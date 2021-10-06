15 самых дорогих покупок миллиардеров

Существует распространенное заблуждение, что миллиардеры тратят свои деньги исключительно на экстравагантные и зачастую бессмысленные покупки. Но в действительности многие из них жертвуют целые состояния на благотворительность. Конечно, самые влиятельные мира сего тратят непристойные суммы денег на то, что обычные люди никогда не смогут себе позволить. Взгляните на самые дорогостоящие приобретения миллиардеров.









Парад

Подводная лодка

Ручка

Ошейник для собак

Бритва

Очки

Целый небоскреб

Босоножки

Яхта

Акула

Частный самолет

Стрижка

Космический корабль

Часы

Книга