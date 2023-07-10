Мифы о народе Хунзакуты: Действительно ли в Гималаях существует племя долгожителей

Долина Хунзы – невероятно живописное место

Хунзакуты – жители отдаленного района Кашмира

Существует легенда, что светлокожие и миловидные представители народности хунза – потомки затерявшегося в горах легиона Александра Македонского

Современная область Хунза – это уже не труднодоступный район, к нему подведена автомобильная магистраль. Надписи на русском языке дублируют английские, так как недалеко отсюда не так давно проходила граница бывшего СССР.

Миф о долгожителях из племени хунза не находит подтверждения

Абрикосы в сыром и сушеном виде – важная часть рациона хунзакутов

Хунзакуты – уникальный народ, живущий в тяжелых условиях Гималаев