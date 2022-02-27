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Самые охраняемые дома в мире

Слава стоит денег, точно также как и богатство. Конфиденциальность в наши дни обходится богачам в космические суммы — всегда находятся психи, готовые пробраться куда угодно для рискованного снимка. Не говоря уже о грабителях, для которых каждый особняк миллионера представляет собой лакомый кусок. И в то время как некоторые продолжают надеяться на «авось» и не особо укрепляют свои дома, другие выстраивают целые системы, способные выдержать и ядерный удар, и зомби-апокалипсис.

Самые охраняемые дома в мире

Fair Field Estate


Один из самых охраняемых и самых дорогих домов престижного Хэмптона принадлежит миллиардеру Ренарду. Он потратил большую часть своего состояния на предметы искусства, превратив особняк в своеобразную персональную галерею. Все окна пуленепробиваемые, камеры безопасности на каждом углу и вооруженная охрана по периметру.

Самые охраняемые дома в мире

Бункер Зомби


Некоторые люди, судя по всему, смотрели слишком много фильмов о зомби-апокалипсисе. Этот особняк так и называется, The Zombie Bunker. Дом из сплошного бетона расположен в Лондоне. Его раздвижные стены укреплены листовым железом, для входа и выхода предусмотрена система разводного моста. В случае восстания зомби вы знаете, куда бежать!

Самые охраняемые дома в мире

Дом Гейтса


Сам Билл Гейтс кажется скромным и вполне дружелюбным человеком, но свой дом он охраняет жестко.
Высокотехнологичная система вычисляет несанкционированное проникновение при помощи тепловых радаров, а посетителям приходится носить специальные датчики «свой-чужой».

Самые охраняемые дома в мире

Дом Кардашян


Случай в Париже превратил членов семейства в параноиков. Резиденцию Кардашян охраняют настоящие наемники, когда-то отслужившие в Blackwater. Десяток автомобилей прикрывает звезду на улицах, ну а в самом доме предусмотрена специальная комната паники, взломать которую будет посложнее, чем Форт-Нокс.

Самые охраняемые дома в мире

Maximum Security Mansion


Максимально защищенный особняк — звучит претенциозно, правда? На самом деле, название всего лишь отображает реальное положение дел. Система безопасности этого дома стоит целых 7 миллионов долларов.

Самые охраняемые дома в мире

Семейная резиденция Корби


Семейная резиденция Корби, расположенная в голливудских холмах Калифорнии, известна своей дорогостоящей системой безопасности. Дом защищен не только от вторжения извне, но и от землетрясений. Кроме того, Корби озаботились и о своем будущем при возможном апокалипсисе: под резиденцией скрыт мощный бункер, способный выдержать ядерный удар.

Самые охраняемые дома в мире

Резиденция Рёнсон


Как думаете, заботится ли Ким Чен Ын о собственной безопасности? Еще как. Резиденция окружена электрическим забором, по периметру которого бродят вооруженные охранники. Зачем они нужны не ясно, ведь сразу за воротами располагается еще и минное поле. Подземное убежище выдерживает ядерный взрыв и имеет разветвленную сеть тоннелей, связывающих Рёнсон с секретными убежищами чучхе.

Самые охраняемые дома в мире

Букингемский дворец


Трудно поверить, но этот магнит для туристов на самом деле одно из самых защищенных зданий мира. Раз в сутки дороги к дворцу перекрываются и охрана проводит обход. Ночью же здесь дежурит особое подразделение — пробраться не сможет и самый крутой взломщик.

Самые охраняемые дома в мире

Белый дом


Система безопасности Белого дома одна из самых совершенных на Земле. Даже железная ограда, которая выглядит просто декоративным украшением, не так проста и способна выдержать таранный удар даже танка. Постоянному сканированию подвергается вся территория особняка, в том числе и воздушное пространство.

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