10 необычных артефактов, происхождение которых остается тайной

Таинственный камень и другие таинственные артефакты.
Археологические находки всегда вызывают огромный интерес учёных и любителей истории. Посуда, украшения, оружие и другие древние артефакты позволяют делать выводы о том, как жили люди много веков назад. Но бывают среди археологических находок и такие, которые не поддаются разгадке на протяжении столетий.
1. Круги на Ближнем Востоке
Круги на Ближнем Востоке.
Линии на плато Наска в Перу - древние геоглифы, которые видны только с воздуха. Их популярность среди любителей тайн уступает разве что пирамидам в Египте. Тем не менее, на Ближнем Востоке существует более древняя и более таинственная версия странных образований на земле, которая привлекает к себе меньше внимания.
"Колеса" - круговые каменные структуры, расположенные в пустыне между Сирией и Саудовской Аравией. Считается, что их возраст составляет по крайней мере 2000 лет, но эти структуры обнаружили только в 1920, с появлением самолетов. Объясняется это просто — с земли видно только неопределенные очертания, а чтобы различить все строение целиком, нужно подняться на высоту 30 метров. Цель этих построек неизвестна. Некоторые из них сгруппированы вместе, а другие стоят по одиночке.
2. Крепость-гора
Крепость-гора.
В Джорджии туристы, идущие по лесной тропе, могут наткнуться на табличку, которая предупреждает, что они приближаются к "таинственной доисторической стене". Кто построил эту 270-метровую стену, высота которой доходит до 2 метров, неизвестно. Назначение ее также остается загадкой. Вдоль стены находится около 30 ям, а в одной из ее секций явно угадываются руины ворот. Стена была построена около 1600 лет назад, хотя ямы, возможно, были вырыты значительно позже европейскими охотниками за сокровищами.
Самая очевидная теория (стена использовалась, чтобы защитить гору от нападения) очень маловероятна, поскольку на горе нет ни одного источника воды, а также стена местами слишком низкая для обороны. Что интересно, стена идет зигзагами, которые полностью совпадают с рисунками, найденными на керамике в некоторых племенах американских индейцев. Легенды чероки гласят, что стену построили подземные, высокие, светлокожие, бородатые "луноокие" жители, ведущие ночной образ жизни.
3. Гластонберийский крест Дерека Махони
Гластонберийский крест Дерека Махони.
Одна из многих легенд, связанных с королем Артуром гласит, что монахи из аббатства Гластонбери нашли в 1191 году гроб, рядом с котором находился свинцовый крест с гравировкой "HIC IACET SEPULTUS INCLITUS REX ARTHURIUS IN INSULA AVALONIA", что переводится как "Здесь, в земле Авалона погребен прославленный Король Артур". Многие считают, что, если крест и существовал на самом деле, то он был сделан монахами, чтобы привлекать паломников.
Последнее упоминание о кресте датируется 17 веком. Неудивительно, что эксперты очень заинтересовались, когда некий Дерек Махони пришел в Британский музей в декабре 1981 года, утверждая, что нашел этот крест. При этом Махони наотрез отказался передать крест музею после первичного исследования, даже после судебного постановления.
В итоге в апреле 1982 года его посадили в тюрьму на два года с правом досрочного освобождение, если он укажет местонахождение креста. В январе 1983 года Махони освободили, а позже оказалось, что ранее он изготавливал формы для изделий из свинца и вполне мог подделать крест (но, стоит отметить, сделал он это очень качественно, учитывая, что эксперты при первичном обследовании заявили о подлинности креста). К сожалению, правды уже никто не узнает, ибо с тех пор креста больше не видели.
4. Гобелены с единорогами
Гобелены с единорогами.
В музее Клюни в Париже находятся шесть красивых гобеленов, изображающих охоту на единорога. Несмотря на то, что их называют "Моной Лизой тканых картин", никто не знает, кто их создал. Созданы гобелены были в 15 - 16 веках, но до 1814 года о них не существовало ни единого упоминания. Одним из ключей к разгадке их истории могут стать вензеля в каждом углу - "AE" и "AF", однако неизвестно, что они означают. На пяти гобеленах из шести изображена стройная блондинка, но можно только догадываться о том, кем она является на самом деле. Многие историки предполагают, что это Мария Тюдор, сестра Генриха VIII, который был женой короля Людовика XII в течение последних шести месяцев его жизни.
5. Перуанские черепа во Флориде
Перуанские черепа во Флориде.
В январе 2012 года во время рытья котлована под бассейн в Южной Флориде были найдены черепа мужчины и мальчика. На меньшем из черепов (который принадлежал 10-летнему мальчику) сохранилась плоть. Для расследования была вызвана полиция, но оказалось, что плоть на черепе мумифицировалась, а возраст обеих находок составляет по крайней мере 800 лет. Что более удивительно, оба черепа имели уникальную структуру, известную как "кость инков", которая характерна для коренных перуанцев. Рядом с черепами были также найдены другие примитивные артефакты, в том числе тканая одежда и веревки
6. Глозельские таблички
Глозельские таблички.
В 1924 году фермер по имени Эмиль Фрадин нашел на одном из своих полей подземную камеру, заполненную странными объектами. В камере были найдены человеческие кости со странными отметками на них, идолы-гермафродиты, маски и несколько табличек с выгравированными на них письменами на неизвестном языке. Фрадин пригласил всех желающих начать раскопки на этом поле. За несколько лет были обнаружены тысячи подобных артефактов. Дебаты о подлинности артефактов шли в течение 80 лет.
Современные тесты показывают, что самые старые кости датируются 300 г. до н.э., а самые недавние — 1600-ми годами. Стеклянные вещи, найденные в этом месте, родом из средневековой Франции. А загадочным табличкам 2300 лет. Никто не может понять, как в таком непримечательном месте оказались так много необычных и разнообразных предметов.
7. Таинственный камень
Таинственный камень.
В 1872 году на стройке возле озера Уиннипесоки в штате Нью-Хэмпшир было найдено необычное черное каменное яйцо около 10 сантиметров в высоту, с вырезанными на нем изображениями. Ничего подобного в Соединенных Штатах не находили до тех пор и по сей день. На передней части "Таинственного камня" вырезано лицо, а по сторонам - початок кукурузы, круг, содержащий изображениями частей животных, спирали, полумесяцы и различных фигуры из линий и точек. В верхней и нижней части каменного яйца просверлены отверстия, которые слишком точны для технологий, которые существовали до 19 века. За 150 лет, прошедших с времени находки люди даже не приблизились к разгадке того, что это такое и кто его создал.
8. Золотые шлемы
Золотые шлемы.
Одними из самых необычных артефактов бронзового века Европы являются четыре золотых шлема или конуса. Шлемы высотой от 30 сантиметров до метра сделаны на 90 процентов из золота и украшены чрезвычайно сложными символами, выложенными концентрическими кругами. Самым древним из них является Берлинский конус, который был создан около 1300 года до н.э. Обнаружен он был в 1835 году. Вся поверхность Берлинского конуса покрыта 1739 символами солнца и луны. Современный анализ украшений позволяет предположить, что на конусах точно изображены солнечные и лунные циклы.
9. Египетские пауки
Египетские пауки.
В 2013 году археологи обнаружили в Египте каменную стелу с выгравированным на ней изображением паука. Изображению исполнилось 6000 лет, что делает его старше цивилизации древнего Египта. Доктор Хитер Линн, автор и сторонник "альтернативной археологии", предполагает, что рисунки на самом деле представляют собой звездную систему Сириуса.
10. Араму Муру
Араму Муру.
Недавно мир облетела сенсационная новость — в Перу нашли "Врата богов". Араму Муру - гладко отделанная гранитная скала с двумя вертикальными прорезями и нишей между ними. Ширина всего "портала" — 7 метров, а высота двери - 2 метра. По центру двери находится круглое отверстие, которое является чем-то вроде замочной скважины. Местные жители говорят, что врата (Араму Муру на местном языке означает "Врата богов") ведут в другой мир и могут быть открыты только колдунами при помощи особых чар. Некоторые старейшины рассказывают, что врата открывается только в полночь, а на другой их стороне виден город.
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