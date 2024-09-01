Карманная лучковая пила

Старая пила в новой интерпретации.
Сегодня даже самые простые инструменты приобретают качественно новый вид, что позволяем им вполне успешно конкурировать с самыми последними новинками на рынке. Сегодня в качестве такого примерам обращаем внимание на вот эту замечательную пилу.
В эпоху электрических и бензиновых пил сложно поверить, что кто-то будет пользоваться ручной пилой в серьезном деле., если бы удалось решить проблему мобильности ручных пил, их привлекательность существенно бы возросла. Именно поэтому мы имеет множество импровизированных вариантов: ножи с пилами, мачете с пилами и даже топоры с небольшими пилками.
Проста и удобна.
Группа энтузиастов благодаря своему краудфандинговому проекту смогла решить проблему с пилами. Так, на свет появилось «устройство» под названием Buckster Bow Saw. Сложно поверить, но эта трубка – лучковая пила в сложенном состоянии.
Принцип действия Buckster Bow Saw невероятно прост. В ручке-футляре сложено лезвие, фиксирующий элемент и вторая рукоятка. Все это закрыто крышкой. Раскладывается и собирается пилка всего за минуту. Примерно за столько же ее можно сложить. Футляр легко помещается в рюкзаке, что делает ее невероятно полезной в походах.
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