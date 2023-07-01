Опасный Таиланд

55-летний ирландец Майкл Мерри отправился на отдых в Таиланд. Уж не знаю, какова была цель визита - простой отдых или секс-туризм - но вряд ли он наведается в Паттайю еще раз. Дядька отправился на ночную гулянку и заглянул в стриптиз-клуб, где отвисал до трех утра.









На выходе к нему пристал 24-летний трансвестит Вичай Шрипаланг и начал предлагать провести вместе ночку.







На выходе к нему пристал 24-летний трансвестит Вичай Шрипаланг и начал предлагать провести вместе ночку.









Мужик не очень рвался спать с другим мужиком и отказал







Мужик не очень рвался спать с другим мужиком и отказал .









Когда "ряженый" начал вешаться дядьке на шею, тот оттолкнул его. И тут начался замес: ледибой снял туфлю с острой шпилькой и врезал







Когда "ряженый" начал вешаться дядьке на шею, тот оттолкнул его. И тут начался замес: ледибой снял туфлю с острой шпилькой и врезал туристу по голове.

