Болезни, не понятные ученым

Принято считать, что мы живем в просвещенном обществе. Еда производится с помощью науки, эпидемии потихоньку отступают, до Марса рукой подать. Между тем сотни тысяч людей страдают от весьма необычных заболеваний, которые просто не в состоянии объяснить современная медицина. Казалось бы, опыт врачей должен показать им правильный путь к решению любой проблемы — на деле же, причины возникновения обыкновенной мигрени до сих пор остаются тайной за семью печатями. Мы собрали здесь несколько наиболее странных случаев заболеваний, который ставят в тупик даже лучших докторов планеты.
Сердце не на месте
Беспечный ездок попал в аварию на мотоцикле — казалось бы, тут и сказке конец. Но ужасное столкновение заставило сердце мужчины повернуться на 90 градусов, не причинив организму никакого вреда. Врачи так и не смогли понять, как это произошло. Зато, уже несколько лет, итальянские специалисты пытаются проверить степень мобильности главных человеческих органов. В перспективе, подобные наработки могут спасти чью-то жизнь — как только врачи поймут странные принципы работы нашего организма.
Без головы
Девушка 24 лет от роду попала в больницу с жалобой на постоянное головокружение и тошноту. Ничего удивительного, как выяснилось после томографии. Красотка просто родилась без мозжечка, что ничуть не мешало ее повседневной жизни до последнего момента.
Музыкальная пауза
Представьте, как приятно было бы слышать музыку безо всяких дополнительных приборов. Но что, если мелодия не остановится вообще никогда? Сьюзен Рут из Эссекса прекрасно знает, на что это похоже. Уже четыре года подряд в ее голове дают постоянные концерты парни из Ливерпульской Четверки, причем играют только The White Album. Ее мужу приходится постоянно кричать, иначе музыку не заглушить. Врачи же понятия не имеют, чем вызвана эта проблема и уж тем более — как ее решать.
Мигрень
Ни один доктор в мире не знает, чем вызвана мигрень. Вспышки ужасной боли, способные свести с ума и самого стойкого человека, просто не поддаются науке. Единственное, что точно известно врачам — мигрень передается по наследству.
Болезнь юных дев
И еще один, довольно-таки странный случай заболевания вот уже сто лет тревожит городок Эль-Кармен, Колумбия. Каждую весну несколько сотен местных девушек синхронно поступают в больницы с одинаковыми синдромами: тошнота, боли в животе, онемение конечностей. Что может вызывать эту странную болезнь с такой периодичностью и такой избирательностью?
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