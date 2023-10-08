Хочется кота, но не хочется убирать шерсть: 6 пород, которые почти не линяют

На сегодняшний день представители семейства кошачьих являются, пожалуй, самыми популярными домашними питомцами на планете. Международная ассоциация кошек признает 71 породу. При этом ученых утверждают, что в действительности домашний кот имеет более сотни пород. Так или иначе, значительная часть кошачьих обильно линяет. Однако, есть и такие породы питомцев, которые практически не оставляют после себя шерсти.
1. Абиссинская кошка
Красивая порода. |Фото: skstoit.ru.
Весьма популярная порода родом из Эфиопии. Абиссинские кошки привлекательны и обладают коммуникабельным характером. Порода легко уживается в доме с большинством животных, но при этом нуждается в регулярном общении с человеком. Эти коты могут оказаться достаточно капризны и требовательны. Однако, не стоит применять к ним силу и грубость, так как подобные действия вызовут только агрессию. Так как у абиссинской кошки практически отсутствует подшерсток, то она фактически не оставляет за собой шерсти.
2. Бурманская кошка
Можно смело заводить. |Фото: prirody.com.
Бурма – это покладистая, коммуникабельная, общительная и очень ласковая порода кошек. В отличие от большинства сородичей, бурманские кошки практически не склонны к какой-либо агрессии. Они крайне спокойны и уравновешены. Фактура шерсти у бурманской кошки достаточно сильно напоминает таковую у абиссинской. Шерсть лоснящаяся, прилегающая к телу. Подшерсток практически отсутствует, из-за чего бурма почти не линяет.
3. Ориентальная кошка
Грациозное создание. |Фото: zookakadu.ru.
Утонченная, грациозная и до ужаса требовательная в вопросе внимания порода. Ориентальная кошка сильно привязывается к хозяину, а потому буквально требует постоянного нахождения человека рядом с ней! Не рекомендуется заводить породу тем, кто вынужден оставлять питомца надолго в полном одиночестве. Это может крайне негативно сказаться на психике кошки. Еще одной интересной особенностью породы является необычайно громкий голос. Что же касается шерсти, то ориентальная кошка практически не линяет.
4. Бенгальская кошка
Почти не линяет. |Фото: proplan.ru.
Кошка с развитой мускулатурой, высоким интеллектом и достаточно буйным нравом. На месте бенгальские кошки точно сидеть не любят! Неплохо уживаются с другими питомцами и членами семьи. Однако, по своей натуре бенгалец будет пытаться доминировать над всеми окружающими регулярно показывая «кто тут главный». Данная порода очень любит прятаться на высоких уступах и предметах. Как и все перечисленные выше, бенгальская кошка практически не линяет из-за тонкого подшерстка.
5. Корниш-рекс
Нелиняющий лохматик. |Фото: chudo-prirody.com.
Британская порода корниш-рекс или девон-рекс по своему поведению очень похожа на… собаку. Порода легко поддается дрессировке. Несложным командам ее сможет научить даже человек, практически ничего не понимающий в дрессуре животных! Девоны очень спокойны и терпеливы, прекрасно уживаются с окружающими, в том числе детьми. У кошки очень необычная шерсть, напоминающая нежный каракуль, который при этом практически не линяет. Правда, шерсть рексов осыпается этакими маленькими «иголочками».
6. «Нагие» породы
Голые породы нуждаются в особом уходе. |Фото: kartinkin.net.
Если не хочется убирать за питомцем шерсть, то стоит рассмотреть возможность «усыновления» голой породы. Сегодня существует около десятка разновидностей сфинксов. Многие породы и подвиды очень молодые и появились меньше 20 лет назад. Как правило, сфинксы очень спокойные и дружелюбные. Однако, важно предупредить будущего хозяина об одном важном «но»: голые породы по понятным причинам не требуют ухода за шерстью, однако они требуют куда более трепетного ухода за ничем не защищенной кожей. Это обстоятельство нужно обязательно принимать во внимание.
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