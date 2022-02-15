Фотоманипуляции, расширяющие границы человеческого воображения

Сказки у костра. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.
Благодаря Photoshop можно не только менять цвет глаз и убирать прыщи, но и создавать красочные изображения, которые, завораживая своей особой атмосферой, манят зрителя в увлекательное путешествие по вымышленным мирам и просторам. Сочетая несколько снимков и картинок, фотограф Джоан Гарригоса (Joan Garrigosa) и фотохудожник-ретушёр Алекс Торренс (Alex Torrens) не перестают удивлять армию поклонников своим творчеством, каждый раз придумывая новые захватывающие дух сюжеты.
Благодаря безудержной фантазии и таланту Джоан и Алексу удалось завоевать различные премии и награды в области рекламы и фотографии по всему миру. Их работы частенько можно встретить среди крупных компаний, таких как: Audi, Coca-Cola, Honda, Lavazza, Volkswagen, MANGO, Банк HSBC, Ramazottti, Nike, Seat и другие.
Званный ужин. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.
Стратегическое планирование. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.
Шторм. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.
Прогулка по побережью. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.
В городе. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.
Демонтаж. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.
Кубок. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.
Осьминог. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.
Русалочка. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.
Банкет. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.
Наводнение. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.
Проливая свет. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.
Истина где-то там. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.
Страус. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.
Носорог. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.
Корни. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.
Веселье. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.
Морские фигуры. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.
Кольца Сатурна. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.
Вслед за мечтой. Автор: Joan Garrigosa и Alex Torrens.
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