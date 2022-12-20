Полезные трюки, которые научат готовить тех, кто умеет варить разве что кипяток

1. Крупы и бобовые

Крупы и бобовые можно смешать, чтобы получилось вкусное блюдо. / Фото: povar.ru



2. Курица



Лучше покупать курицу целиком, так получится приготовить больше блюд. / Фото: fb.ru

3. Грибы

Грибы можно есть как самостоятельное блюдо или в составе других. / Фото: medistok.ru

4. Помидоры

Используйте свежие и консервированные помидоры в кулинарии. / Фото: pronedra.ru

5. Овощи, фрукты и ягоды

Свежие фрукты и овощи невероятно полезные. / Фото: pinterest.ru