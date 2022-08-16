Из-за того, что со временем под конфорки попадает пища и пригорает там, газ начинает расходоваться более активно. Чтобы очистить конфорки до прежнего состояния, достаточно сделать простую процедуру, а все компоненты для очистки уже есть у вас дома.
Снимите конфорки с газовой плиты, разделите их. С каждой стороны смажьте небольшим количеством зубной пасты (любой, самой дешёвой). Переложите все конфорки в глубокую посуду. Сюда же налейте 1 ст. л. любого моющего средства для посуды + 1 ст. л. соды.
Залейте кипятком, оставьте на 3 часа.
Почистите конфорки губкой под проточной водой, просушите и верните на место. Они будут как новые, и газ станет расходоваться экономнее!
Читать далее →
Как быстро почистить конфорки газовой плиты
Из-за того, что со временем под конфорки попадает пища и пригорает там, газ начинает расходоваться более активно. Чтобы очистить конфорки до прежнего состояния, достаточно сделать простую процедуру, а все компоненты для очистки уже есть у вас дома.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии