булгур выложить в чашу блендера;
• Перебить до однородной массы;
• Слегка разбавить бульоном;
• Суп разлить по тарелкам;
• Сверху выложить обжаренные креветки;
• Украсить петрушкой и подать к столу.
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