Почему коты боятся огурцов настолько, что едва ли не впадают в истерику

Коты боятся огурцов. Факт. /Фото: kotsobaka.com.

Правда пугаются их они только при определенных условиях. /Фото: Twitter.

Большую роль играет фактор неожиданности. /Фото: dogcatdog.ru.

Не все мне, жалки человечишка! /Фото: elot.ru.

Доказательная база: