Ученые по всему миру в составе морской соли находят пластик
Человечество изобрело нечто очень долговечное, и стало производить из этого материала одноразовые вещи. Речь идет о пластике, срок окончательного распада которого от ста до пятисот лет в зависимости от его вида, но при существующих темпах производства вся земля покроется пластмассой ещё до того, как первые предметы начнут разлагаться. Распадаться же пластик начинает уже через несколько лет, включаясь в пищевую цепочку и отравляя всё вокруг.
По последним данным ежегодно в воды мирового океана попадает около 12,7 миллионов тонн пластикового мусора, что равносильно сбросу одного мусоровоза каждую минуту, в результате чего в океанах образуются большие мусорные пятна, и в настоящее время таких островов насчитывается уже пять. С тем, что птицы, рыбы, животные погибают, проглатывая плавающий в море мусор, принимая частички полиэтилена за еду, мы уже смирились. А сегодня пластик был обнаружен в каждой пачке морской соли, продаваемой в магазинах Великобритании, Европы, США и Китая и потребляемой человеком каждый день. Эти факты кричат о том, что пластиковое загрязнение зашло слишком далеко, и пора перестать беспокоиться о глобальном потеплении и подумать о проблеме более насущной.
Самое удивительно, что учёные не могут оценить вред, который наносит человеческому организму, попадающий в него через воздух, воду, продукты, а теперь и соль, пластик, так как для более-менее точного исследования необходима контрольная группа людей, не подвергшихся воздействию синтетических полимеров, но на планете Земля таких просто не существует.
По последним подсчётам в мире каждую минуту продаётся миллион пластиковых бутылок, не считая полиэтиленовых пакетов, утилизация и переработка которых гораздо затратнее их производства, именно поэтому полиэтилен и полипропилен заполонили мир вокруг нас, а теперь уже под видом соли пробрались в наш организм. Три кита осознанного потребления уже не спасут мир от превращения голубой планеты в пластиковую: принципы сокращения, повторного использования, переработки должны быть дополнены ещё одним – полным отказом от приобретения, но не соли, а одноразовой упаковки. Правда в том, что стеклянная бутылка снова сможет стать бутылкой, или может быть использована множество раз, но никакое чудо не превратит пластиковую бутылку или стаканчик снова в тару.
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