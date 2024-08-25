Как легко и быстро очистить пригоревшую решетку гриля

Уже после первого использования решетка для гриля, даже из нержавеющей стали, перестает блестеть. Она покрывается копотью и нагаром. Очистить ее до идеального состояния можно достаточно быстро, нужно просто знать один секрет.











Что потребуется:



Фольга;



газета;



сухая ветошь.



Процесс очистки решетки для гриля

Грубый налет на решетки можно стереть комком обычной фольги для запекания.Она достаточно легко убирает основную грязь. Шарик и фольги примет форму решетки, поэтому сможет очищать прутья одновременно и из боков.Очистив решетку с двух сторон фольгой, нужно ее обернуть мокрой газетой в 1 слой. В таком виде она оставляется минимум на 6 часов, но лучше на ночь.Когда остатки грязи размокнут, газета убирается. Часть нагара останется прямо на бумаге.Остальное же можно в пару движений стереть губкой с моющим средством. Далее протираем решетку сохой ветошью.