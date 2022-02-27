Самые охраняемые дома в мире

Слава стоит денег, точно также как и богатство. Конфиденциальность в наши дни обходится богачам в космические суммы — всегда находятся психи, готовые пробраться куда угодно для рискованного снимка. Не говоря уже о грабителях, для которых каждый особняк миллионера представляет собой лакомый кусок. И в то время как некоторые продолжают надеяться на «авось» и не особо укрепляют свои дома, другие выстраивают целые системы, способные выдержать и ядерный удар, и зомби-апокалипсис.









Fair Field Estate

Бункер Зомби

Дом Гейтса

Дом Кардашян

Maximum Security Mansion

Семейная резиденция Корби

Резиденция Рёнсон

Букингемский дворец

Белый дом