Для чего в тесто добавляют коньяк, и еще 6 кулинарных хитростей, о которых известно далеко не каждом

Маленькие кулинарные хитрости опытных хозяек.
У каждой хозяйки свои фирменные блюда и секреты их приготовления. В этом обзоре 7 полезных советов, которые обязательно пригодятся и начинающим кулинарам и тем, кто регулярно стоит у плиты. Об этих элементарных мелочах многие просто не догадываются, но они могут значительно улучшить вкус приготовленных блюд.
1. Полезная альтернатива майонезу
Сметанный соус вместо майонеза.
Майонез – один из популярных продуктов русской кухни. Салаты, мясо, закуски – что только с ним не готовят. К сожалению, не всегда удается найти майонез хорошего качества, часто производители злоупотребляют крахмалом и транс-жирами. Если вам хочется приготовить «Оливье» с классическим вкусом, попробуйте приготовить заправку из сметаны, вареного желтка и горчицы. Такой вариант наверняка окажется лучше магазинного майонеза.
2. Жареная картошка, которая не пригорает к сковороде
Картофель не будет приставать к сковороде, если его залить водой перед варкой.
Хрустящая картошечка прямо со сковороды – дежурный ужин. Чтобы блюдо получилось безупречным и не пришлось соскребать приставшую корочку со дна, достаточно знать простой трюк. Когда вы порежете почищенный картофель дольками, замочите его на 10-15 минут в воде, а после – вытрите бумажным полотенцем досуха. Так вы избавитесь от излишков крахмала, что облегчит жарку блюда и снизит его калорийность.
3. Как правильно варить овощи?
Правила варки овощного бульона.
Если вы варите овощной бульон, то закладывайте овощи в холодную воду, так вкус готового блюда будет более насыщенным. Если же задача просто отварить овощи, то ускорить процесс можно, заложив их в кипящую воду.
Морковь не нужно варить дольше 15 минут.
Многие хозяйки совершают ошибки при варке моркови, оставляя ее надолго в воде. На самом же деле достаточно 10-15 минут варки, тогда корнеплод сохранит свой вкус. Кстати, солить нужно уже перед окончанием варки.
4. Как замесить тесто для пышной выпечки?
Тесто с добавлением коньяка будет более воздушным.
Один из секретов наших бабушек – добавить рюмку коньяка в тесто. Чаще всего этот ингредиент встречается в рецептах пасхальных куличей, но его можно применять и для других случаев. Действие алкоголя можно сравнить с разрыхлителем.
Если в тесто добавить крахмал, выпечка дольше останется свежей.
А вот чтобы выпечка дольше не черствела, часть необходимого количества муки можно заменить картофельным или кукурузным крахмалом. Вкус булочек от этого только выиграет.
5. Как вернуть свежесть увядшей зелени?
Если зелень замочить в растворе с уксусом, она дольше останется свежей.
Если укроп и петрушка перед подачей на стол не первой свежести, реанимировать их можно, замочив пучок в растворе воды с уксусом. Результат не заставит себя долго ждать!
6. Как поджарить печень, чтобы она не была твердой?
Как поджарить печень, чтобы кусочки были мягкими.
Говяжья печень – один из рекордсменов по содержанию железа, так что употреблять в пищу ее можно регулярно. Правда, вкусно приготовить ее не так-то просто, чаще всего после обжарки печеночные кусочки превращаются в твердые комочки, которые практически невозможно прожевать. Чтобы такого не происходило, перед тем, как отправить печень на сковороду, ее нужно присыпать небольшим количеством сахара.
7. Что делать, чтобы масло на сковороде «не стреляло»?
Как правильно жарить мясо с добавлением подсолнечного масла.
Стоит начать обжаривать мясо или рыбу на сковороде, как масляные брызги летят во все стороны. Чтобы не обжечься и сохранить чистоту на кухне, советуем перед жаркой посыпать сковороду солью, тогда брызг практически не будет в процессе.
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