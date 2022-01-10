Известные люди воспитывавшиеся в приёмных семьях

Многие ошибочно полагают, что ребёнок воспитанный приёмными родителями, став взрослым, обязательно пополнит ряды низких слоёв общества. Но взглянув на список выдающихся личностей, которые были взяты на попечение приёмных семей, становится ясно, что это заблуждение.



Лев Толстой



Его мать умерла с рождением последней дочери, когда будущему классику русской литературы не было ещё 2-х лет. Воспитанием осиротевших детей занялась дальняя родственница Т. А. Ергольская. В 1837 году семья переехала в Москву, так как старшему брату Толстого надо было готовиться к поступлению в университет. Вскоре внезапно умер отец, Николай Ильич, и трое младших детей снова поселились в Ясной Поляне под наблюдением Ергольской и тётки по отцу, графини А. М. Остен-Сакен, назначенной опекуншей детей.







Джеймс Браун



В раннем детстве родители мальчика развелись, и Джеймс стал воспитываться у тетки в Атланте, Джорджия. Рос Джеймс в нищете и вынужден был бросить школу, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Одно время он скитался и был беспризорником, а в 16-ть лет попал в колонию для малолетних преступников.







Мэрилин Монро



Ее бросила мать-вдова, страдающая от психического расстройства, и будущая секс-символ провела большую часть своего детства у дальних родственников и в приютах.

Невероятно талантливый актёр Джейми Фокс стал известен благодаря роли Рэя Чарльза в биографическом фильме «Рэй», а также сыграв главную роль в фильме «Джанго освобожденный», режиссёра Квентина Тарантино. Вскоре после рождения Фокс был усыновлен приемными родителями Эсфирь Мари, медсестрой и домохозяйкой и Марком Тэлли, складским рабочим. Он иногда встречался со своими настоящими родителями, но те никогда не принимали участие в его воспитании.Настоящий "плохой парень" и секс-символ Голливуда, Джеймс Дин был невероятно талантливым актером, который сыграл главные роли в фильмах «К востоку от рая», «Бунтовщик без причины» и «Гигант». Когда Джеймсу было пять лет его мать умерла от рака, а отец, не имея возможности заботиться о сыне, отдал мальчика на попечение своей сестры и её мужа , которые жили на ферме в штате Индиана.После появления мальчика на свет о нём заботились дедушка и бабушка, Джон Джозеф Николсон и Этель Мэй Николсон. Джек рос в полной уверенности, что дедушка и бабушка являются его отцом и матерью. Только в 1974 году репортёр журнала Time, разузнавший скрываемую всеми информацию, открыл актёру правду: его старшая сестра Джун на самом деле его мать. Тогда уже было слишком поздно: Джун умерла от рака в 1963 году, а Этель скончалась семью годами позже — в 1970.Будущий культовый французский режиссер был внебрачным ребёнком Жанин де Монферран, он не знал своего настоящего отца — Ролана Леви (еврея), который был дантистом. Ролан Трюффо, за которого его мать вышла замуж, признал Франсуа, как приёмного ребёнка, и дал ему свою фамилию. С самого рождения Трюффо жил на попечении различных нянь и его бабушки, которая привила ему свою любовь к книгам и музыке. С бабушкой он прожил вплоть до её смерти, когда ему было 10 лет, после чего впервые воссоединился с матерью и отчимом.Матерью Клэптона была 16-летняя девица, а отцом 24-летний солдат из Монреаля, который никогда даже не видел своего сына Эрика. Маленький Эрик жил вместе с бабушкой и ее вторым мужем. Клэптон рос, и на протяжении лет думал, что его мать – это сестра, а родители – бабушка и дедушка. Годы спустя, его мать вышла замуж за другого канадского солдата и переехала в Германию, оставив юного Эрика с бабушкой и дедушкой в ​​графстве Суррей.Детство знаменитого боксера было очень тяжелым. К счастью, его заметил знаменитый тренер Кас д’Амато. Д’Амато поселил Тайсона у себя и даже оформил официальную опеку над ним — настоящего отца Майк и не помнил, а мать его была наркоманкой и вскоре умерла. Из детской компании Майка практически никто не уцелел — его друзья садились в тюрьмы или умирали, в том числе и у него на глазах.Мать Эллы умерла в результате сердечного приступа, когда девочке было 14 лет. Из-за разногласий с отчимом Элла переехала жить к тёте Вирджинии Генри и стала подрабатывать смотрительницей в борделе, где соприкоснулась с жизнью мафиози и игроков в азартные игры. После того, как несовершеннолетней девушкой занялись полиция и службы опеки, её поместили в сиротский приют в Бронксе, позднее перевели в интернат для девочек в Гудзоне, но Элла вскоре сбежала оттуда и некоторое время оставалась бездомной.Отец Эдди погиб, когда тот был ещё ребёнком. После его смерти Лиллиан заболела, и братьям пришлось жить в приёмной семье в течение одного года. Позже Эдди и и его брат вместе выросли в Рузвельте, в Нью-Йорке с матерью и отчимом Верноном Линчем, мастером на заводе мороженого.По родился в 1809 году, но его мать умерла через год после зачатия. Его отец также бросил его. В итоге Эдгар жил в приемной семье в Вирджинии.Биологическим отцом Стива Джобса был Абдулфатта Джандали – сирийский мусульманин. 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