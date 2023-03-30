20 потрясающих фактов, в реальность которых сложно поверить

- Во время прослушивания музыки вы можете выпить больше алкоголя.
- Фэншуй изначально был искусством выбора места для захоронения
- На поверхность Юпитера и Сатурна проливается дождь из самых настоящих алмазов.
- В среднем человек проводит две недели своей жизни в ожидании зёленого сигнала светофора.
- Бананы являются единственным фруктом, на который у детей не бывает аллергии.
- 40% всей земли можно разместить на территории всего шести стран.
- На самом деле, Франкенштейн — это имя ученого, создавшего легендарного монстра.
- Осы способны распознавать и запоминать лица других ос.
- Именно так выглядел бы Юпитер, если бы он был таким же спутником Земли, как и Луна:
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- Люди с высоким уровнем IQ живут намного дольше.
- Если вы читаете в полумраке или с экрана компьютера, то ваше зрение не ухудшается.
- Прослушивание музыки способно снизить болевые ощущения.
- Песок под микроскопом выглядит так:
- Сахарную вату изобрёл стоматолог.
- Длительное употребление вина может негативно сказаться на иммунитете.
- Жевательная резинка способна увеличить скорость работы мозга.
- Мёд является единственным продуктом, который не портится, он может хранится в течение нескольких сотен лет.
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