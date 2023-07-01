С нами не соскучишься!

8 343 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Вообще по юухМеста на планете,...
  • sylpfide sylpfide
    Делаю начинка для пирогов (пирожков). Запекаю рыбу начиненную квашеной капустой с грибами. Да мало ли что можно приго...Что приготовить и...
  • Россиянин
    А унас один придурок, (говорят какойто самодельный певец) сжег российский паспорт и затрял в аэропорту. Хотел перебра...Самые известные ж...

Опасный Таиланд

55-летний ирландец Майкл Мерри отправился на отдых в Таиланд. Уж не знаю, какова была цель визита - простой отдых или секс-туризм - но вряд ли он наведается в Паттайю еще раз. Дядька отправился на ночную гулянку и заглянул в стриптиз-клуб, где отвисал до трех утра.




Опасный Таиланд опасные трансы, таиланд







На выходе к нему пристал 24-летний трансвестит Вичай Шрипаланг и начал предлагать провести вместе ночку.

Опасный Таиланд опасные трансы, таиланд







Мужик не очень рвался спать с другим мужиком и отказал.

Опасный Таиланд опасные трансы, таиланд







Когда "ряженый" начал вешаться дядьке на шею, тот оттолкнул его. И тут начался замес: ледибой снял туфлю с острой шпилькой и врезал туристу по голове.

Опасный Таиланд опасные трансы, таиланд





с


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх