Направляющая для ручной ножовки по дереву

Ручной ножовкой редко когда получается отпилить заготовку идеально ровно. Но это возможно, если использовать специальное приспособление — направляющую. О том, как ее изготовить своими руками расскажем в сегодняшней статье.
Самодельная направляющая состоит из основания, которое крепится к заготовке, и поворотной стойки, которую можно наклонять под разным углом.
Своим личным опытом по изготовлению и сборке направляющей для ручной ножовки поделился с нами автор YouTube канала Mr Tool Junction.
Необходимые материалы:
- металлическая полоса;
- болты с гайками;
- стальные шайбы.
Обратите внимание: приспособление имеет компактные размеры, поэтому его можно не только использовать в домашней мастерской, но и брать с собой на дачу. Является альтернативой классическому стуслу.
Основные этапы работ
Первым делом необходимо отрезать от металлической полосы заготовки требуемого размера. Сверлим крепежные отверстия, где это нужно.
После этого приступаем к изготовлению основных элементов конструкции. Сначала изготавливаем крепление для стойки и привариваем его к основанию самоделки. Затем изготавливаем саму стойку.
Обратите внимание: в верхней части стойки устанавливаются две шайбы, толщина которых должна быть чуть больше толщины ножовочного полотна.
На следующем этапе необходимо будет с помощью болта и барашковой гайки соединить крепление и стойку.
К заготовке самодельная направляющая крепится с помощью струбцины. Можно использовать обычную струбцину или быстрозажимную.
Когда закрепили основание, выставляем необходимый угол путем наклона стойки и фиксируем стойку гайкой.
Вставляем ножовку по дереву в зазор между стенками стойки, и отпиливаем заготовку. В итоге получаем идеально ровный пропил.
Видео по теме
Подробнее о том, как изготовить направляющую для ручной ножовки по дереву, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.
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