Отель на 20 тысяч посетителей, отдохнуть в котором не удалось никому

Отель нацистской Германии «Прора».
Когда к власти в Германии пришли нацисты, они стали проводить активную пропаганду главенствования арийской нации (к которой причисляли себя) над другими. Устные призывы подкреплялись помпезным возведением масштабных зданий, которые призваны были отображать мощь Третьего Рейха. Одним из наглядных примеров подобного строительства стал отель «Прора». Это грандиозное здание рассчитано было на 20 000 посетителей, вот только отдохнуть там так и не удалось никому.
Отель протяженностью 4500 метров.
На немецком острове Рюген находится огромное здание протяженностью целых 4,5 километров. Это отель, построенный еще в далеком 1936 году. Планировалось, что туда будут приезжать отдыхать лучшие представители нации. Отель разбит на 8 блоков, имеющих 10 000 двухместных номеров. Возведением этой громадины занималось 9 тысяч строителей. Однако отдохнуть в этом отеле не суждено было никому.
«Прора» - отель, рассчитанный на 20 тысяч посетителей.
Заброшенные коридоры отеля «Прора».
Начало Второй мировой войны нарушило планы нацистов, и попросту стало не до отеля. В период с 1948-1953 гг. в некоторых корпусах расположились казармы Советской Армии, а затем и армии ГДР. «Прора» еще не раз менял свое назначение, но отелем он так и не стал.
"Отель нацистской Германии «Прора».
Бывший нацистский отель на берегу острова Рюген.
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