Потрясающее фотопутешествие в «город ста башен»
В 1993 году список Всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился центральными районами чешской столицы. Побывать в этом архитектурно-историческом заповеднике будет интересно каждому фотографу.
Любитель городских пейзажей Марек Киевски (Marek Kijevský) переехал в Прагу вскоре после первого визита в этот город. Через его фотографии мы знакомимся с местом, полным удивительных достопримечательностей. Снимки изысканного и таинственного «города ста башен» похожи на картинки, волшебным образом сошедшие из старого пыльного сборника сказок.
«Прага – один из самых красивых городов в мире», – говорит фотограф. «Не только из-за его сотен башен, церквей и музеев, но и благодаря обширному историческому центру города, который содержит множество прекрасных мест, особенно интересных для фотографов».
Туманная башня.
Марек живёт в Праге в течение семи лет, но лишь два года назад начал изучать город как фотограф, открывая все его скрытые закоулки, которые для многих туристов остаются незамеченными.
Больше всего он полюбил место около Карлова моста на реке Влтава. Оттуда он сделал кадр, представленный выше, и ряд популярных изображений, которые вы видите ниже:
Зимний туман.
Утреннее око.
Монстр.
Солнечное утро.
Под разными углами в районе моста можно снимать также потрясающие рассветы и закаты.
«Очень популярен знаменитый Старый город с ратушей и курантами. Церковь святого Николая на Староместской площади – это самый красивый барочный храм в Праге», – говорит Марек Киевски.
Белая ночь.
Лучшие снимки восходов и закатов с видом на весь город можно получить с Петршинского холма. А если вы приедете сюда ночью, то сфотографируете Прагу в ночных огнях… Марек пишет, что это просто «чрезвычайное» зрелище.
Пражский фейерверк 2015.
Пражская Луна.
Конечно, визит в Прагу нельзя считать удавшимся, если не сделать несколько изображений в Пражском Граде, где стоит готический католический собор Святого Вита, построенный в 1344 году.
Отражение собора Святого Вита.
Доминанта.
«Проще говоря, в Праге большое количество мест и ракурсов для интересной съёмки», – заключает Марек. Ему посчастливилось фотографировать красивые сцены чешской столицы в любое время года, при различных погодных и световых условиях.
Ещё несколько вдохновляющих фотографий Праги:
Стена.
Доброе утро, Карл.
Карлов закат.
Под Карловым мостом.
Готический закат.
Готический храм Девы Марии перед Тыном.
Туманные башни.
Карлов мост на закате.
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