Как быстро почистить конфорки газовой плиты

Из-за того, что со временем под конфорки попадает пища и пригорает там, газ начинает расходоваться более активно. Чтобы очистить конфорки до прежнего состояния, достаточно сделать простую процедуру, а все компоненты для очистки уже есть у вас дома.







Снимите конфорки с газовой плиты, разделите их. С каждой стороны смажьте небольшим количеством зубной пасты (любой, самой дешёвой). Переложите все конфорки в глубокую посуду. Сюда же налейте 1 ст. л. любого моющего средства для посуды + 1 ст. л. соды.







Залейте кипятком, оставьте на 3 часа.







Почистите конфорки губкой под проточной водой, просушите и верните на место. Они будут как новые, и газ станет расходоваться экономнее!





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