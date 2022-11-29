А вы знали, что в словаре блатного слэнга много слов из еврейского идиша?

Уголовный жаргон всегда вызывал интерес не только у лингвистов, но и у простых обывателей, которые не имеют никакого отношения к криминальной среде. Иногда в обиходе мы слышим такие слова, как «блатной», «ксива», «фраер», «халява» и т.д. Как ни странно, но все эти слова заимствованы из идиша, еврейского языка.
Уголовный жаргон или как его принято называть «блатная феня» представлена целой системой терминов, которые, в первую очередь, идентифицируют социальную принадлежность к воровской среде. Кроме того, преступные группировки используют жаргон, чтобы сделать свое общение минимально доступным к восприятию «непосвященными» лицами.
История происхождения воровского диалекта
Современный жаргон можно расценивать как отдельный диалект социальной прослойки, принадлежащей к криминальным кругам. Блатная феня в России пошла от устойчивых выражений еврейской организованной преступности, которая начала формироваться еще во времена Российской империи. Местом зарождения воровского диалекта принято считать Одессу, так как на ее территории в то время проживала основная масса евреев. Изначально идиш служил в качестве инструмента для бытового общения немецких евреев. И если учитывать, что именно они в то время в своем большинстве составляли основную ячейку преступного мира, их диалект впоследствии стал основой для фени. Для общения в криминальных кругах слова из идиша подходили как нельзя лучше, так как они были совершенно непонятными для окружающих. Таким образом русский язык стал активно пополняться лексикой из идиша. В 1892 году для полицейских издали специальное наставление и словарь с жаргонными словами еврейского происхождения.
В общение обычных советских людей феня входила из блатных песен. Во время репрессий миллионы граждан и даже часто ни в чем не повинных проходили через сталинские лагеря, принося оттуда с собой законы и манеры уголовного мира. Слова из воровского жаргона многие начали употреблять в ежедневном обиходе, считая, что таким образом можно добавить им определенный вес. Но это касалось только достаточно «далеких» от преступного мира людей, которые использовали в своей речи самые распространенные обороты. В воровской среде феня – это целая система терминов, каждый из которых имеет определенное значение. Ниже рассмотрим основные из них:
- Феня (происходит от еврейского אופן) офен – способ, выражение;
- Фраер (идиш, нем. Frej – свобода) – человек, который не принадлежит к воровскому миру;
- Мусор (от ивр. מוסר мосер – предатель, доносчик) – представитель правоохранительных органов;
- Блатной (Die Blatte (нем. идиш) – лист, бумажка, записочка. Тот кто устраивался по блату, имел «бумажку» от нужного человека;
- Шмон (от ивр. שמונה шмона – восемь) – обыск, шмонать – обыскивать. В царской тюрьме камеры обыскивали в 8 вечера, во время ужина заключенных;
- Ништяк(от ивр. נשתק ништак – мы успокоимся) – здорово, отлично;
- Бугор (от ивр. בוגר богер- взрослый, совершеннолетний)- бригадир, авторитет в преступной среде авторитет в криминальной группировке.
Это лишь малая часть слов из идиша, которая сегодня уже стала частью разговорного языка. Современный шансон, воспевающий во всей красе «романтику» тюремной жизни, сегодня содержит массу слов уголовного жаргона. Именно поэтому «блатную феню» уже не воспринимают как жаргон, связанный с криминальным миром. При этом исходное значение слов постепенно забывается, приобретая бытовой характер. Несмотря на то, что некоторые выражения прочно укоренились в русском языке, многие лингвисты считают их признаком дурного тона.
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