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Направляющая для ручной ножовки по дереву

Направляющая для ручной ножовки по дереву

Направляющая для ручной ножовки по дереву

Ручной ножовкой редко когда получается отпилить заготовку идеально ровно. Но это возможно, если использовать специальное приспособление — направляющую. О том, как ее изготовить своими руками расскажем в сегодняшней статье. 

Самодельная направляющая состоит из основания, которое крепится к заготовке, и поворотной стойки, которую можно наклонять под разным углом. 

Своим личным опытом по изготовлению и сборке направляющей для ручной ножовки поделился с нами автор YouTube канала Mr Tool Junction.

Необходимые материалы:

  • металлическая полоса;
  • болты с гайками;
  • стальные шайбы. 

Обратите внимание: приспособление имеет компактные размеры, поэтому его можно не только использовать в домашней мастерской, но и брать с собой на дачу. Является альтернативой классическому стуслу. 

Основные этапы работ

Первым делом необходимо отрезать от металлической полосы заготовки требуемого размера. Сверлим крепежные отверстия, где это нужно. 

После этого приступаем к изготовлению основных элементов конструкции. Сначала изготавливаем крепление для стойки и привариваем его к основанию самоделки. Затем изготавливаем саму стойку. 

Направляющая для ручной ножовки по дереву

Направляющая для ручной ножовки по дереву

Обратите внимание: в верхней части стойки устанавливаются две шайбы, толщина которых должна быть чуть больше толщины ножовочного полотна.

На следующем этапе необходимо будет с помощью болта и барашковой гайки соединить крепление и стойку. 

Направляющая для ручной ножовки по дереву

Направляющая для ручной ножовки по дереву

К заготовке самодельная направляющая крепится с помощью струбцины. Можно использовать обычную струбцину или быстрозажимную.

Когда закрепили основание, выставляем необходимый угол путем наклона стойки и фиксируем стойку гайкой.

Вставляем ножовку по дереву в зазор между стенками стойки, и отпиливаем заготовку. В итоге получаем идеально ровный пропил. 

Направляющая для ручной ножовки по дереву

Направляющая для ручной ножовки по дереву

Видео по теме

Подробнее о том, как изготовить направляющую для ручной ножовки по дереву, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. 

 

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