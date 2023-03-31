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Этот заброшенный бетонный завод архитектор переделал в жилой дом. Получилось невероятно круто!

Рикардо наткнулся на этот полуразрушенный завод ещё в 1973 году и сразу же понял, что хочет владеть им




Этот заброшенный бетонный завод архитектор переделал в жилой дом. Получилось невероятно круто!

 Все фотографии в посте © Ricardo Bofill


 

Уже тогда это здание было в очень плачевном состоянии, но архитектор был уверен, что сможет сделать из него полноценный жилой дом


Этот заброшенный бетонный завод архитектор переделал в жилой дом. Получилось невероятно круто!

После нескольких лет продумывания плана переделки Рикардо и его команда приступили к отделочным работам


Этот заброшенный бетонный завод архитектор переделал в жилой дом. Получилось невероятно круто!

Сейчас фасад здания утопает в зелени, которая частично покрывает стены здания


Этот заброшенный бетонный завод архитектор переделал в жилой дом. Получилось невероятно круто!

Рикардо не стал избавляться от многих предметов, связанных с цементным производством, органично вписав их в интерьер


Этот заброшенный бетонный завод архитектор переделал в жилой дом. Получилось невероятно круто!

«Для меня этот цементный завод стал лучшим местом для жизни и работы» — говорит сам Бофилл


Этот заброшенный бетонный завод архитектор переделал в жилой дом. Получилось невероятно круто!

Каждая комната оформлена в своём неповторимом стиле


Этот заброшенный бетонный завод архитектор переделал в жилой дом. Получилось невероятно круто!

Рикардо Бофилл говорит, что «после нескольких месяцев жизни в этом доме у меня сложилось впечатление, что он защищает меня от внешнего мира»


Этот заброшенный бетонный завод архитектор переделал в жилой дом. Получилось невероятно круто!

«Для меня жизнь в этом доме — это непрерывное сочетание работы и отдыха в красивом месте» — говорит архитектор


Этот заброшенный бетонный завод архитектор переделал в жилой дом. Получилось невероятно круто!

И внутри, и снаружи здания есть множество мест, где можно просто отдохнуть и расслабиться


Этот заброшенный бетонный завод архитектор переделал в жилой дом. Получилось невероятно круто!

Для своей рабочей студии Рикардо выбрал одну из круглых башен бывшего завода


Этот заброшенный бетонный завод архитектор переделал в жилой дом. Получилось невероятно круто!

На крыше здания растёт мох и трава, а вокруг него высажено множество оливковых деревьев, пальм и эвкалиптов


Этот заброшенный бетонный завод архитектор переделал в жилой дом. Получилось невероятно круто!

Всё это придаёт зданию таинственности и делает его в своем роде уникальным


Этот заброшенный бетонный завод архитектор переделал в жилой дом. Получилось невероятно круто!

Кухня в доме выдержана в лаконичном стиле и здесь легко помещается вся семья архитектора


Этот заброшенный бетонный завод архитектор переделал в жилой дом. Получилось невероятно круто!

Несмотря на то, что в здании уже живут, оно всё еще находится в стадии преображения и обретения своего окончательного вида


Этот заброшенный бетонный завод архитектор переделал в жилой дом. Получилось невероятно круто!

Этот заброшенный бетонный завод архитектор переделал в жилой дом. Получилось невероятно круто!

Этот заброшенный бетонный завод архитектор переделал в жилой дом. Получилось невероятно круто!

Этот заброшенный бетонный завод архитектор переделал в жилой дом. Получилось невероятно круто!

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Этот заброшенный бетонный завод архитектор переделал в жилой дом. Получилось невероятно круто!

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Этот заброшенный бетонный завод архитектор переделал в жилой дом. Получилось невероятно круто!Подписаться на мой Instagram
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