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19 невероятных домиков на деревьях со всего мира


Самые красивые дома на деревьях.

Самые красивые дома на деревьях.

Какой ребенок не мечтает о собственном домике на дереве? Те, кому повезло обзавестись в детстве жилищем мечты, возможно успокоились, а вот кому - нет, зачастую продолжают мечтать, будучи взрослыми. И, уже имея другие возможности, они строят на деревьях целые дворцы.

1. Огромный дом в Кроссвилле, США


Самый большой в мире 10-ти этажный дом на дереве.

Самый большой в мире 10-ти этажный дом на дереве.

 

 

2. Зеркальный куб, Швеция


Небольшой отельный номер, внешняя оболочка которого полностью сделана из стекла, из-за чего он кажется невидимым.

Небольшой отельный номер, внешняя оболочка которого полностью сделана из стекла, из-за чего он кажется невидимым.

 





 

3. Домик в дереве


Потрясающий домик внутри большого дерева.

Потрясающий домик внутри большого дерева.

 

4. Сказочный домик


Сказочный домик на дереве, который построил отец для своих детей.

Сказочный домик на дереве, который построил отец для своих детей.

 

5. Птичье гнездо, Швеция


Фантастический отельный номер на дереве в виде огромного птичьего гнезда.

Фантастический отельный номер на дереве в виде огромного птичьего гнезда.

 

 

6. Уютный отель, Атланта


Большой 3-х комнатный дом-отель. Комнаты дома соединены между собой мостами.

Большой 3-х комнатный дом-отель. Комнаты дома соединены между собой мостами.

 

7. Летающая тарелка, Швеция


Номер отеля, стилизованный под летающую тарелку, «висящую» в 6-ти метрах над землей.

Номер отеля, стилизованный под летающую тарелку, «висящую» в 6-ти метрах над землей.

 

 

8. Эко-дом, Торонто, Канада


Домик на дереве в стиле парусника, который не вредит дереву и не ограничивает его рост.

Домик на дереве в стиле парусника, который не вредит дереву и не ограничивает его рост.

 

9. Отель Чоли Мжини, Танзания


Экологичный отель, номера которого размещены на баобабе.

Экологичный отель, номера которого размещены на баобабе.

 

10. Жилой дом, Канада


Огромный жилой дом на дереве.

Огромный жилой дом на дереве.

 

11. Замок на дереве, Франция


Небольшой отель на дереве, похожий на замок.

Небольшой отель на дереве, похожий на замок.

 

12. Отель на дереве, Коста-Рика


Отель, расположенный высоко на дереве.

Отель, расположенный высоко на дереве.

 

13. Комфортабельный дом


Просторный домик на дереве.

Просторный домик на дереве.

 

14. Современный дом, Швеция


Футуристический дом на дереве.

Футуристический дом на дереве.

 

15. Мини-отель, Италия


Уютный отель на дереве.

Уютный отель на дереве.

 

16. Шалаш-ресторан, Новая Зеландия


Фантастический ресторанчик на 10-ти метровой высоте.

Фантастический ресторанчик на 10-ти метровой высоте.

 

 

17. Небоскреб, Индонезия


Хижина племенем Korowai, возведенная на огромной высоте.

Хижина племенем Korowai, возведенная на огромной высоте.

 

18. Усадьба Беллависта, Коста-Рика


Уютный жилой дом на дереве.

Уютный жилой дом на дереве.

 

19. «Hemloft», Канада


Домик-сфера на дереве.

Домик-сфера на дереве.

 

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19 невероятных домиков на деревьях со всего мира

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19 невероятных домиков на деревьях со всего мираПодписаться на мой Instagram
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