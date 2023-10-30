Страсти вокруг хулахупа,который римляне считали помощником воинов,а британцы - всенародным бедствием

Его ценил даже Гиппократ

Обручи можно встретить на полотнах европейских художников прошлых веков.

В 1958 году, когда было налажено массовое производство хулахупов, мода охватила весь мир. /Фото: George Garrigues

Обычный обруч стал экспонатом музея, в котором собраны самые долговечные игры и игрушки мира. /Фото:photosight.ru

Безобидная игра или бедствие?

Мальчик, играющий с обручами. Изображение на мозаике VI века Большого Константинопольского дворца.

Древнеримские дети на прогулке. Современный рисунок.

Модная европейская игра.

Детей с обручами считали реальной опасностью для пешеходов. /Фото:liveinternet.ru

Дети играют в хуп-роллинг в Торонто. 1922 год.