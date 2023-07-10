Мифы о народе Хунзакуты: Действительно ли в Гималаях существует племя долгожителей

Жизнь до 150 лет, долгая молодость и полное отсутствие болезней. Простой мирный быт у подножия высочайших горных вершин, скудный, но здоровый, практически вегетарианский рацион и душевная гармония. Так описывают представителей небольшого племени, живущего на севере Индии, в многочисленных публикациях и книгах. Эту же информацию можно найти и в достаточно серьезных изданиях, посвященных здоровому образу жизни и правильному питанию.
Хунза (или Буриши) – это небольшая народность, живущая на севере Кашмира. Их территория испокон веков является предметом споров между Индией и Пакистаном. Численность этого народа невелика – всего лишь несколько десятков тысяч человек. Местный язык – бурушаски, не имеет письменности, и до недавнего времени большая часть населения здесь была безграмотна. Основная религия в этих отдаленных районах – ислам. Невероятно красивые места у подножия Гималаев, суровые условия жизни – недостаток воды и дерева, каменистая почва, большие перепады температур и отсутствие даже минимальных благ цивилизации сделали местных жителей крепкими и выносливыми, но действительно ли они живут практически в два раза дольше европейцев и никогда не болеют?
Долина Хунзы – невероятно живописное место
Информация о племени, тиражируемая в сети, удивляет и восхищает. Основной причиной уникальных показателей считают особую диету местных жителей. Во-первых, она очень скудна и включает в себя периодические посты, во время которых люди не едят практически ничего. Во-вторых, основой рациона являются овощи и фрукты. Эти места славятся невероятно вкусными абрикосами, которые в сушеном виде составляют основу питания зимой. Благодаря такой еде хунзакуты невероятно выносливы – они могут совершать многокилометровые переходы, подниматься в горы и совсем не уставать. Болезней они не знают вообще, в 40 лет выглядят юными, и женщины продолжают рожать детей аж до 60-ти. Средним возрастом жизни для них являются 120 лет, а отдельные представители доживают и до 160, не страдая от обычных стариковских болезней. Кроме того, их сообщество – это территория мира и согласия. Преступлений тут никто не совершает, поэтому тюрьмы излишни. Живя в тесных общинах, люди никогда не ссорятся, сохраняют оптимизм и прекрасное расположение духа перед лицом постоянного голода и тяжелейших условий жизни.
Хунзакуты – жители отдаленного района Кашмира
Для того чтобы разобраться, откуда диетологи и распространители идей вегетарианства почерпнули эти сведения, придется обратиться к истории. Принято считать, что первым в начале XX века описал эти места и народ «талантливый английский военный врач Мак Каррисон, который 14 лет лечил больных в этом забытом Богом районе». Такой человек действительно существовал, правда звали его Робертом Маккаррисоном (Robert McCarrison). Этот военный врач и исследователь питания больше 30 лет провел в Индии, изучая зависимость болезней от рациона. В конце жизни он даже получил рыцарское звание и был назначен Почетным врачом короля.
Существует легенда, что светлокожие и миловидные представители народности хунза – потомки затерявшегося в горах легиона Александра Македонского
Однако в случае народа хунза его, как считают современные исследователи, подвело английское самомнение. Приехав в труднодоступный район, он проработал на должности хирурга в Гилгите с 1904 по 1911 год и, по его словам, не обнаружил у хунзакутов расстройств пищеварения, язвы желудка, аппендицита, колита и рака. Его статистика не включала в себя множество других заболеваний, да и самих больных из-за огромных расстояний, отсутствия транспорта и недоверия к врачу-иноверцу из захватнической армии, он, скорее всего, просто не увидел. Однако именно с его легкой руки был рожден миф о народе, свободным от болезней, счастливом в своем скудном мире и живущем намного дольше обычных людей.
Современная область Хунза – это уже не труднодоступный район, к нему подведена автомобильная магистраль. Надписи на русском языке дублируют английские, так как недалеко отсюда не так давно проходила граница бывшего СССР.
Для исследования долгих сроков жизни хунзакутов в Гималаи в 1963 году была отправлена французская медицинская экспедиция. Она провела перепись населения, которая как раз и показала средний срок жизни в 120 лет. Однако и тут кроется обман. Дело в том, что в отдаленной и местности, отличающейся тотальной безграмотностью, никаких документальных записей о рождении, конечно, до недавнего времени не велось. А по представлениях хунзакутов, возраст – это точно не количество прожитых лет. Они всегда определяли его скорее по достоинствам человека. Т.е. уважаемый хозяин семьи с биологическим возрастом лет примерно в 50 считался заслуженным столетним мудрецом и имел полное право указать именно этот возраст при общении с европейцами.
Миф о долгожителях из племени хунза не находит подтверждения
Миф о полном вегетарианстве небольшого народа также был развеян более серьезными исследованиями. Мясо они едят, да еще как, вот только при том небогатом существовании удается им это нечасто. Здесь разводят коз, овец, коров и лошадей и яков. Обычно летние месяцы для жителей действительно вегетарианские, но холодной зимой рацион обогащается жирной и белковой пищей. В старину отсутствие дорог и транспорта, а также тяжелейшие погодные условия приводили к тому, что исследователи видели мир хунза только в теплый период года, и отсюда возник миф об их вегетарианстве.
Абрикосы в сыром и сушеном виде – важная часть рациона хунзакутов
Весенние месяцы – это очень тяжелый период для народов, живущих плодами своего труда. Корма и запасы заканчиваются, поэтому посты в это время – вынужденная мера, и людям она дается тяжело. Возникают многочисленные болезни и повышается смертность. Вообще, придется разочаровать тех, что мечтает найти в области Хунза загадочную и счастливую страну Шангри-Ла: это точно не то место. Жизнь в Гималаях тяжелая, жители постоянно борются за существование, и по причине скудности питания и недостатка витаминов болезней у них хватает. Последующие исследователи нашли у горцев полный набор проблем, часть из которых, кстати, уже забыта более цивилизованными народами. Самыми распространенными заболеваниями являются дизентерия, стригущий лишай, импетиго, катаракта, глазные инфекции, туберкулез, цинга, малярия, аскаридоз, кариес, зоб, бронхит, синусит, пневмония, инфекции, ревматизм, рахит. В данных областях очень высокая смертность. Глазные болезни прогрессируют из-за очень диких условий проживания. Еще несколько десятилетий назад основным жильем в этих местах были каменные дома, которые топятся «по-черному», т.е. дым просто выходит в отверстие крыши. Из-за гари и плохого освещения, конечно, страдают в первую очередь глаза.
Хунзакуты – уникальный народ, живущий в тяжелых условиях Гималаев
Так что, к сожалению, миф о счастливом существовании абсолютно здоровых людей, живущих в прекрасных горных селениях, превращается в не очень приглядную картину тяжелого ежедневного выживания со всеми вытекающими для здоровья последствиями. Правда, уровень преступности в тех местах действительно очень низкий, да и природа уникально красива. Поэтому сегодня области между Индией и Пакистаном выживают в основном за счет туристов, которые очень хотят найти здесь потерянную Шамбалу.
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