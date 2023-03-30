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20 потрясающих фактов, в реальность которых сложно поверить

20 потрясающих фактов, в реальность которых сложно поверить

  • Во время прослушивания музыки вы можете выпить больше алкоголя.

  • Фэншуй изначально был искусством выбора места для захоронения




20 потрясающих фактов, в реальность которых сложно поверить

  • На поверхность Юпитера и Сатурна проливается дождь из самых настоящих алмазов.

  • В среднем человек проводит две недели своей жизни в ожидании зёленого сигнала светофора.

  • Бананы являются единственным фруктом, на который у детей не бывает аллергии.


20 потрясающих фактов, в реальность которых сложно поверить

  • 40% всей земли можно разместить на территории всего шести стран.

  • На самом деле, Франкенштейн — это имя ученого, создавшего легендарного монстра.

  • Осы способны распознавать и запоминать лица других ос.

  • Именно так выглядел бы Юпитер, если бы он был таким же спутником Земли, как и Луна:


20 потрясающих фактов, в реальность которых сложно поверить[/media-credit]

  • Люди с высоким уровнем IQ живут намного дольше.

  • Если вы читаете в полумраке или с экрана компьютера, то ваше зрение не ухудшается.

  • Прослушивание музыки способно снизить болевые ощущения.

  • Песок под микроскопом выглядит так:


20 потрясающих фактов, в реальность которых сложно поверить

  • Сахарную вату изобрёл стоматолог.

  • Длительное употребление вина может негативно сказаться на иммунитете.


20 потрясающих фактов, в реальность которых сложно поверить

  • Жевательная резинка способна увеличить скорость работы мозга.

  • Мёд является единственным продуктом, который не портится, он может хранится в течение нескольких сотен лет.


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20 потрясающих фактов, в реальность которых сложно поверить

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20 потрясающих фактов, в реальность которых сложно поверитьПодписаться на мой Instagram
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