Почему коты боятся огурцов настолько, что едва ли не впадают в истерику

Все любят котиков, однако не каждый знает о том, что у пушистых животных весьма сложные отношения с таким привычным человеку овощем, как огурец. Дело в том, что многие коты боятся огурцов настолько, что готовы бежать прочь или по крайней мере стремительно отпрыгивать от коварного овоща, оказавшегося рядом. Почему же так? Что может быть такого в обычном даре земли?
Коты боятся огурцов. Факт. /Фото: kotsobaka.com.
Если у кого-то есть дома кот и его нервную систему не очень-то жалко, то можно самому проверить, боится ли его питомец огурцов. Правда, есть одно маленькое «но». Нужно не просто взять и показать коту овощ, а желательно положить его таким образом, чтобы столкновение с «зеленой сосиской» для кота стало полной неожиданностью. В этом случае с высокой долей вероятности кот отпрыгнет от огурца, попытается ударить его лапой или выгнет спину и начнет ходить вокруг. Впрочем, некоторые коты вообще на боятся огурцов и никак на них не реагируют. Отдельные особи даже огурцы едят, особенно когда видят, что один из них уже «точит» хозяин.
Правда пугаются их они только при определенных условиях. /Фото: Twitter.
Стоит сразу оправдать «шутников» и заметить: стресс и страх – это абсолютно нормальные реакции живого организма. От одного раза с котом ничего не случится, потому что у животного всего лишь срабатывают инстинкты, защитные механизмы. Само собой, систематически третировать кота регулярно, подкладывая ему огурец, категорически не стоит. Кстати, боятся коты не только огурцов, но еще и бананов… Так почему же так происходит?
Большую роль играет фактор неожиданности. /Фото: dogcatdog.ru.
Увы, спросить у кота, что именно вызывает у него такую реакцию – не получится. Коты - слишком гордые существа, чтобы разговаривать с такими примитивными организмами, как люди. Поэтому нам остается лишь строить теории. Зоологи уверены в том, что главное в описываемом «происшествии» не столько то, что кот сталкивается с огурцом или бананом, а то, что фрукт или овощ оказывается рядом с ними неожиданно, когда они этого не видят. Дело в том, что у котов хорошая память и неплохое обоняние.
Не все мне, жалки человечишка! /Фото: elot.ru.
Если кот не замечает приближения коварного «дара земли», то животное делает единственно правильный (с позиции инстинктов) вывод – это змея. Большинство змей смертельно опасны, особенно для небольших животных. В том числе котов. Поэтому пушистый сожитель человека и пугается. Борьба с змеями совсем не входит в его квалификацию, а значит лучше своевременно удалиться прочь или по крайней мере проявить повышенную бдительность.
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