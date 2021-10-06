15 самых дорогих покупок миллиардеров

Существует распространенное заблуждение, что миллиардеры тратят свои деньги исключительно на экстравагантные и зачастую бессмысленные покупки. Но в действительности многие из них жертвуют целые состояния на благотворительность. Конечно, самые влиятельные мира сего тратят непристойные суммы денег на то, что обычные люди никогда не смогут себе позволить. Взгляните на самые дорогостоящие приобретения миллиардеров.
Парад
Когда баскетбольная команда Даллас Маверикс впервые стала чемпионом НБА в 2011 году, ее владелец Марк Кьюбан устроил настоящий парад. Это событие обошлось предпринимателю в 1,2 млн. долларов. Только на эксклюзивную бутылку шампанского для спортсменов ушло 90 тыс. долларов!
Подводная лодка
Режиссер Джеймс Кэмерон, снявший такие культовые фильмы, как «Титаник» и «Аватар», владеет состоянием, оценивающимся почти в 2 млрд. долларов. Не все знают, что режиссер еще и увлекается океанологией. Кэмерон является первым человеком, побывавшим на дне Марианского желоба в одиночном погружении около трех часов. А за одноместный глубоководный аппарат Deepsea Challenger Кэмерон заплатил 1,5 млн. долларов.
Ручка
Золотая ручка The Goldsmith Jack Row Pen украшена россыпью бриллиантов в 0,90 карат и узором из серебра. Сложно поверить, но и на такой аксессуар стоимостью 43 тыс. долларов есть спрос.
Ошейник для собак
У каждой собаки должен быть ошейник. С этим не поспоришь. Но как вам представленный ошейник Amour? Крокодиловая кожа, 1600 бриллиантов, главный из которых весом в 7 карат. Стоимость такого произведения? 3,2 млн. долларов.
Бритва
Эта бритва Zaffiro – самый дорогой в мире бритвенный станок. Ручка выполнена из иридия, а лезвия – из искусственного сапфира. Стоимость бритвы – 100 тыс. долларов.
Очки
Летом сложно обойтись без солнечных очков. В наши дни солнечные очки совмещают в себе и функциональность и стиль, они стали своеобразным показателем статуса. Знаменитый итальянский дом Dolce & Gabbana пару лет назад выпустил очки DG2027b. Модель примечательна своей золотой оправой и инкрустацией бриллиантами. Стоимость модного аксессуара – 383609 долларов.
Целый небоскреб
Мукеш Амбани, один из богатейших людей Индии, построил для себя целый небоскреб. Теперь в его распоряжении 27 этажей, гараж, кинотеатр, вертолетные площадки и даже особая зимняя комната. Личный небоскреб обошелся бизнесмену в 1 млрд. долларов.
Босоножки
Эти босоножки из чистого золота, инкрустированные более чем 2000 бриллиантами, выполнены английским ювелиром Кристофером Майклом Шеллисом, основателем ювелирного дома Borgezie. Цена – 220 тыс. долларов.
Яхта
Эрик Шмидт, бывший глава компании Google, купил себе супер яхту за 72 млн. долларов, и назвал ее Oasis. На судне могут комфортно расположиться 19 человек, есть бассейн, тренажерный зал, вертолетная площадка.
Акула
Стивен Коэн, глава крупного хедж-фонда, не так давно пополнил свою коллекцию уникальных вещей мертвой тигровой акулой, погруженной в раствор формальдегида. Такая странная покупка обошлась ему в 8 млн. долларов, но у него еще остались 12 миллиардов.
Частный самолет
Российский миллиардер Алишер Усманов пару лет назад купил бизнес-джет Airbus A340-300, который теперь по праву считается крупнейшим частным воздушным судном в России и Европе. Стоимость самолета самого богатого человека России, по экспертным оценкам, может составлять 300–500 млн. долларов.
Стрижка
Хассанал Болкиах, Султан Брунея, уделяет своей прическе особое внимание. И стрижет его исключительно парикмахер из Лондона Кен Модесту. Один из самых богатых людей в мире платит парикмахеру тысячи долларов каждый раз, если тот преодолевает 7000 миль, чтобы оказаться в Брунее.
Космический корабль
Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group, включающей в себя около 400 компаний различного профиля, известен широкой публике своими экстравагантными поступками. Около 200 млн. долларов предприниматель потратил на строительство космического корабля для орбитальных путешествий. Любой желающий сможет купить билетик всего за 200 тыс. долларов.
Часы
Джефф Безос, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, потратил баснословную сумму денег на создание гигантских часов. Сейчас «10000-летние часы» сооружают на горной вершине где-то в Техасе. Они смогут работать 10 тысяч лет без вмешательства человека. На этот проект Безос потратил 42 млн. долларов.
Книга
В 2008 году Билл Гейтс купил на аукционе рукопись Леонардо да Винчи 15 века под названием «Лестерский кодекс», заплатив 30,8 млн. долларов.
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