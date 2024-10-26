По какому принципу называли детей на Руси

Русское имя – это сложная формула, в истории которой далеко не все однозначно. Как давали имена на Руси, что такое феномен «полуимени», и какими были настоящие имена русских царей?
Прозвища
Традиция давать имена на Руси сложилась еще в дохристианские времена. Любое слово, связанное с обычаем, привычками, внешним видом, окружающей средой, могло «прилипнуть» к человеку и стать его именем.Условно, их можно поделить на десяток групп.
Вот некоторые из них. Числовые имена: Первой, Вторак, Третьяк. Связанные с внешними признаками: Чернява, Беляк, Малюта. С чертами характера: Молчан, Смеяна, Истома. С живой природой: Бык, Щука, Дуб. Или с ремеслом: Ложка, Кузнец, Шуба. Впрочем, с возрастом, такие имена могли заменяться на другие – более подходящие человеку.
В особую категорию прозвищных имен стоит выделить защитные имена. Во избежание пагубного влияния злых духов или других людей человеку часто давали второе имя, которое знали все – Некрас, Злоба, Крив. Такое неказистое имя по поверью и защищало его носителя от сглаза или порчи.
После появления на Руси христианских имен прозвища не исчезли, а стали дополнением к основному имени. Они использовались как в среде низкого сословия, так и у родовитых людей. В качестве примера можно назвать Александра Невского, Симеона Полоцкого или Ивана Калиту.
Прозвищные имена в России имели хождение вплоть до XVIII столетия, пока не были полностью запрещены Петром I. Впрочем, с XV столетия активно набирал обороты другой процесс, при котором прозвищные имена стали преобразовываться в фамилии.
Прямое имя
В XIV- XVI столетиях в России при рождении было принято давать прямые имена в честь святого, чья память отмечалась в этот день. В отличие от публичного христианского имени, прямое имя обычно употреблялось в узком кругу близких и родных людей. Так, Василий III носил прямое имя Гавриил, а его сын Иван Грозный – Тит.
Иногда складывалась парадоксальная ситуация, когда родные братья могли быть полными тезками – носить одинаковые публичное и прямое имя. Например, старший и младший сыновья Ивана Грозного публично именовались Дмитриями, а в тесном кругу – Уарами.
Традиция прямого имени берет начало в ранней родословной Рюриковичей, когда Великие князья носили одновременно языческое и христианское имя: Ярослав-Георгий (Мудрый) или Владимир-Василий (Мономах).
Великокняжеские скандинавские
В династии Рюриковичей было две категории имен: славянские двухосновные (Ярополк, Святослав, Остромир) и скандинавские (Ольга, Глеб, Игорь). За именами закреплялся высокий статус, а поэтому принадлежать они могли исключительно великокняжеской особе. Только в XIV веке такие имена входят в общее употребление.
Интересно, что родовое имя не могло оставаться свободным: если умирал дед, его именем называли новорожденного внука, однако появление одновременно живущих братьев-тезок в домонгольский период не допускалось.
Позднее после канонизации Русской Православной Церковью носителей как славянских, так и скандинавских имен такие имена стали считаться христианскими, например, Владимир или Глеб.
Христианизация имени
По мере укрепления на Руси христианства постепенно славянские имена уходили в прошлое. Существовали даже специальные списки запрещенных имен, в которых особый запрет накладывался на те, которые были связаны с языческим вероисповеданием, например, Ярило или Лада.
От династических предпочтений в пользу христианских имен пришлось постепенно отказываться и Рюриковичам. Уже Владимиру Святославовичу при крещении было дано имя Василий, а княгине Ольге – Елена. Интересно, что сыновья Владимира Борис и Глеб, чьи имена в последствие канонизировались, в крещении были названы соответственно Романом и Давидом.
С распространением в России книгопечатания большое значение стало придаваться написанию имен. Искаженное написание имени могло повлечь за собой обвинение в бесчестии. Однако царским указом от 1675 года было разъяснено, что ошибки в правописании имен по незнанию «природы тех народов, в которых кто родился», не являются преступлением, а потому «судов в том не давать и не разыскивать».
Полуимена
Официальное использование полуимен в уменьшительно-уничижительном тоне было распространено в России с XVI по XVIII века. Часто так именовали государственных преступников – Стенька Разин или Емелька Пугачев. Также обязательным было употребление полуимени при обращении в вышестоящие инстанции. Так, к примеру, Григорий должен был называть себя «Гришкой, царским холопом». Известно, что во время «политического маскарада» – отречения Ивана Грозного от престола – «бывший» царь предстал как «Иванец Васильев».
Наследие Романовых
В период царствования династии Романовых наблюдаются довольно большие хронологические расхождения между днем рождения и тезоименинством – вплоть до двух месяцев. Это связано с тщательным подбором имени святого, что обуславливалось генеалогическими и династическими предпочтениями.
При самом «имянаречении» Романовы в первую очередь руководствовались обычаями своих предков. С этим связан, например, запрет на имена Петра и Павла после убийства Петра III и Павла I. Совершенно естественным было давать имена в честь старших родственников. Следуя этому правилу, Николай I назвал своих четверых сыновей теми же именами и в том же порядке, что и его отец Павел I.
Обновление именослова Романовых происходит при Екатерине II. Она вводит в династическое преемство новые имена, называя своих внуков Николаем (в честь Николая Чудотворца), Константином (в честь Константина Великого) и Александром (в честь Александра Невского). Правда со временем при разрастании древа Романовых появляются и подзабытые династические имена – Никита, Ольга, и даже отсутствующие в святцах – Ростислав.
«Иван, не помнящий родства»
Имя Иван практически стало нарицательным для русского человека, и неспроста: до 1917 года это имя носил каждый четвертый крестьянин в Российской империи. Более того, беспаспортные бродяги, которые попадались в руки полиции, часто именовали себя Иванами, что и послужило возникновению устойчивого выражения «Иван, не помнящий родства».
Долгое время, имеющее иудейское происхождение имя Иван не распространялось на правящую династию, однако начиная с Ивана I (Калиты) им называются четыре государя из рода Рюриковичей. Используют это имя и Романовы, однако после гибели в 1764 году Ивана VI оно оказывается под запретом.
Отчество
Употребление на Руси отчества как части родового имени – это подтверждение связей человека с отцом. Знатные и простые люди называли себя, к примеру, «Михаил, Петров сын». Особой привилегией считалось добавление к отчеству окончания «-ич», что позволялось людям с высоким происхождением. Так именовали Рюриковичей, – например, Святополк Изяславич.
В «табели о рангах» при Петре I, а затем и в «чиновной росписи» при Екатерине II строго закреплялись различные формы окончания отчеств (например, «-ович» или «-ов») в зависимости от принадлежности человека к определенному классу.
С XIX века отчество начинает использовать зарождающаяся интеллигенция, а после отмены крепостного права его разрешают носить и крестьянству. Жизнь современного человека уже не мыслима без отчества, и это не только прочность традиций – официальная уважительная форма обращения, но и практическая необходимость – различение людей имеющих одинаковые имя и фамилию.
