Самые интересные журналы Советского Союза

«Крокодил»

«Крокодил» — сатирический журнал, основанный в 1922 году как приложение к «Рабочей газете». В конце 20-х годов на собранные среди подписчиков журнала и его сотрудников средства был построен самолёт.В журнале на постоянной основе работали писатели Зощенко, Ильф и Петров, Катаев, художники Кукрыниксы и Борис Ефимов. Периодический публиковались Багрицкий и Олеша.В 1933 году НКВД обнаружило в «Крокодиле» «контрреволюционное формирование», занимавшееся «антисоветской агитацией» в форме сочинения и распространения нелегальных сатирических текстов. В результате двое сотрудников журнала были арестованы, редколлегия распущена, а редактор лишился своего поста. По решению Оргбюро и Политбюро ЦК ВКП (б) «Крокодил» был передан «Правде», и с этого времени начал участвовать во всех советских политических кампаниях.С 1934 года «Крокодил» являлся важнейшим официальным рупором политики на всех уровнях общественно-политической жизни.