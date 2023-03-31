Этот заброшенный бетонный завод архитектор переделал в жилой дом. Получилось невероятно круто!

Рикардо наткнулся на этот полуразрушенный завод ещё в 1973 году и сразу же понял, что хочет владеть им
Все фотографии в посте © Ricardo Bofill
Уже тогда это здание было в очень плачевном состоянии, но архитектор был уверен, что сможет сделать из него полноценный жилой дом
После нескольких лет продумывания плана переделки Рикардо и его команда приступили к отделочным работам
Сейчас фасад здания утопает в зелени, которая частично покрывает стены здания
Рикардо не стал избавляться от многих предметов, связанных с цементным производством, органично вписав их в интерьер
«Для меня этот цементный завод стал лучшим местом для жизни и работы» — говорит сам Бофилл
Каждая комната оформлена в своём неповторимом стиле
Рикардо Бофилл говорит, что «после нескольких месяцев жизни в этом доме у меня сложилось впечатление, что он защищает меня от внешнего мира»
«Для меня жизнь в этом доме — это непрерывное сочетание работы и отдыха в красивом месте» — говорит архитектор
И внутри, и снаружи здания есть множество мест, где можно просто отдохнуть и расслабиться
Для своей рабочей студии Рикардо выбрал одну из круглых башен бывшего завода
На крыше здания растёт мох и трава, а вокруг него высажено множество оливковых деревьев, пальм и эвкалиптов
Всё это придаёт зданию таинственности и делает его в своем роде уникальным
Кухня в доме выдержана в лаконичном стиле и здесь легко помещается вся семья архитектора
Несмотря на то, что в здании уже живут, оно всё еще находится в стадии преображения и обретения своего окончательного вида
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