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Скульптуры из воздушных шаров в виде популярных персонажей

Скульптуры из воздушных шаров в виде популярных персонажей

Воздушные шары существуют давно. Когда-то они выглядели по-разному и делались из разных материалов. Изменилось и их предназначение. Сегодня первая мысль, приходящая в голову при представлении воздушных шаров, — это лёгкие парящие объекты, которые доставляют радость детям. 

Впрочем, играть с воздушными шарами любят не только дети. Эти забавные разноцветные резиновые мешочки стали любимым хобби для японского художника Рё Кадзиямы (Ryo Kajiyama).

Овладев искусством скручивания воздушных шаров, он теперь превращает их в надувные скульптуры в виде популярных персонажей фильмов и мультфильмов.

Скульптуры из воздушных шаров в виде популярных персонажей

 

Скульптуры из воздушных шаров в виде популярных персонажей

 

Скульптуры из воздушных шаров в виде популярных персонажей

 

Скульптуры из воздушных шаров в виде популярных персонажей

 

Скульптуры из воздушных шаров в виде популярных персонажей

 

Скульптуры из воздушных шаров в виде популярных персонажей

 

Скульптуры из воздушных шаров в виде популярных персонажей

 

Скульптуры из воздушных шаров в виде популярных персонажей

 

Скульптуры из воздушных шаров в виде популярных персонажей

 

Скульптуры из воздушных шаров в виде популярных персонажей
Скульптуры из воздушных шаров в виде популярных персонажей

 

Скульптуры из воздушных шаров в виде популярных персонажей
Скульптуры из воздушных шаров в виде популярных персонажей

 

Скульптуры из воздушных шаров в виде популярных персонажей

 

Скульптуры из воздушных шаров в виде популярных персонажей

 

Скульптуры из воздушных шаров в виде популярных персонажей

 

Скульптуры из воздушных шаров в виде популярных персонажей

 

Скульптуры из воздушных шаров в виде популярных персонажей

 

Скульптуры из воздушных шаров в виде популярных персонажей

 

Скульптуры из воздушных шаров в виде популярных персонажей

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