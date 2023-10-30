Страсти вокруг хулахупа,который римляне считали помощником воинов,а британцы - всенародным бедствием

Обруч, или, как его еще называют, хулахуп – настолько привычный предмет для современного человека, что мало кому придет в голову задуматься о его истории. А между тем она очень древняя. Кто бы мог подумать, что с обручем играли еще древние американские индейцы, а римские воины тренировали с его помощью свои боевые качества…
Его ценил даже Гиппократ
Считается, что знакомый всем нам обруч, который принято вращать вокруг талии, конечностей или шеи, был изобретен в 1958 году, но на самом деле он появился гораздо раньше в разных уголках мира. Чаще всего подобные предметы делали из ивы, ротанга, виноградной лозы или даже жесткой травы
Коренные жители Америки использовали обручи в качестве реквизита при ритуальных танцах. При помощи нескольких таких кругов одиночный исполнитель в процессе своей пляски сооружал фигуры, изображавшие животных, символы и пытался передать присутствующим некую информацию, полученную от богов.
Терапевтическое использование этого простого, казалось бы, предмета было высоко оценено медицинскими властями Восточной Римской Империи, которые рекомендовали своим гражданам прыгать и бегать через обручи. Можно себе представить, какая ловкость нужна была для таких занятий!
Обручи можно встретить на полотнах европейских художников прошлых веков.
Также есть исторические данные, что в Англии XIV века крутить на талии деревянные обручи врачи советовали пациентам, страдавшим от болей в спине и даже сердечной недостаточности.
Название же «хула» (позднее трансформированное в «хулахуп») произошло от популярного в XVIII веке гавайского танца, при котором женщины делали круговые движения бедрами.
Однако в прошлые века увлечение обручами было точечным: оно возникало в разных странах, но не была массовым, общим.
Только в конце 1950-х годов обруч получил международную известность, когда калифорнийской компанией Wham-O toy была представлена и успешно продана его пластиковая версия. Взяв за основу австралийские бамбуковые обручи, Ричард Кнерр и Артур Мелин изготовили аналоги из пластика. Их пустили в продажу в июле 1958 года, и менее чем за четыре первых месяца было распродано двадцать пять миллионов хулахупов. За первые два года производители реализовали 100 миллионов штук, компания Carlon Products Corporation (один из первых производителей таких обручей) выпускала более 50 000 единиц товара в день. Это был, поистине, хулахуповый бум!
В 1958 году, когда было налажено массовое производство хулахупов, мода охватила весь мир. /Фото: George Garrigues
Увлечение модой крутить обручи охватило мир более чем на двадцать лет, и только в 1980-х пошло на спад. Однако в Китае и России обручи в конце века продолжали быть популярными у всех слоев населения, их также использовали цирки и гимнасты.
В 1999 году пластиковый обруч был даже включен в Национальный Зал славы игрушек в Рочестере (штат Нью-Йорк).
Обычный обруч стал экспонатом музея, в котором собраны самые долговечные игры и игрушки мира. /Фото:photosight.ru
Безобидная игра или бедствие?
Необычайно популярной игрой в разных странах испокон веков был так называемый хуп-роллинг (нoop rolling). Это простая забава, в процессе которой человек катает обруч по земле с помощью палки или другого предмета. И любопытно, что возникла она одновременно в Азии, Африке и Европе (только в разных вариантах). Первые данные о хуп-роллинге были зафиксированы в Греции в V веке до нашей эры. Некоторые историки считают родиной этой игры Китай, где она возникла якобы на несколько веков раньше, однако точных данных на этот счет нет.
В Древней Греции обруч назывался «крикои», а палка – «элатер». Эта игра была необычайно популярна среди молодежи, и даже сам отец медицины Гиппократ рекомендовал хуп-роллинг в качестве полезного упражнения физически слабым людям для укрепления мышц.
Мальчик, играющий с обручами. Изображение на мозаике VI века Большого Константинопольского дворца.
Поражает разнообразие обручей той эпохи и их символическое значение. Например, обручи, сделанные из бронзы, как правило, были связаны с Дионисом. Согласно мифам, греческий бог катал эти круги в младенчестве, как и любой другой малыш. Кстати, Ганимед (смертный, который, благодаря своей необычайной красоте был выбран Зевсом в качестве виночерпия и получил от него в дар вечную юность), также изображался древними греками как молодой человек, катящий обруч.
Сменились эпохи, и эстафетную палочку переняли римляне – греческий обруч они стали называть «трох» и высоко ценили этот предмет. Вместе с тем они внесли в популярную игру некоторые изменения. Палка, известная в Древнем Риме как «клавис» или «радиус», у них имела форму ключа и была сделана из металла. Кроме того, на ней присутствовала деревянная ручка.
Древнеримские дети на прогулке. Современный рисунок.
В плане конструкции обруча римляне также продвинулись вперед: если греки использовали бронзу, железо или медь, то римляне знали, что колесо должно быть легче, но в то же время обладать прочностью – тогда оно будет лучше и быстрее катиться. Они решили изготавливать обручи с металлическими кольцами, которые свободно скользили по ободу.
Будучи милитаризованным обществом, римляне воспринимали эту игру не в качестве развлечения, а практиковали ее как тренировочное упражнение. Они катили обруч и бросали через него копье или палку, тем самым улучшая свои боевые навыки.
После падения Западной Римской Империи эта практика была принята и Византией, где она приобрела популярность как среди детей, так и среди взрослых.
Если перенестись в Англию XV века, то можно заметить, что там катание обруча тоже было очень популярной игрой. Уметь манипулировать кругом при помощи палки считалось обязательным среди 12-летних мальчиков. Иногда к такому обручу с внутренней стороны прикрепляли пару оловянных квадратных пластин, чтобы во время движения круга раздавался звон.
Модная европейская игра.
В Лондоне XIX века улицы буквально кишели детьми, гоняющимися за обручами и друг за другом. Эта практика была частью обязательного физического воспитания девочек наряду с прыжками на скакалке и упражнений с гантелями.
Естественно, такая мода стала большой неприятностью для пожилых людей, которые не могли понять этой шумихи и просто боялись лишний раз пройти по улице, чтобы не быть сбитыми орущей ватагой ребятишек с обручами. Дошло до того, что в конце 1840-х годов эту тему подняли журналисты. В одной из газет вышла статья под названием The Hoop Nuisance («Неприятности от обруча»), в которой была озвучена идея противников хуп-роллинга, призывающая запретить игру. Свое возмущение они объясняли тем, что очень часто на улицах стали происходить наезды обручами на случайных пешеходов, что якобы оборачивалось серьезными травмами. В нескольких случаях полиции даже пришлось конфисковать обручи у особо разыгравшихся подростков.
Детей с обручами считали реальной опасностью для пешеходов. /Фото:liveinternet.ru
В Викторианскую эпоху общество оказалось четко разделено на две группы – сторонников и противников хуп-роллинга. Это стало доходить до абсурда, и многие писатели не упустили возможности высмеять людей, лоббировавших принятие закона, запрещающего это популярное хобби. К примеру, группа авторов опубликовала статью в журнале Christian Remembrancer, в которой были такие слова в адрес оппонентов: «Действуйте! С педантичной точностью регулируйте крики младенца в колыбели, смех мальчика, бормотание беззубого старика…».
Дети играют в хуп-роллинг в Торонто. 1922 год.
К счастью, абсурдный закон не был принят, и к концу XIX cтолетия обручи продолжали катиться по улицам не только Британии, но и других стран. Кто знает, может быть, мода на эту игру еще вернется?
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