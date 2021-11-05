Цитаты несравненной Моники Беллуччи

Моника Беллуччи — прекрасная актриса и без сомнения, одна из самых великолепных женщин среди актрис на нашей планете. Ей слегка больше 50-ти, но ее женственность и уверенность в себе не перестают восхищать и вдохновлять режиссеров, и дизайнеров всего мира.







Мы собрали для вас мудрые цитаты этой фантастической женщины, как доказательство того, что внешне красивый человек может иметь и прекрасную душу.





Красота для женщины становится проблемой только в двух случаях: когда ее нет и когда нет ничего, кроме красоты.



Ощущать внутренний комфорт — это не то, как ты выглядишь внешне, а то, как ты чувствуешь внутри. Я счастливый человек, потому что испытала много любви по отношению к себе — у меня очень большая семья.



Всякой женщине нравится быть любимой.



Настоящие моменты удовольствия в моей жизни — это когда я ем в компании своих друзей.



О красоте нельзя говорить как о каком-то грузе. Это несправедливо. Красота — великий шанс, за это можно только благодарить. К тому же она пройдет, надо лишь подождать. Как сказал кто-то неглупый, ее действию отводится только три минуты, а потом ты должен суметь удержать на себе взгляд.



Не нужно ненавидеть людей, которые завидуют, потому что они признают, что ты лучше.



Что я буду делать, когда постарею и мое отражение в зеркале больше не будет радовать? То же, что делала и моя мама. Я не буду смотреть в зеркало — я буду смотреть на своих детей.



Нам всем необходимы иллюзии. Именно поэтому мы любим кино.



Я всегда говорю молоденьким девушкам: «Научитесь любить свое тело!» Ведь идеала не существует, и совершенно очевидно, что женщина с формами не менее прекрасна, чем худенькая девушка. Просто нужно научиться принимать себя такой, какая ты есть.



Женственность — это гармония, естественность и чувственность.



Я никогда не буду худой. Я по натуре довольно ленива. Люблю поесть. Я настоящая — такая. И не намерена становиться ненастоящей.



Нужно быть снисходительными. Ведь кто мы такие: безумцы, старающиеся удержать равновесие на шаре, который и сам, крутясь со страшной скоростью, путешествует по Вселенной. Кто в таких условиях может быть совершенным?



Недавно дочка сказала мне: «Мама, я хочу быть как ты. Я не хочу работать. Я хочу быть мамой, и, когда я вырасту, работать будет моя дочка». Это просто прекрасно: она не считает, что я работаю!



Время все разрушает. Допустим, у вас есть красивое красное яблоко. Пройдет совсем немного времени, и оно сморщится, в нем будут кишеть черви. Вот так же и с людьми.



Ни за что бы не хотела, чтобы мне опять было 20.

