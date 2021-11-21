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Как выглядят фильмы без спецэффектов

Компьютерные эффекты в кино частично стали использоваться в 1977 году на съемках «Звездных войн» и «Близких контактов третьего вида». В наше время сложно найти фильм, в котором бы не применялась компьютерная обработка. Именно благодаря спецэффектам фильмы становятся такими зрелищными. Мы предлагаем вам подборку кадров до и после компьютерной обработки.

Как выглядят фильмы без спецэффектов

Как выглядят фильмы без спецэффектов

Как выглядят фильмы без спецэффектов

«Красавица и чудовище».

Как выглядят фильмы без спецэффектов

Как выглядят фильмы без спецэффектов

«Кредо убийцы».

Как выглядят фильмы без спецэффектов

Как выглядят фильмы без спецэффектов

«Пассажиры».

Как выглядят фильмы без спецэффектов

Как выглядят фильмы без спецэффектов

«Призрак в доспехах».

Как выглядят фильмы без спецэффектов

Как выглядят фильмы без спецэффектов

«Эверест».

Как выглядят фильмы без спецэффектов

Как выглядят фильмы без спецэффектов

«Боги Египта».

Как выглядят фильмы без спецэффектов

Как выглядят фильмы без спецэффектов

«Голос монстра».

Как выглядят фильмы без спецэффектов

Как выглядят фильмы без спецэффектов

«Доктор Стрэндж».

Как выглядят фильмы без спецэффектов

Как выглядят фильмы без спецэффектов

«Притяжение».

Как выглядят фильмы без спецэффектов

Как выглядят фильмы без спецэффектов

«Время первых».

Как выглядят фильмы без спецэффектов

Как выглядят фильмы без спецэффектов

«Книга джунглей».

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