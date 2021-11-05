Направляющая для ручной ножовки по дереву

Ручной ножовкой редко когда получается отпилить заготовку идеально ровно. Но это возможно, если использовать специальное приспособление — направляющую. О том, как ее изготовить своими руками расскажем в сегодняшней статье.

Самодельная направляющая состоит из основания, которое крепится к заготовке, и поворотной стойки, которую можно наклонять под разным углом.

Своим личным опытом по изготовлению и сборке направляющей для ручной ножовки поделился с нами автор YouTube канала Mr Tool Junction.

Необходимые материалы:

металлическая полоса;

болты с гайками;

стальные шайбы.

Обратите внимание: приспособление имеет компактные размеры, поэтому его можно не только использовать в домашней мастерской, но и брать с собой на дачу. Является альтернативой классическому стуслу.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо отрезать от металлической полосы заготовки требуемого размера. Сверлим крепежные отверстия, где это нужно.

После этого приступаем к изготовлению основных элементов конструкции. Сначала изготавливаем крепление для стойки и привариваем его к основанию самоделки. Затем изготавливаем саму стойку.

Обратите внимание: в верхней части стойки устанавливаются две шайбы, толщина которых должна быть чуть больше толщины ножовочного полотна.

На следующем этапе необходимо будет с помощью болта и барашковой гайки соединить крепление и стойку.

К заготовке самодельная направляющая крепится с помощью струбцины. Можно использовать обычную струбцину или быстрозажимную.

Когда закрепили основание, выставляем необходимый угол путем наклона стойки и фиксируем стойку гайкой.

Вставляем ножовку по дереву в зазор между стенками стойки, и отпиливаем заготовку. В итоге получаем идеально ровный пропил.

Видео по теме

Подробнее о том, как изготовить направляющую для ручной ножовки по дереву, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.