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Сильные женщины, которые изменили мир

Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий, повествующих о женщинах, которые меняли мир своей силой, храбростью и гуманностью часто вопреки общественным ожиданиям.

Сильные женщины, которые изменили мир

Филиппинская партизанка, капитан Ньевес Фернандес, демонстрирует американскому военнослужащему, как она убивала японских солдат во время оккупации, 1944 год.

Сильные женщины, которые изменили мир

Школьная учительница Джоан Манфорд, которая вышла на гей-парад вместе со своим сыном-геем. 1972 год.

Сильные женщины, которые изменили мир

Доброволицы осваивают пожаротушение на базе Перл-Харбор. 1941 – 1945 год.

Сильные женщины, которые изменили мир

Сабихи Гёкчен – первая турчанка, ставшая военным пилотом-истребителем. 1937 год.

Сильные женщины, которые изменили мир

Женщина за работой на большой высоте над Берлином. Около 1900 года.

Сильные женщины, которые изменили мир

Украинка поит пленного советского солдата, 1941 год.

Сильные женщины, которые изменили мир

Одни из первых женщин, вступивших в Корпус морской пехоты США, приносят присягу. Август 1918 года.

Сильные женщины, которые изменили мир

Работницы железной дороги за обедом. Многие из них были женами и матерями мужчин, которые ушли на войну. 1943 год.

Сильные женщины, которые изменили мир

Эллен О’Нил, одна из первых женщин профессиональных скейтбордисток, 1976 год.

Сильные женщины, которые изменили мир

Гражданка Голландии отказывается оставить своего мужа, немецкого солдата, захваченного в плен силами Антигитлеровской коалиции. Она последовала за ним в заключение. 1944 год.

Сильные женщины, которые изменили мир

Парижанки прикрывают своих детей от пуль немецких снайперов, 1944 год.

Сильные женщины, которые изменили мир

Амелия Эрхарт – первая женщина-пилот, перелетевшая Атлантический океан. 1928 год.

Сильные женщины, которые изменили мир

Гертруд Эдерл – первая женщина, переплывшая Ла-Манш. 1926 год.

Сильные женщины, которые изменили мир

Афганские женщины изучают медицину. 1962 год.

Сильные женщины, которые изменили мир

Обеспокоенная мать семерых детей во времена Пыльного котла. 1936 год.

Сильные женщины, которые изменили мир

Марш «Объединения за освобождение женщин» (Women’s Liberation Coalition) в Детройте, штат Мичиган, 1970 год.

Сильные женщины, которые изменили мир

Работница полиции Лос-Анджелеса присматривает за брошенным ребёнком. 1971 год.

Сильные женщины, которые изменили мир

Мать показывает фотографию своего сына вернувшимся на родину военнопленным в надежде его разыскать. Вена, 1947 год.

Сильные женщины, которые изменили мир

Снайперы 3-й ударной армии, СССР, 4 мая 1945 года.

Сильные женщины, которые изменили мир

Леола Н. Кинг, первая женщина-регулировщица в США. Вашингтон, округ Колумбия, 1918 год.

Сильные женщины, которые изменили мир

Работница компании Lockheed собирает истребитель Lockheed P-38. Бербанк, штат Калифорния, США, 1944 год.

Сильные женщины, которые изменили мир

Американские санитарки высаживаются в Нормандии. 1944 год.

Сильные женщины, которые изменили мир

Санитарка «Красного Креста» записывает последние слова умирающего британского солдата. Около 1917 года.

Сильные женщины, которые изменили мир

Женщины-пилоты бомбардировщика B-17. 1941 – 1945 год.

Сильные женщины, которые изменили мир

Сержант британской армии обучает женщин обороне во времена Битвы за Британию. 1940 год.

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