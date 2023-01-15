Болезни, не понятные ученым

Принято считать, что мы живем в просвещенном обществе. Еда производится с помощью науки, эпидемии потихоньку отступают, до Марса рукой подать. Между тем сотни тысяч людей страдают от весьма необычных заболеваний, которые просто не в состоянии объяснить современная медицина. Казалось бы, опыт врачей должен показать им правильный путь к решению любой проблемы — на деле же, причины возникновения обыкновенной мигрени до сих пор остаются тайной за семью печатями. Мы собрали здесь несколько наиболее странных случаев заболеваний, который ставят в тупик даже лучших докторов планеты.









Сердце не на месте

Без головы

Музыкальная пауза

Мигрень

Болезнь юных дев