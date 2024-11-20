40-летний японец решил «удвоить» жизнь и уже 12 лет спит по 30 мин в сутки

12 лет привычки

Сокращать сон он начал 12 лет назад. /Фото: страница Хори в соцсети

Он стал знаменитостью

Он активен весь день и не устает, ведь организм привык жить в таком ритме.

Мужчина занимается бодибилдингом и при этом спит по полчаса в день.

Мнение учёных

Учёные считают, что короткий сон очень вреден и нужно спать не менее семи часов. /Фото: kiziltan.ru

Сомнологи предупреждают: недосыпать опасно. /Фото: pinimg.com

Пример японца не заставил ученых изменить свое мнение. /Фото: страница Хори в соцсети