Для чего в тесто добавляют коньяк, и еще 6 кулинарных хитростей, о которых известно далеко не каждом

Маленькие кулинарные хитрости опытных хозяек.

1. Полезная альтернатива майонезу

Сметанный соус вместо майонеза.

2. Жареная картошка, которая не пригорает к сковороде

Картофель не будет приставать к сковороде, если его залить водой перед варкой.

3. Как правильно варить овощи?

Правила варки овощного бульона.

Морковь не нужно варить дольше 15 минут.

4. Как замесить тесто для пышной выпечки?

Тесто с добавлением коньяка будет более воздушным.

Если в тесто добавить крахмал, выпечка дольше останется свежей.

5. Как вернуть свежесть увядшей зелени?

Если зелень замочить в растворе с уксусом, она дольше останется свежей.

6. Как поджарить печень, чтобы она не была твердой?

Как поджарить печень, чтобы кусочки были мягкими.

7. Что делать, чтобы масло на сковороде «не стреляло»?

Как правильно жарить мясо с добавлением подсолнечного масла.