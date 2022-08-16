С нами не соскучишься!

8 150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • geo u
    Автор весёлый сказочник. Особенно про флаги.25 недавних откры...
  • Ирина Пичугина
    Ну я уж точно не решусь.10 странных газир...
  • Зоя Иманбаева
    к чему этот мусор,закончилисьтемы?:«Крестная мать ко...

Как быстро почистить конфорки газовой плиты

Из-за того, что со временем под конфорки попадает пища и пригорает там, газ начинает расходоваться более активно. Чтобы очистить конфорки до прежнего состояния, достаточно сделать простую процедуру, а все компоненты для очистки уже есть у вас дома.

Как быстро почистить конфорки газовой плиты

Снимите конфорки с газовой плиты, разделите их. С каждой стороны смажьте небольшим количеством зубной пасты (любой, самой дешёвой). Переложите все конфорки в глубокую посуду. Сюда же налейте 1 ст. л. любого моющего средства для посуды + 1 ст. л. соды.

Как быстро почистить конфорки газовой плиты

Залейте кипятком, оставьте на 3 часа.

Как быстро почистить конфорки газовой плиты

Почистите конфорки губкой под проточной водой, просушите и верните на место. Они будут как новые, и газ станет расходоваться экономнее!

Как быстро почистить конфорки газовой плиты
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
советыКонфорки
Обсудить

Картина дня

наверх