5 иностранных правил дорожного движения, которые вызывают недоумение

Правила дорожного движения созданы для поддержания порядка на дорогах. Свод правил – это серьезный документ, но даже в нем можно найти довольно неожиданные пункты. Сегодня мы расскажем про пять самых необычных правил дорожного движения в мире.
1. Америка
В штате Калифорния сэкономить не приобретении мочалки не выйдет. | Фото: slevomat.sgcdn.cz
В Америке, а точнее говоря в штате Калифорния, в ПДД прописан пункт о том, что машину нельзя протирать или мыть старым нижним бельем. Так что, сэкономить не приобретении мочалки там не выйдет. Если же вдруг у вас есть детская мечта – покататься на машине с закрытыми глазами, то Алабама – это не самое подходящее для этого место на земле, ведь в этом штате за такое штраф предусмотрен.
2. Германия
В Германии за такое штрафуют. | Фото: autoinfo.com
Согласитесь, неприятно, когда посреди дороги заканчивается бензин. В Германии это может быть не только неприятно, но и дорого, ведь за это там полагается солидный штраф. А еще там у них запрещено показывать соседям по потоку различные оскорбительные жесты, вроде среднего пальца или вытянутого языка. За такое немецкие «копы» готовы содрать от 500 до 3000 евро.
3. Коста-Рика
В Коста-Рике так можно было бы. | Фото: southfloridainjurylawfirm.com
Тут водителям прямо раздолье. В Коста-Рике разрешено пить слабоалкогольные напитки (например, пиво) прямо за рулем до тех пор, пока водитель сам не решит, что он слишком пьян. Так что, некоторые особенно тренированные водители могут сделать процесс вождения более веселым, не нарушая закон.
Интересный факт
Первые попытки упорядочить движения по городу были предприняты еще Гаем Юлием Цезарем. По его указу в 50-х годах до н. э. на некоторых улицах Рима было введено одностороннее движение. Днем по городу запрещался проезд частных повозок, колесниц и экипажей. Приезжие были обязаны оставлять свой транспорт за чертой города и передвигаться по Риму пешком. На дорогах империи было принято левостороннее движение, благодаря которому у управляющего повозкой правая рука оставалась свободной.
4. Филиппины
На Филиппинах цифры на номере значат многое. | Фото: upload.wikimedia.org
Тут нашли довольно интересный метод борьбы с пробками. В понедельник запрещается ездить тем водителям, номер машины которых заканчивается цифрой 1 или 2, во вторник та же история с цифрами 3 и 4 и так далее. Нет никаких ограничений только в выходные.
5. Австрия
По мнению Австрийцев эта маленькая камера может вторгнуться в чье-то личное пространство. Фото: saratov24.tv
Никаких видеорегистраторов в Австрии. Тут это считается вторжением в личное пространство других водителей.
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