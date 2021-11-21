Компьютерные эффекты в кино частично стали использоваться в 1977 году на съемках «Звездных войн» и «Близких контактов третьего вида». В наше время сложно найти фильм, в котором бы не применялась компьютерная обработка. Именно благодаря спецэффектам фильмы становятся такими зрелищными. Мы предлагаем вам подборку кадров до и после компьютерной обработки.
«Красавица и чудовище».
«Кредо убийцы».
«Пассажиры».
«Призрак в доспехах».
«Эверест».
«Боги Египта».
«Голос монстра».
«Доктор Стрэндж».
«Притяжение».
«Время первых».
«Книга джунглей».
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Как выглядят фильмы без спецэффектов
Компьютерные эффекты в кино частично стали использоваться в 1977 году на съемках «Звездных войн» и «Близких контактов третьего вида». В наше время сложно найти фильм, в котором бы не применялась компьютерная обработка. Именно благодаря спецэффектам фильмы становятся такими зрелищными. Мы предлагаем вам подборку кадров до и после компьютерной обработки.
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