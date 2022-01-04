Скульптуры из воздушных шаров в виде популярных персонажей

Воздушные шары существуют давно. Когда-то они выглядели по-разному и делались из разных материалов. Изменилось и их предназначение. Сегодня первая мысль, приходящая в голову при представлении воздушных шаров, — это лёгкие парящие объекты, которые доставляют радость детям.

Впрочем, играть с воздушными шарами любят не только дети. Эти забавные разноцветные резиновые мешочки стали любимым хобби для японского художника Рё Кадзиямы (Ryo Kajiyama).

Овладев искусством скручивания воздушных шаров, он теперь превращает их в надувные скульптуры в виде популярных персонажей фильмов и мультфильмов.

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