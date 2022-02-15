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Фотоманипуляции, расширяющие границы человеческого воображения


Сказки у костра. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

Сказки у костра. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

Благодаря Photoshop можно не только менять цвет глаз и убирать прыщи, но и создавать красочные изображения, которые, завораживая своей особой атмосферой, манят зрителя в увлекательное путешествие по вымышленным мирам и просторам. Сочетая несколько снимков и картинок, фотограф Джоан Гарригоса (Joan Garrigosa) и фотохудожник-ретушёр Алекс Торренс (Alex Torrens) не перестают удивлять армию поклонников своим творчеством, каждый раз придумывая новые захватывающие дух сюжеты.


Благодаря безудержной фантазии и таланту Джоан и Алексу удалось завоевать различные премии и награды в области рекламы и фотографии по всему миру. Их работы частенько можно встретить среди крупных компаний, таких как: Audi, Coca-Cola, Honda, Lavazza, Volkswagen, MANGO, Банк HSBC, Ramazottti, Nike, Seat и другие.
Званный ужин. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

Званный ужин. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

 
Стратегическое планирование. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

Стратегическое планирование. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

 
Шторм. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

Шторм. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

 
Прогулка по побережью. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

Прогулка по побережью. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

 
В городе. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

В городе. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

 
Демонтаж. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

Демонтаж. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

 
Кубок. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

Кубок. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

 
Осьминог. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

Осьминог. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

 
Русалочка. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

Русалочка. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

 
Банкет. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

Банкет. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

 
Наводнение. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

Наводнение. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

 
Проливая свет. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

Проливая свет. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

 
Истина где-то там. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

Истина где-то там. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

 
Страус. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

Страус. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

 
Носорог. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

Носорог. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

 
Корни. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

Корни. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

 
Веселье. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

Веселье. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

 
Морские фигуры. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

Морские фигуры. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

 
Кольца Сатурна. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

Кольца Сатурна. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

 
Вслед за мечтой. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

Вслед за мечтой. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.

 

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Фотоманипуляции, расширяющие границы человеческого воображения

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