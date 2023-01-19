Какую панировку можно использовать при приготовлении блюд, если хлебные сухари надоели

Вечером после работы не всегда хочется отправляться на кухню и готовить полноценный ужин, состоящий из первого, второго и десерта. Существенно ускорить процесс приготовления продуктов поможет панировка. Она экономит время, силы, но при этом готовые блюда получаются невероятно сочными и вкусными. Novate.ru более подробно рассказывает о панировке, а также предлагает несколько проверенных рецептов.
Что такое панировка
Панировка для рыбного филе. / Фото: fb.ru
Панировка – это смесь, состоящая из сыпучего и склеивающего ингредиентов. В большинстве случае в роли первого выступают хлебные крошки или мука, а в роли второго – сырое яйцо, смешанное с солью, перцем, иногда молоком. Здесь яйцо играет одну из первостепенных ролей, так как закрепляет панировку и не дают ей осыпаться во время обжарки.
Если вы планируете приготовить в панировке, например, куриные крылья, сначала их нужно окунуть в яйцо, затем обвалять панировочных сухарях или хлебных крошках, а уже после – обжарить во фритюре или на сковороде. Панировка в этой ситуации становится как бы «верхней одеждой» мяса, делая его сочным и хрустящим.
Виды панировки
1. Пшеничная мука
Курица в панировке из муки. / Фото: vpuzo.com
Одной из самых простых и популярных разновидностей панировки является мука. В отличие от вышеупомянутых хлебных крошек, которые используются один раз, из муки советуют делать два слоя: первый и последний. То есть, вы сначала опускаете мясо, рыбу или овощи в муку, затем в яйцо, а потом опять в муку. После таких действий корочка получается очень аппетитная, плотная и хрустящая. Чаще всего панировку используют для рыбы, куриных ножек и сыра, например, сулугуни.
Увы, у такого способа панировки есть и минусы. Во-первых, фритюр очень быстро загрязняется, и если вы жарите большое количество продуктов, в ходе приготовления масло нужно будет менять. Во-вторых, внешний вид блюда будет не слишком аккуратным, поэтому для праздничного стола она вряд ли подойдет.
2. Хлебные крошки
Хлебные крошки можно получить, натерев вчерашний хлеб на терке. / Фото: izi.ua
Не менее популярный способ панировки, чем мука. Хлебные крощки готовятся очень просто – достаточно натереть на мелкой терке вчерашний хлеб и немного подсушить. Вместо них можно использовать панировочные сухари, от этого блюдо только выиграет.
Оба этих ингредиента используются в панировке только один раз – на финальном этапе, когда нужно «запечатать» блюдо. И хлебные крошки, и панировочные сухари идеально подходят для приготовления шницелей. Однако стоит учитывая, что подобная панировка недолговечная – если вы подадите блюдо с подливой или соусом, оно очень быстро размякнет и потеряет привлекательный внешний вид.
3. Панко
Сухари панко родом из Японии. / Фото: sushiclub.com.ua
Если однажды в супермаркете вам на глаза попадутся сухари панко, можете смело покупать и экспериментировать с блюдом. Это панировочные сухари родом из Японии. Повара комбинируют их с различными специями, пряностями, в том числе с сахаром и кокосовой стружкой, если хотят придать блюду сладость и приятный аромат. По сравнению с мукой и хлебными крошками, панко являются более воздушными, поэтому продукт с такой панировкой выглядит очень красиво, аппетитно и презентабельно. Чаще всего панко используют в процессе приготовления котлет, спаржи, авокадо и других овощей.
4. Кукурузный крахмал
Креветки в панировке из кукурузного крахмала. / Фото: receptisalatov.com
Очень вкусный кляр получается из кукурузного крахмала. Чтобы получилась подходящая консистенция, его необходимо смешивать с ледяной водой и небольшим количеством муки. Крахмал позволяет получить плотную и хрустящую корочку даже при условии, что обжаривание будет недолгим. Панировка на основе кукурузного крахмала является идеальной для овощей, фруктов, креветок. Обратите внимание, что кляр нужно использовать сразу после смешивания необходимых ингредиентов. В противном случае масса перестанет быть однородной и готовое блюдо получится не слишком аппетитным.
5. Пивной кляр
Пиво нужно смешать с мукой. / Фото: forumsamogon.ru
После посиделок с друзьями осталось пиво? Не торопитесь его выливать. Кляр, который получается на основе этого хмельного напитка, немного брутальный, но от этого не менее вкусный – его точно оценят мужчины. Из пива нужно приготовить своеобразное «тесто», смешав его с мукой и яйцами. По консистенции он должно напоминать блинное. Далее в кляр нужно опустить продукт, который вы собираетесь готовить, например, кусок рыбы или голень, подержать его там несколько секунд и затем обвалять в муке и отправить во фритюр.
Пивной кляр часто используют для приготовления закусок к пиву, например, кальмаров в тесте, луковыз колечек, фиш энд чипс и пр. Учтите тот факт, что внешний вид готового блюда может быть далек от идеала, однако вкус от этого не пострадает.
Рецепты с панировкой
Теоретические знания получили, теперь предлагаем отточить их на практике, приготовив вкусные блюда в панировке.
Рецепт 1: Куриное филе со сливочно-грибным соусом
Куриное филе в панировке из сухарей. / Фото: food.inmyroom.ru
Чаще всего в панировке готовят именно курицу. Считается, что этот способ является идеальным, если вы хотите сохранить сочность мяса и максимальное количество питательных веществ. Курица в панировке является отличным дополнением и праздничного и повседневного ужина, поэтому смело добавляйте ее в свое меню.
В список ингредиентов входит четыре куриных филе, 500 граммов шампиньонов, два куриных яйца, один стакан панировочных сухарей, 100 граммов ветчины, 200 миллилитров сливок, две столовые ложки оливкового масла, два лука-шалота, соль и перец по вкусу.
Для начала очистите и измельчите лук, мелко нарежьте грибы и ветчину. Поставьте на плиту сковороду, нагрейте столовую ложку масла и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте грибы и жарьте, пока из них не уйдет влага. Далее положите в сковороду ветчину и сливки, посолите, поперчите, накройте крышкой, прикрутите огонь и тушите до готовности.
В одну миску насыпьте панировочные сухари, а в другой взбейте яйца. Обваляйте куриное филе сначала в яйце, а затем в панировке, посолите, поперчите и обжаривайте на сковороде до появления золотистой корочки (по времени это занимает примерно пять-шесть минут с обеих сторон). Куриное филе подавайте со сливочным соусом с грибами и ветчиной.
Рецепт 2: Рыбные котлеты в ореховой панировке
Рыбные котлеты в двойной панировке. / Фото: povarenok.ru
Рыба в панировке получается особенно вкусной и сытной, поэтому обязательно попробуйте этот рецепт. Его изюминка – оригинальная ореховая панировка, которая придает готовому блюду очень интересную вкусовую нотку.
Для приготовления котлет вам понадобится 800 граммов вареного картофеля, 500 граммов филе лосося, 500 граммов филе трески, цедра одного лимона, сок одного лимона, кинза, перо зеленого лука, сельдерей и петрушка по три веточки, три яйца, 100 граммов муки, 150 граммов панировочных сухарей, 100 граммов арахиса, четыре столовых ложки готового соуса тартар, растительное масло по вкусу, черный перец, соль и молотая паприка по вкусу.
Картофель нужно растолочь в пюре. Рыбу нарезать крупными кусками, положить в кастрюлю, залить водой и поставить на плиту. Как только она закипит, добавьте лимонный сок и варите пять минут. Затем слегка остудите и разберите на мелкие кусочки руками или вилкой.
Рыбу нужно отварить. / Фото: happybones.ru
Измельчите зелень, смешайте со специями, тартаром и цедрой лимона. Перемешайте полученную массу с рыбой и картофелем, затем разделите на 12 частей и сформируйте мокрыми руками котлеты.
Орехи мелко порубите ножом, смешайте с панировочными сухарями, добавьте соль и перец. Высыпьте на плоскую тарелку ровным слоем, а другую наполните мукой. Яйца взбейте до однородности. Котлеты сначала обваляйте в муке, затем – в ореховой панировке, потом в яйце и в конце снова в орехах. Обжаривайте на горячей сковороде с добавлением растительного масла – пяти минут с каждой стороны будет достаточно. Подавать можно с овощным гарниром.
Рецепт 3: Луковые кольца в панировке
Луковые кольца в панировке из чипсов. / Фото: gotovim-doma.ru
В Америке эта закуска является мега популярной. Впрочем, в России ее тоже часто заказывают к пиву. Если хотите удивить и порадовать своих друзей луковыми кольцами, которые, как и предыдущие блюда, готовятся в панировке, следуйте нашему рецепту.
Среди ингредиентов: две столовые ложки оливкового масла, 100 граммов картофельных чипсов, 100 миллилитров обезжиренных сливок, две крупных луковицы, половина чайной ложки кайенского перца, две столовые ложки муки, соль и перец по вкусу.
Для начала поставьте духовку разогреваться до 200 градусов, а также смажьте противень растительным маслом. Далее измельчите картофельные чипсы, чтобы получилась крошка, переложите в неглубокую миску и добавьте кайенский перец. В отдельной чаше смешайте сливки, муку, соль и черный перец – это наше тесто.
Лук нарежьте кольцами, посыпьте мукой, а затем поочередно окунайте в тесто и панировку из чипсов. Выложите закуску на противень, сбрызните небольшим количеством растительного масла и выпекайте в течение 20 минут. Готовые кольца подавайте с любимым соусом.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии