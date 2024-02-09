Как голое платье Мэрилин Монро рассказало всему миру о романе с президентом

Голое платье Мэрилин Монро
Мэрилин Монро – это имя, которое всегда вызывает ассоциации с сексуальностью, красотой и загадочностью. А когда речь заходит о нарядах, она всегда в центре внимания. Одним из самых запоминающихся образов актрисы стало «голое» платье, в котором она выступила во время приема у президента США Джона Кеннеди, подтверждая тем самым свой роман с главой государства. Ни одна женщина ранее не рисковала таким образом и не вызывала такой шум в обществе.
История этого наряда началась 19 мая 1962 года, когда Мэрилин Монро стала участницей вечеринки, организованной в честь дня рождения Джона Кеннеди, который отмечал свое 45-летие. Вечеринка проходила в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке, где собрались самые знаменитые люди того времени. Мэрилин Монро была уже обожаема публикой, но она хотела привлечь внимание президента.
День рождения президента Кеннеди /Фото:imdb.com
Она решила обратиться к известному дизайнеру Jean Louis за помощью. Тогда он был самым востребованным художником по костюмам в Голливуде. Вместе с Bob Mackie они разработали наряд, который должен был вызывать ошеломительную реакцию. В итоге она получила знаменитое прозрачное платье, вызвавшее настоящий фурор. Для его создания использовалось 2500 стразов, что украшали ткань, создающая иллюзию обнаженного тела. Кроме того, было сделано множество примерок, чтобы наряд сидел идеально на фигуре Мэрилин. Есть мнение, что это платье было таким плотно прилегающим, что его сшивали прямо на Мэрилин перед выступлением. В итоге получился наряд, который стал визитной карточкой ее сексуальности и страсти.
В обществе уже несколько месяцев активно обсуждали связь президента с Мэрилин Монро, известной секс-символом того времени. Весьма возбужденные обсуждения вокруг их отношений еще больше обострились после того, как Монро появилась на празднике в знаменитом голом платье. Говорят, что именно сам Кеннеди придумал идею пригласить ее выступить на концерте.
Мэрилин Монро /Фто:dzen.ru
И вот настал тот долгожданный вечер, когда Мэрилин Монро появилась на приеме во всей своей красе. Она осознанно опоздала на свое выступление, чтобы вызвать огромное ожидание у 15 000 гостей, собравшихся на Маdison Squаrу Gаrdеn в Нью- Йорке. Когда она наконец вышла на сцену и сняла свою меховую накидку, оставшись в голом платье, зал взрывался овациями, когда она спускалась по лестнице в своем новом наряде. Привлекая взгляды всех присутствующих, Мэрилин была одета в платье из полупрозрачного шифона, максимально подчеркивающем ее фигуру и при этом оставляющем много места для воображения. Но самым смелым и революционным элементом стала прозрачная ткань на верхней части наряда, которая создавала видимость обнаженности. Этот дерзкий ход Мэрилин Монро, выбравшей такое платье для приема у президента, не оставил равнодушным никого.
Голое платье /Фото:novyefoto.ru
Весь зал был потрясен и ошеломлен вечером той незабываемой ночи. Мерцание бриллиантов на Мэрилин Монро, словно огоньки звездного неба, не могло ускользнуть от взглядов людей, которые собрались в этом месте, чтобы насладиться одним из самых элегантных и запоминающихся выступлений в истории. Казалось, что платья на не не было вообще, одни лишь бриллианты.
Даже президент, не мог скрыть своих чувств, он признался, что даже задумывался об уходе из политики после этого незабываемого шоу. Но, увы, неожиданно, вскоре после этого жизни Мэрилин Монро и самого президента пришел ужасный конец. Их трагичная гибель навсегда окутала это событие печалью и ужасом. Прозрачное платье, в котором Мэрилин Монро сияла на той ночи, представляет собой не только веху в мире моды, но и стало символом романтической и сложной истории, с которой связаны имя президента и звезда киноэкрана.
Монро и Кеннеди /Фото:welcomevolunteer.ru
Это платье, несомненно, стало точкой поворота, как для Мэрилин Монро, так и для культуры того времени. Оно символизировало силу и смелость Мэрилин в броске вызова общественным моральным нормам. Она стала первой женщиной в истории, которая смело взяла на себя роль секс-символа и не стеснялась выбирать собственный стиль и наряды в соответствии со своими желаниями. «Голое» платье Мэрилин Монро создало новую эстетику в моде и стало иконой стиля 60-х годов.
Конечно, нельзя утверждать с полной уверенностью, что это платье непосредственно подтвердило роман Мэрилин Монро с Джоном Кеннеди, но оно безусловно вызвало большую огласку и сделало их связь еще более общеизвестной. Оно подняло шум в прессе, вызвало разговоры и обсуждения, а также влияло на образы и настроение общества в целом.
Заголовки статей о Мэрилин /Фото:thisistucson.com
Возможно, Мэрилин Монро никогда не мечтала о том, чтобы стать политическим символом или источником журналистских сплетен. Но безусловно, «голое» платье, которое она надела, стало не только нарядом, но и знаком ее неповторимости, смелости, прекрасного вкуса и внутренней силы. Оно вошло в историю, и останется символом эпохи 60-х годов и связи Мэрилин Монро с президентом Джоном Кеннеди.
Платье в музее /Фото:dzen.ru
До 2022 года платье, надетое Мэрилин Монро, находилось в музее и являлось настоящей иконой. Однако, в скором времени стали появляться слухи о том, что знаменитая Ким Кардашьян собирается надеть это уникальное платье на традиционном балу института костюма. И на удивление, все оказалось правдой - на красной дорожке Меt Gаlа в 2022 году Ким Кардашьян пришла в этом наряде, вызвав настоящий шквал эмоций и привлекая внимание публики и всех присутствующих на мероприятии. Ее появление в этом культовом наряде стало настоящим событием, о котором говорили все СМИ и поклонники. Кардашьян смело продемонстрировала это платье, которое раньше носила сама Мэрилин Монро, и это вызывает уважение к ней, ведь она решилась на такой рискованный шаг и успешно справилась с ролью наследницы стиля.
Ким Кардашьян в голом платье /Фото:/dzen.ru
Хотя Мэрилин Монро не соответствовала стандартам тонкости модели, Kим Kapдашьян пришлось приложить много усилий, чтобы надеть данное культовое платье. Всего за 3 недели она сумела сбросить семь килограмм, однако, это оказалось недостаточным. По слухам, она даже надела белую меховую- накидку, не только дополнить ее наряд, но и скрыть тот факт, что платье Мэрилин Монро не было застегнуто до самого конца. Однако, несмотря на это, Ким продолжала воссоздавать образ Мэрилин, даже решилась на блондирование, чтобы максимально приблизиться к неподражаемому облику иконы стиля.
Полностью застегнуть платье не удалось /Фото:ladyandcity.ru
По слухам, распространившимся в желтой прессе, сообщалось, что платье, которое Ким Кардашьян носила на этом мероприятии, было испорчено. В частности, говорилось о том, что нити около застежек на платье разошлись, а сами застёжки деформировались. Однако, впоследствии стало известно, что такое повреждение произошло задолго до того, как платье попало к Ким. Причина оказалась вовсе не в ее действиях или размерах, а в старении и изношенности этой детали одежды. Платье было изготовлено из ткани, которая со временем стала хрупкой и потеряла свою прочность. К тому же оно долго выставлялось в музее и постоянно подвергалось действию ламп. В любом случае, данное событие свидетельствует о том, что слухи о небрежности Ким в отношении своей одежды были несправедливыми, и платье просто стало жертвой времени и естественного износа.
Испорченное платье
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