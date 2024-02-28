5 иностранных правил дорожного движения, которые вызывают недоумение

1. Америка

В штате Калифорния сэкономить не приобретении мочалки не выйдет. | Фото: slevomat.sgcdn.cz

2. Германия

В Германии за такое штрафуют. | Фото: autoinfo.com

3. Коста-Рика

В Коста-Рике так можно было бы. | Фото: southfloridainjurylawfirm.com

Интересный факт

4. Филиппины

На Филиппинах цифры на номере значат многое. | Фото: upload.wikimedia.org

5. Австрия

По мнению Австрийцев эта маленькая камера может вторгнуться в чье-то личное пространство. Фото: saratov24.tv