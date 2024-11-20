40-летний японец решил «удвоить» жизнь и уже 12 лет спит по 30 мин в сутки

Японец Дайсуке Хори в течение последних 12 лет спит всего лишь по полчаса в сутки и при этом утверждает, что отлично себя чувствует. Мужчина поясняет, что, сократив сон, хочет «удвоить» свою жизнь и готов научить своей методике других. Не врет ли он? Исследователи, изучившие образ жизни Хори, утверждают, что нет.
12 лет привычки
Дайсуке Хори из Японской префектуры Хего 40 лет. Постепенно сокращать свой сон он начал 12 лет назад. Его целью было уделить как можно больше времени физической и умственной активности – по сути сделать свою жизнь длиннее и не тратить ее драгоценные мгновения на сон. В итоге Дайсуке смог сократить периоды сна до 35-40 минут в день, и теперь более 23 часов в сутки он бодрствует и занимается своими делами.
В чем же секрет? Всё просто. По мнению Хори, качество сна гораздо важнее, чем его продолжительность. В общем, Дайсуке старается спать «полноценно и качественно», создавая себе максимально благоприятные условия.
Сокращать сон он начал 12 лет назад. /Фото: страница Хори в соцсети
В пример мужчина приводит врачей и пожарных – мол, у представителей этих профессий обычно очень короткие периоды отдыха, но, тем не менее, они сохраняют высокую работоспособность. «Те, кому по роду их деятельности требуется постоянная концентрация, получают больше пользы от качественного сна, чем от продолжительного», - поясняет он.
Известно, что сам мистер Хори по профессии не врач и не пожарный, а предприниматель. Он счастливый муж и отец, а также любитель фитнес-тренировок. Он активно занимается спортом и обычно выпивает за час до еды чашечку кофе, чтобы после приема пищи оставаться бодрым и не испытывать сонливости. Мужчина утверждает, что укротил свои тело и разум, приучив их к короткому сну.
Он стал знаменитостью
Чтобы подробнее изучить Хори и проверить, не врет ли он, японский телеканал Yomiuri TV в течение трех дней внимательно следил за его жизнью в режиме реалити-шоу, которое носит название «Пойдешь ли ты со мной?». В прямом эфире зрители наблюдали, как Хори после тяжелого активного дня проспал всего 26 минут, после чего проснулся естественным способом (без будильника) бодрым, позавтракал, отправился на работу и даже позанимался в спортзале, записав тренировку на видео.
Он активен весь день и не устает, ведь организм привык жить в таком ритме.
Более того, предприниматель-культурист восемь лет назад основал ассоциацию по обучению японцев короткому сну. Он проводит со всеми желающими занятия на тему здоровья и сна и на настоящий момент обучил своей методике уже более 2100 человек. Все они, видимо, теперь тоже почти не спят.
По крайней мере, одна из учениц Дайсуке Хори рассказала журналистам, что четыре года назад начала сокращать свой сон с восьми часов, доведя его в итоге до 90 минут. По словам японки, ее кожа и психическое здоровье при этом находятся «в отличном состоянии».
А еще господин Хори недавно принял участие в конкурсе «Лучшее тело Японии». Его участники – мужчины и женщины с идеальным спортивным телосложением. Фото атлетически сложенного господина Хори вызвал еще больший интерес к его методике.
Мужчина занимается бодибилдингом и при этом спит по полчаса в день.
Экстремальный стиль сна Хори уже вызвал бурю споров в Интернете. Одни поддерживают мужчину, обращая внимание на его отличную физическую форму и атлетическое телосложение, другие же обеспокоены его самочувствием.
«Я хочу научиться спать так же мало и быть таким же красивым и подтянутым», - пишет один из пользователей. «Нельзя переоценивать свою жизнь! Даже если ваш мозг сможет бодрствовать, сердце-то не обманешь: оно не сможет с этим справиться», - возражает другой.
Мнение учёных
Между тем ученые-сомнологи (специалисты по сну) не согласны с мнением Хори. Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Американского общества гериатров, те, кто спит мало и перерабатывает, по своему психологическому возрасту примерно на два года опережают людей, которые спят по 7-8 часов в сутки. Иными словами, их мозг и психика раньше стареют.
Учёные считают, что короткий сон очень вреден и нужно спать не менее семи часов. /Фото: kiziltan.ru
Несмотря на то, что все мы – разные, большинству взрослых людей для оптимального функционирования организма нужно спать 7-9 часов в сутки. Недостаток же сна, превышающий разрешенную по норме «погрешность», может оказать сильное негативное влияние на здоровье человека.
В физическом плане недосыпание ослабляет иммунную систему, человек становится более подверженным инфекциям и болезням. Это также может привести к увеличению веса, поскольку дефицит сна нарушает выработку гормонов, регулирующих чувство голода и аппетит.
Недостаточный сон связан и с повышенным риском развития хронических заболеваний сердца, гипертонии и диабета. Могут ухудшиться когнитивные функции, память и способность принимать решения. А еще хронический недосып может способствовать возникновению расстройств настроения и вызвать депрессию и тревожность.
Сомнологи предупреждают: недосыпать опасно. /Фото: pinimg.com
И это не говоря о том, что ухудшается качество жизни в принципе: у человека теряется концентрация внимания и возникает повышенный риск несчастных случаев – например, при вождении автомобиля.
Руководитель Института медицины сна при Университетской больнице Нортвелл (Стейтен-Айленд) Томас Килкенни также сомневается в утверждениях Хори о безопасности такого образа жизни.
«Мне очень трудно поверить, что этот джентльмен спит всего 90 минут в день. Это кажется невозможным», – сказал он изданию The Post. – Наука не знает, почему вообще мы, люди, спим, но хорошо известно, что недосыпание оказывает крайне негативное воздействие на разум и тело. Хронический, продолжительный недосып может привести к смерти. И, между прочим, Женевская конвенция запрещает лишение человека сна – официально это считается формой пытки. С одной стороны, я сомневаюсь, что история этого джентльмена правдива, но если он спит слишком мало, это определенно не увеличит продолжительность его жизни».
Пример японца не заставил ученых изменить свое мнение. /Фото: страница Хори в соцсети
Кстати, недавнее исследование, проведенное в Китае, показало, что люди, которые высыпаются по выходным, могут снизить риск сердечных заболеваний на 20%.
При этом сотрудник отделения медицины сна Гарвардской медицинской школы Эрик Чжоу все-таки придерживается мнения, что грести всех людей под одну гребенку не стоит.
«Бывают исключения, и некоторым людям, действительно, требуется для сна меньше семи часов, в то время как другим может потребоваться намного больше», – говорит специалист по сну.
В любом случае, если есть прецедент успешной практики короткого сна, это еще не значит, что все подряд могут последовать примеру японца.
Текст: Анна Белова
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