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Потрясающее фотопутешествие в «город ста башен»

Потрясающее фотопутешествие в «город ста башен»

В 1993 году список Всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился центральными районами чешской столицы. Побывать в этом архитектурно-историческом заповеднике будет интересно каждому фотографу.

Любитель городских пейзажей Марек Киевски (Marek Kijevský) переехал в Прагу вскоре после первого визита в этот город. Через его фотографии мы знакомимся с местом, полным удивительных достопримечательностей. Снимки изысканного и таинственного «города ста башен» похожи на картинки, волшебным образом сошедшие из старого пыльного сборника сказок.

«Прага – один из самых красивых городов в мире», – говорит фотограф. «Не только из-за его сотен башен, церквей и музеев, но и благодаря обширному историческому центру города, который содержит множество прекрасных мест, особенно интересных для фотографов».

Потрясающее фотопутешествие в «город ста башен»

Туманная башня.

Марек живёт в Праге в течение семи лет, но лишь два года назад начал изучать город как фотограф, открывая все его скрытые закоулки, которые для многих туристов остаются незамеченными.

Больше всего он полюбил место около Карлова моста на реке Влтава. Оттуда он сделал кадр, представленный выше, и ряд популярных изображений, которые вы видите ниже:

Потрясающее фотопутешествие в «город ста башен»

Зимний туман.

Потрясающее фотопутешествие в «город ста башен»

Утреннее око.

Потрясающее фотопутешествие в «город ста башен»

Монстр.

Потрясающее фотопутешествие в «город ста башен»

Солнечное утро.

Под разными углами в районе моста можно снимать также потрясающие рассветы и закаты.

«Очень популярен знаменитый Старый город с ратушей и курантами. Церковь святого Николая на Староместской площади – это самый красивый барочный храм в Праге», – говорит Марек Киевски.

Потрясающее фотопутешествие в «город ста башен»

Белая ночь.

Лучшие снимки восходов и закатов с видом на весь город можно получить с Петршинского холма. А если вы приедете сюда ночью, то сфотографируете Прагу в ночных огнях… Марек пишет, что это просто «чрезвычайное» зрелище.

Потрясающее фотопутешествие в «город ста башен»

Пражский фейерверк 2015.

Потрясающее фотопутешествие в «город ста башен»

Пражская Луна.

Конечно, визит в Прагу нельзя считать удавшимся, если не сделать несколько изображений в Пражском Граде, где стоит готический католический собор Святого Вита, построенный в 1344 году.

Потрясающее фотопутешествие в «город ста башен»

Отражение собора Святого Вита.

Потрясающее фотопутешествие в «город ста башен»

Доминанта.

«Проще говоря, в Праге большое количество мест и ракурсов для интересной съёмки», – заключает Марек. Ему посчастливилось фотографировать красивые сцены чешской столицы в любое время года, при различных погодных и световых условиях.

Ещё несколько вдохновляющих фотографий Праги:

Потрясающее фотопутешествие в «город ста башен»

Стена.

Потрясающее фотопутешествие в «город ста башен»

Доброе утро, Карл.

Потрясающее фотопутешествие в «город ста башен»

Карлов закат.

Потрясающее фотопутешествие в «город ста башен»

Под Карловым мостом.

Потрясающее фотопутешествие в «город ста башен»

Готический закат.

Потрясающее фотопутешествие в «город ста башен»

Готический храм Девы Марии перед Тыном.

Потрясающее фотопутешествие в «город ста башен»

Туманные башни.

Потрясающее фотопутешествие в «город ста башен»

Карлов мост на закате.

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